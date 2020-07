Līdzīgi kā 2017. gada pašvaldību vēlēšanās, arī pašlaik notiekošā kandidātu sarakstu pieņemšana Rīgas domes vēlēšanās aktualizējusi problēmas ar atsevišķu, piemēram, elektroniski parakstītu dokumentu pārbaudi, pastāstīja Rīgas pilsētas Vēlēšanu komisijas priekšsēdētājs Juris Kokins.

Viena no problēma ir atvērt visus ar elektronisko parakstu apstiprinātos pielikumus, kas satur informāciju par kandidātu. Pašlaik kandidāts attiecīgo informāciju var iesniegt, atnesot to datu nesējā, taču dažkārt ir problēmas ar tajā esošo informācijas pielikumu atvēršanu, norādīja vēlēšanu komisijas vadītājs.

Kokins skaidroja, ka viens no cēloņiem ir ļoti dažādas elektroniskā paraksta sistēmas valsts iestādēs, kas nav vienotas.

Tāpat vēl viena problēma ir pārliecināšanās par attiecīgās informācijas patiesumu attiecībā uz to, ka persona ir pašnodarbināta, skaidroja vēlēšanu komisijas vadītājs. Pašlaik sanāk, ka pašnodarbināta persona pati sev var uzrakstīt attiecīgo izziņu, bet vēlēšanu komisija nevar pārbaudīt, vai tā atbilst patiesībai, skaidroja Kokins. Viņš norādīja, ka būtu nepieciešams, lai pašnodarbinātās personas likumā paredzēto nodarbinātības laiku varētu pārbaudīt oficiālā sistēmā, piemēram, no Valsts ieņēmumu dienesta datiem.

Viena no lietām, par ko daļā gadījumu jāpārliecinās, ir nekustamā īpašuma piederība, kas būtu jāapliecina ar norakstu vai izziņu no zemesgrāmatas. Taču šīs izziņas nāk arī no citām sistēmām, piemēram, tiesu administrācijas sistēmas. Vēlēšanu komisija tās akceptē, jo saņemtā informācija tiek vērtēta pēc būtības, skaidroja Kokins.

Šie ir piemēri, kas raksturo to, ka Latvijā ir ļoti, varbūt pat pārāk toleranta vēlēšanu reģistrēšanas kārtība, pauda Vēlēšanu komisijas vadītājs. Viņš skaidroja, ka uz to būtu jāraugās kontekstā ar to, kāda būs attiecīgo deputātu darba kvalitāte pēc ievēlēšanas, norādīja Kokins.

Vēlēšanu komisijas vadītājs skaidroja, ka daļa no problēmām tika aktualizētas 2017. gada pašvaldību vēlēšanās un daļa no tām jau ir atrisināta.

Līdz pusdienlaikam neviena partija nebija pieteikusies iesniegt sarakstu šodien. 16. jūlijā sarakstu iesniegt pašlaik ir pieteikušās trīs partijas – pulksten 12 Rīcības partija, pulksten 13 "Jaunā Vienotība" un pulksten 15 Zaļo un zemnieku savienība. 17. jūlijā pulksten 14 sarakstu iesniegt pieteikusies partija "Alternative".

Kopumā interesi par iespēju iesniegt sarakstu izrādījušas 13 partijas, bet nav zināms, vai tās visas izmantos šo iespēju.

Pašlaik sarakstus iesniegušas piecas partijas. Partiju sarakstu iesniegšana noslēgsies 20.jūlijā, savukārt Rīgas domes ārkārtas vēlēšanas paredzētas augusta beigās.