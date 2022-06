Kara dēļ cietušiem lauksaimniekiem un pārtikas ražotājiem novirza 20 miljonus eiro

Valdība otrdien, 21. jūnijā, atbalstīja Zemkopības ministrijas (ZM) priekšlikumus novirzīt gandrīz 20 miljonus eiro Krievijas kara izraisītās krīzes skartajiem lauksaimniecības produkcijas un pārtikas ražotājiem, lai nodrošinātu nepārtrauktu lauksaimniecības produkcijas ražošanu un veicinātu nozares spēju pielāgoties jaunajiem tirgus apstākļiem.

Ministrijā portālu "Delfi" informēja, ka atbalstu vairāk nekā 9,2 miljonu eiro apmērā plānots novirzīt trim visvairāk ietekmētajām primārās lauksaimniecības produkcijas ražošanas nozarēm – cūkkopībai, mājputnu audzēšanai un dārzeņkopībai segtajās platībās.

No šīs summas 4,2 miljoni eiro tiks segti no Eiropas Komisijas (EK) ārkārtas pielāgošanās atbalsta ražotājiem primārajās lauksaimniecības nozarēs, bet 5 miljoni eiro – no valsts budžeta.

ZM priekšlikums paredz segt 70% no papildu izmaksām, ko radījis cenu kāpums mēslošanas līdzekļiem (tikai dārzeņkopības segtajām platībām), pirktai lopbarībai (tikai cūkkopībai un putnkopībai) un dīzeļdegvielai, elektrībai, kurināmam (visām trim nozarēm).

Savukārt 10 miljonus eiro plānots novirzīt, lai sniegtu atbalstu krīzes skartajiem pārtikas ražošanas uzņēmumiem atbilstoši EK Krīzes pagaidu regulējumam valsts atbalsta pasākumiem ekonomikas atbalstam pēc Krievijas agresijas pret Ukrainu. Viens pretendents varēs pretendēt uz atbalstu līdz 400 000 eiro.

Valdība atbalstīja arī ZM priekšlikumu rast papildus finansējumu 30 miljonu eiro apmērā investīciju projektiem ieguldījumiem lauku saimniecībās. Šāgada sākumā tika izsludināta projektu iesniegumu pieņemšanas kārta pasākuma "Ieguldījumi materiālajos aktīvos" apakšpasākumā "Atbalsts ieguldījumiem lauku saimniecībās" 103 miljonu eiro apmērā.

Neskatoties uz izsludinātā finansējuma nozīmīgo apjomu, projektu iesniegumu pieņemšanas kārtā saņemts būtiski lielāks projektu iesniegumu skaits. Ņemot vērā lauksaimnieku lielo pieprasījumu pēc atbalsta, ZM lūdza nodrošināt iespēju uzņemties virssaistības no valsts budžeta līdzekļiem, kas ļaus apstiprināt lielāku projektu iesniegumu skaitu.

Plānotiem atbalsta pasākumiem no valsts budžeta 15 miljonu eiro apmērā būs fiskāli neitrāla ietekme uz 2022. gada budžetu, jo tos plānots segt no AS "Latvijas valsts meži" (LVM) 2021. gada pārskata gada peļņas. Savukārt papildu virssaistības 30 miljoni eiro tiks segtas no LVM nākamo gadu peļņas.

Zemkopības ministrs Kaspars Gerhards (NA) atzina, ka situācijā, kad Eiropā plosās karš, plānotais atbalsts gandrīz 20 miljonu eiro apmērā mazinās ģeopolitisko apstākļu radīto seku ietekmi uz lauksaimniecības nozari un dos iespēju Latvijas lauksaimniekiem un pārtikas ražotājiem turpināt darbību.

"Šis atbalsts samazinās turpmāku straujo pārtikas cenu kāpumu un nodrošinās pārtikas produktu nepārtrauktu pieejamību Latvijas iedzīvotājiem, tajā skaitā ārkārtas situācijās," teica Gerhards.