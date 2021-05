Viņiem ir kas kopīgs. Uzsākot sarunu, viņi pat bez jautāšanas uzsver, ka netic sazvērestības teorijām un neesot “antivakseri”. Gandrīz visi arī īpaši akcentē, ka tic Covid-19 nopietnībai, it kā jau gaidītu kādu pārmetumu par to. Daudziem no viņiem nav iebildumu pret vakcināciju, dažs pat uz to ir aizvedis savus tuviniekus. Savukārt pilnīgi visus vieno tas, ka viņi negrasās vakcinēties. Dažu pārliecība ir nesatricināma, bet vairāk ir tādu, kuri atzīst: “Nogaidīšu, paskatīšos.”

Kas liek cilvēkiem, kuri nav klasiskie sazvērestības teoriju upuri, vairīties no vakcinēšanās, kas visā pasaulē atzīta par pagaidām vienīgo iespēju, kā salauzt pandēmijas važas? “Delfi” uzrunāja cilvēkus, kuri pārstāv dažādas vecuma grupas un profesijas, lai izpētītu viņu argumentus.

Rakstu sērijā “Delfi” analizēs šo cilvēku minētos nevakcinēšanās iemeslus, kas sakņojas bailēs par vakcīnu ietekmi uz organismu, neatbildētajos jautājumos un arī pret potēšanos atturīgo vai reizēm pat noliedzošo ģimenes ārstu lomu. Taču pirmajā no sērijas rakstiem “Delfi” pievēršas iemeslam, kas nav saistīts ar vakcīnu kvalitāti vai to zinātnisko pamatojumu, proti, nesaudzīgajam spiedienam un viedokļu polarizācijai. Vai tā tiešām pārliecina neizlēmušos, vai arī tieši otrādi – pastiprina pretestību un liek viņiem vēl vairāk norobežoties no vakcinēšanās tēmas?

Neticot sazvērestības teorijām

Vakcinācijas jautājumi, kas "līdz kaulam" saprotami tikai zinātniekiem vai speciālistiem, kuri seko līdzi jaunākajiem pētījumiem un kuru zināšanas ir pietiekamas, lai šos pētījumus saprastu, ir sevi pierādījuši kā īpaši labvēlīgu augsni dezinformācijai. Sazvērestības teorijām jautājumos, par ko auditorijai trūkst padziļinātu zināšanu, ir vieglāk noticēt, un "Delfi" jau vēstīts, ka pavērušos iespēju "uzsēsties astē" vakcinācijas tēmai, lai manipulētu ar publisko domu un gūtu arī kādu politisku labumu, aktīvi izmanto kā Latvijā, tā citviet pasaulē.