'Kapitālais remonts' turpinās: Saeima ieceļ Purgaili par FKTK priekšsēdētāju

Saeima ceturtdien, 24. oktobrī, nolēma iecelt Santu Purgaili par Finanšu un kapitāla tirgus komisijas priekšsēdētāju. Par viņas iecelšanu nobalsoja 55 deputāti, pret bija 4, bet 21 tautas kalps atturējās.

Balsojumā atturējās visi "Saskaņas" deputāti, bet pret balsoja četri pie frakcijām nepiederošie.

Saņemot Saeimas uzticību, Purgailei līdzi tika dota "ceļamaize" – īpaši raudzīties, lai viņas darbībā komisijā tiktu novērsts iespējamais interešu konflikts, jo debatēs pirms Saeimas balsojuma deputāti gan no valdošās koalīcijas, gan opozīcijas frakcijām daudzkārt pieminēja šo tēmu, ņemot vērā viņas ilggadēju darbību banku sektorā, kā arī valdes locekļa pienākumu pildīšanu bankā "Citadele" pirms iecelšanas amatā FKTK vadībā.

Gatis Eglītis (JKP) apsveica Purgaili ar lielas konkurences izturēšanu konkursā un pauda frakcijas atbalstu, jo Purgailei ir redzējums, kā atrisināt divas fundamentālas problēmas banku sektorā patlaban – bankās ir liels stress un neskaidrība par naudas atmazgāšanas novēršanas prasībām, kas kaitē tautsaimniecības attīstībai un kreditēšanai. Otra lieta ir kapitāla tirgus attīstība un uzraudzība.

"Attīstībai/Par" pārstāve Inese Voika atgādināja, ka frakcijai bija šaubas par Purgailes kandidatūru, tāpēc viņa tika vairākkārt uzklausīta, taču frakcijas bažas kliedētas, lai gan kandidāte tiek atbalstīta ar zināmu piesardzību. Voika pauda atzinību, ka tagad arī FKTK ir to neatkarīgo institūciju lokā, kuras vadību pirms apstiprināšanas Saeimā izvēlas konkursā nevis politiski. Voika gan pauda nožēlu, ka konkursā nepiedalījās banku uzraudzībā pieredzējuši cilvēki, kas patlaban strādā ārvalstīs.

ZZS pārstāvis Armands Krauze debatēs pauda viedokli, ka frakcija uzskata Purgaili par profesionālu kandidāti, bet uzsvēra interešu konflikta novēršanas nepieciešamību, ņemot vērā Purgailes līdzšinējo saistību ar banku sektoru.

Opozīcijā esošās "Saskaņas" pārstāvis Vjačeslavs Dombrovskis debatēs teica, ka frakcija nevar uzņemties atbildību par Purgailes apstiprināšanu, jo ir maz kas zināms par izvirzīšanas procesu valdības koridoros. Dombrovskis norādīja, ka atbildība par to, kas notiks finanšu sektorā, būs tiem, kas balso par Purgaili.

Pie frakcijām nepiederošā deputāte Linda Liepiņa atzina, ka tikšanās laikā ar deputātiem Purgaile demonstrējusi labas komunikācijas spējas un atstājusi labu iespaidu. Tomēr Liepiņa balsos pret, jo saskata interešu konfliktu, darbojoties tik ilgus gadus banku sektorā, kā arī viņu nav apmierinājušas kandidātes neviennozīmīgās atbildes par "ABLV bankas" pašlikvidācijas procesu.

Jau ziņots, ka otrdien viņa tika uzklausīta Saeimas Budžeta un finanšu (nodokļu) komisijā, un komisija lēma atbalstīt viņas virzīšanu apstiprināšanai Saeimā.

Komisijas sēdē uzrunā deputātiem Purgaile sacīja, ka ir noformulējusi trīs galvenos uzdevumus, kas veicami FKTK vadītājam. Pirmkārt, ir ātri jāapzina darbi, kas vēl izdarāmi, lai atbalstītu "Moneyval" ziņojuma iesniegšanu un rekomendāciju izpildīšanu.

Otra lieta arī saistīta ar šo procesu, un tā ir rokasgrāmatas, kurā apkopota informācija par visiem likumiem un pieredzi, kas saistīta ar netīras naudas atmazgāšanas novēršanu, izveidošana, lai bankām būtu skaidrība kā rīkoties un izvairīties no lieka stresa. "Šai rokasgrāmatai būtu ļoti skaidri jādefinē spēles noteikumi, un tad arī komisijai būtu iespēja daudz precīzāk veikt auditus bankās," sacīja Purgaile.

Trešais ļoti svarīgais darbs ir komanda, jo divus iepriekš nosauktos darbus var izdarīt tikai tad, ja ir spēcīga un motivēta komanda, atzina Purgaile. Pirmais solis ir divu atlikušo FKTK padomes locekļu izvēlēšanās.

