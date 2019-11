Viņiem ir ārsta grāds, bet viņi nestaigā baltos halātos. Viņu darbs nav dzīvību glābšana slimnīcā, bet viņu lēmumi var mainīt dzīves. Saistībā ar viņu rakstītu atzinumu var piemērot kriminālatbildību ārstiem, piešķirt vai atteikt pacientiem kompensāciju. Viņi ir Veselības inspekcijas ārsti eksperti. Kādēļ tā nav iekārojama vakance, uz kuru jārīko konkursi, kā viņu atalgojums konkurē ar kolēģu algām slimnīcās un ko sagaidītu pacientu tiesību eksperti, skaidroja portāls "Delfi".

Laikā, kad medijus pārpludina ziņas par mediķu protesta akcijām un līdztekus izskan asas diskusijas par, piemēram, vēža ārstēšanas kvalitāti Latvijā, par problēmām, kas skar ārstus ekspertus, parasti nerunā. Tiesa, te saplūst gan ārstniecības personu darba un algu, gan arī viņu sniegtās veselības aprūpes kvalitātes vērtēšanas jautājumi.

Atalgojuma temats gan ir pat plašāks, jo tas attiecas kopumā uz ārstniecības personām, kuras strādā valsts pārvaldes iestādēs, proti, Veselības ministrijas (VM) paspārnē. Atšķirībā no mediķiem, kam ir noteikts zemāko likmju līmenis, valsts pārvaldes iestādēs savukārt ir noteikti maksimālās amatalgas griesti.

"Nu tās ir tās valsts pārvaldes iestāžu algas," tā par šīm summām raksta tapšanas laikā nosaka kādas valsts iestādes darbinieks. Ar privāto sektoru un pat slimnīcām šīs darba vietas vidējā atalgojuma ziņā konkurēt nespēj.

Veselības inspekcijas mājaslapā atrodams vakanču saraksts. Viens no amatiem ir ārsta eksperta vakance. Atšķirībā no citām vakancēm šai pat norādīts pieteikšanās termiņš. Vēlāk intervijā klātienē atklāsies, ka brīvas ir pat piecas ārsta eksperta vietas. Veselības inspekcija sludinājumā piedāvā ne tikai darbu, arī apmācības ekspertīžu veikšanai un eksperta slēdziena sagatavošanai, mēnešalgu no 1000 līdz 1248 eiro pirms nodokļu nomaksas, kā arī piemaksas un prēmijas, veselības apdrošināšanu un sociālās garantijas atbilstoši valsts pārvaldē noteiktajam.