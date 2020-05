Kandidātu saraksti Rīgas domes ārkārtas vēlēšanām būs jāiesniedz no 14. līdz 20. jūlijam

Partijām kandidātu saraksti Rīgas domes ārkārtas vēlēšanām būs jāiesniedz no 14. jūlija līdz 20. jūlijam, liecina Centrālās vēlēšanu komisijas (CVK) mājaslapā publicētā informācija.



Rīgas domes deputātu kandidātu saraksti būs jāiesniedz Rīgas pilsētas vēlēšanu komisijā.

Pašvaldību vēlēšanās varēs balsot tikai savā vēlēšanu iecirknī un citā iecirknī balsot nebūs iespējams, skaidro CVK.

Pilsonības un migrācijas lietu pārvalde (PMLP) līdz 30.jūlijam nosūtīs vēlētājam pa pastu uz viņa deklarēto dzīvesvietas adresi Rīgā informāciju par to, kura iecirkņa vēlētāju sarakstā viņš iekļauts. Savu iecirkni no 30.jūlija vēlētāji varēs noskaidrot arī pa uzziņu tālruni vai internetā.

Ja sākotnēji piešķirtais vēlēšanu iecirknis nebūs balsošanai ērts, no 30.jūlija līdz 15.augustam to varēs nomainīt uz jebkuru citu iecirkni. Mainīt iecirkni varēs PMLP e-pakalpojumā vai Rīgas pilsētas dzīvesvietas deklarēšanas iestādē.

Rīgas domes ārkārtas vēlēšanas notiks sestdien, 29. augustā, no pulksten 7 līdz pulksten 22. Trīs iepriekšējās balsošanas dienās vēlēšanu iecirkņi būs atvērti dažas stundas. Trešdien, 26. augustā, iecirkņi strādās no pulksten 17 līdz 20, ceturtdien, 27. augustā, no pulksten 9 līdz 12 un piektdien, 28. augustā, no pulksten 10 līdz 16.

Balsošanas dokuments Rīgas domes vēlēšanās būs pase vai personas apliecība jeb ID karte.

Tiesības piedalīties Rīgas domes vēlēšanās ir Latvijas un citu Eiropas Savienības dalībvalstu pilsoņiem no 18 gadu vecuma, kuriem līdz 31. maijam būs reģistrēta dzīvesvieta Rīgas administratīvajā teritorijā.

Tāpat vēlēšanās varēs balsot tie, kuriem Rīgā pieder nekustamais īpašums. Ja pilsonim Rīgā nebūs reģistrēta dzīvesvieta, bet pieder nekustamais īpašums, lai balsotu vēlēšanās, viņam no 30. jūlija līdz 15. augustam jāreģistrējas balsošanai, vai nu izmantojot PMLP iecirkņa maiņas e-pakalpojumu vai iesniedzot pieteikumu klātienē Rīgas pilsētas dzīvesvietas deklarēšanas iestādē.

CVK šīs vēlēšanas Rīgas pilsētas pašvaldībā būs jāizsludina sēdē jūlija pirmajā pusē.

Kā ziņots, Saeima šī gada sākumā lēma atlaist Rīgas domi. Vēlēšanu datums gan divas reizes ticis pārcelts saistībā ar Covid-19 izplatības mazināšanu.