"Manā galvā jau ir īsais saraksts, un esmu jau publiski izteikusies, ka viena no manām piedāvātajām kandidatūrām noteikti būs esošā FKTK priekšsēdētāja amata izpildītāja Kristīne Černaja-Mežmale," sacīja Purgaile. Viņa piebilda, ka otrs padomes loceklis varētu būt cilvēks ar pieredzi kapitāla tirgū.

Sarunas gaitā komisijas deputāti gan iztaujāja Purgaili par viņas objektivitāti darbā, ja būs jālemj par viņas pašreizējo darba vietu banku "Citadele", kā arī par viņas kredītsaistībām un motivāciju pieteikties konkursā uz amatu ar zemāku atalgojumu, gan par publiskiem izteikumiem, ka joprojām Latvijā notiek naudas atmazgāšana. Tāpat deputāti izprašņāja klātesošo Valsts kancelejas pārstāvi par konkursa norises gaitu.

Par izteikumiem par naudas atmazgāšanu Purgaile sacīja, ka nevienā valstī atbildē uz jautājumu, vai jūsu valstī ir iespējama naudas atmazgāšana, neviens neņemsies atbildēt, ka tā ir simtprocentīgi novērsta. Ir skaidrs, ka ir bankas, kas ir līdz šim darbojušās augsta riska zonā, un ka ir izdarīts ļoti daudz, lai šīs bankas mainītu savus biznesa modeļus, bet progresu un izdarīto varēšu vērtēt tikai pēc stāšanās amatā, sacīja Purgaile.

Par objektivitāti un neitralitāti "Citadeles" gadījumā Purgaile atbildēja, ka viņai ir septiņu gadu pieredze šajā bankā, ko nevar izdzēst, bet ir jāvadās pēc sirdsapziņas, godaprāta un interešu konflikta novēršanas likuma prasībām. Purgaile centīsies maksimāli izvairīties no lēmumu pieņemšanas par šo banku, bet gadījumos, kad tas nebūs iespējams, saskaņā ar likumu viņa informēs Korupcijas novēršanas un apkarošanas biroju.

Saeimai būs jālemj par vēl divu FKTK padomes locekļu apstiprināšanu. FKTK priekšsēdētāja amatā apstiprinātā Santa Purgaile pagājušajā nedēļā intervijā "Delfi TV ar Jāni Domburu" atzina, ka, viņasprāt, vienam no padomes locekļiem būtu jābūt kompetentam tieši naudas atmazgāšanas apkarošanas jautājumos. Konkrēts kandidāts gan viņai vēl neesot padomā. Purgailes ieskatā, laba kandidāte uz FKTK padomes locekļa amatu ir Kristīne Černaja-Mežmale, kas jau vairākus mēnešus ir FKTK priekšsēdētāja pienākumu izpildītāja.





Jau ziņots, ka jauns FKTK vadītājs nepieciešams, jo Saeima šī gada jūlijā no amata pēc paša vēlēšanās atbrīvoja līdzšinējo komisijas priekšsēdētāju Pēteru Putniņu. Savukārt, lai nodrošinātu FKTK darbības nepārtrauktību līdz brīdim, kad Saeima būs apstiprinājusi komisijas priekšsēdētāju, Saeima FKTK priekšsēdētāja amatā uz laiku iecēla Kristīni Černaju-Mežmali.

FKTK priekšsēdētāja amata pretendente Purgaile patlaban ir AS "Citadele Banka" Korporatīvo klientu apkalpošanas direktore un Latvijas Finanšu asociācijas Kreditēšanas komitejas līdzpriekšsēdētāja, strādājusi AS "SEB Banka". Purgailei ir maģistra grāds starptautiskajā ekonomikā un uzņēmējdarbībā.

Purgaile guvusi augstāko vērtējumu Ministru kabineta rīkotajā atklātajā konkursā uz FKTK priekšsēdētāja amatu. Saskaņā ar šī gada jūnijā Saeimā pieņemtajiem Finanšu un kapitāla tirgus komisijas likuma grozījumiem FKTK priekšsēdētāja amata pretendentu atklātā konkursā izraugās Ministru kabinets un priekšsēdētāju amatā uz pieciem gadiem pēc Ministru kabineta ieteikuma apstiprina Saeima.

Jau ziņots, ka pirmdien pēc koalīcijas partiju sadarbības sanāksmes uz "Delfi" jautājumu, vai tagad visas valdības frakcijas atbalsta Purgailes kandidatūru, Raivis Dzintars (NA) atbildēja, ka sanāksmē par to nav ticis runāts, bet no iepriekšējām sarunām var prognozēt, ka visas frakcijas atbalstīs. NA frakcija atkārtoti tikās un iztaujāja Purgaili, un tagad sola atbalstu viņai. Neviens no klātesošajiem valdības partneriem neiebilda Dzintara teiktajam.

Sākotnēji pret Purgailes kandidatūras atbalstīšanu valdībā iebilda "Attīstībai/Par", tādēļ jautājums tika atlikts uz nedēļu. Pēc atkārtotas tikšanās ar kandidāti frakcija vairs nav paudusi noraidošu attieksmi pret Purgailes apstiprināšanu amatā.