'Kariņa pirmā valdība ir beigusies, apsveicam otro' – 'KPV LV' bez sērām raugās uz partijas nākotni

Brīdi pēc tam, kad Valsts prezidents un Ministru prezidents paziņoja par valdošās koalīcijas sastāva samazināšanu un četru ministru nomaiņu valdībā, no tās izslēdzot partiju "KPV LV", partijas pārstāvji īpaši sasauktā preses konferencē pauda viedokli, ka šāds pavērsiens tikai stiprināšot partiju un ļaušot labāk pildīt vēlētājiem dotos solījumus.

"KPV LV" Saeimas frakcijas vadītājs Māris Možvillo žurnālistiem atzina, ka fakts, par kuru ilgi baumoja "visos tīklos un dažādās ziņu lentēs", ir noticis.

"Šodien biju uzaicināts no rīta pie Ministru prezidenta Krišjāņa Kariņa (JV), kurš izstāstīja plānu par jaunās valdības veidolu un teica, ka šajā jaunajā veidolā mums vieta nav atradusies. Varu tikai pateikt paldies Kariņa kungam par to, ka viņš uzdrošinājās to pateikt, jo pārējie sadarbības kolēģi, kuriem es par to jautāju, vai nu meloja vai izlikās, ka neko nezina, un centās šo ziņu visādi noslēpt," situāciju raksturoja Možvillo.

"Skaidrs ir tas, ka mēs ar šo ziņu nonākam pie atziņas, ka mēs esam ar savu partiju un ar savu ministru darbiem esam ielauzušies burbulī, kurā dzīvo nosacīti vecās partijas, kuras ir izstrādājušas savu shēmu, kā darboties un pārvaldīt valsti viņiem vien zināmā veidā, un mēs bijām nevēlami kā cilvēki un partija, kuri vēlējās pagriezt valdības un lēmējvaras seju pret tautu, ieklausīties cilvēkos un domāt par visas valsts attīstību nevis tikai atsevišķu projektu lielu miljonu apguvēju biznesu," vēstīja deputāts.

"Mēs esam lepni par saviem ministriem, kuri, atrodoties amatos, paveica to, ko neviens līdz šim nebija paveicis Labklājības, Iekšlietu un Ekonomikas ministrijā," teica Možvillo, atgādinot, ka savulaik jau tika nomainīts partijas deleģētais ekonomikas ministrs Ralfs Nemiro, kurš "bijis pieskāries sāpīgai tēmai – OIK stāstam, ko partija solīja pabeigt un par ko ministrijā, pirms partiju "KPV LV" pameta Jānis Vitenbergs (NA), "paņemot līdzi ministriju", bija jau sagatavots "fināla dokuments", kas bija jāvirza Ministru kabinetā, lai izbeigtu netaisnīgo OIK sistēmu. Diemžēl tagad tas aizkavējies ministrijā un netiek virzīts tālāk".

"Noklausoties Valsts prezidenta un Ministru prezidenta preses konferenci, ir sajūta, ka abi šie kungi jutās atviegloti, ko atrada vienu partiju, uz kuras pleciem var uzgrūst visas nelaimes, kuras šo valdību ir vajājušas jau kopš tās pirmsākumiem. Paldies par tik lielu uzticību, ka esam spējuši visu laiku būt nestabili, šūpot valdību un visādas citādas mums pierakstītās izdarības, kas šobrīd tiek pasniegtas kā jaunās valdības plusi – stabila valdība, vienādi lēmumi –, tad ir vietā atgādināt kaut vai šīs pirmdienas stabilās koalīcijas novešanu līdz konstitucionālajai krīzei, ka bija jāiesaistās pat prezidentam. Te mēs varētu pieskarties ļoti daudzām lietām, bet tas ir stāsts tālākām preses konferencēm, jo mums ir daudz ko stāstīt," teica Možvillo.

"Mēs neesam bijuši slikti sadarbības partneri, jo tomēr pieturējāmies pie koalīcijas vienošanās dokumenta. Reizēm balsojumi bija ļoti smagi, un daudzi no kolēģiem ar lielu piespiešanos bija gatavi atbalstīt kādus lēmumus, kas nebūt nebija visas valsts vai iedzīvotāju interesēs. Šī vienošanās faktiski parādīja lēmējvaras un izpildvaras attieksmi pret dokumentiem, ko sastāda valdība. Man likās, ka tiek ievērots un sekots likuma burtam, bet izrādījās, ka šādas vienošanās nenozīmē neko. Tikpat ātri, kā mēs tikām izmesti no vienošanās par iepriekšējo valdību, tikpat ātri tuvā nākotnē tiks izmesta arī vienošanās ar jaunajiem, stabilajiem četriem partneriem, kuri savu īsto seju ir nodemonstrējuši ne tajā labākajā gaismā. Ja viņi cerēja, ka pirms pašvaldību vēlēšanām kaut ko iegūs un turpinās graut mūsu partijas tēlu, tad viņi ļoti maldījās, jo mēs startējam 20 pašvaldībās un šis mums īsi pirms pašvaldību vēlēšanām ir liels bonuss, lai parādītu, cik tālu ir nolaidušies mūsu bijušie sadarbības partneri un attālinājušies no tautas un spējīgi ar dažādām aizmuguriskām metodēm izmest no valdības sadarbības partneri. Es uzskatu, ka Kariņa pirmā valdība "de facto" ir kritusi, jo sadarbības līgums ir lauzts. To lauza četri sadarbības partneri, kuri šodien paziņoja, ka veido jaunu valdību. Līdz ar to apsveicu valsti ar Kariņa otro valdību," teica Možvillo.

Vēlāk sarunā ar žurnālistiem Možvillo gan neprecizēja, kas partijai tieši būtu stāstāms plašākai sabiedrībai par pieredzi valdošajā koalīcijā.

Tāda ir politika

Labklājības ministre Ramona Petraviča (KPV LV) atzina, ka viņai kā ministrei ir duālas sajūtas, jo no vienas puses ir gandarījums par izdarītajiem darbiem vairāk nekā divu gadu laikā, taču no otras puses viņai kā cilvēkam ir grūti saprast veidu, kā tas viss notika.

"Šis ir piemērs, kas vislabāk raksturo vecās un jaunās politikas kultūras atšķirības. Kā partijas valdes locekle varu teikt, ka mēs tiešām ticējām premjeram un koalīcijas partneru teiktajam, ka koalīcijas partneru sarunas tiks turpinātas pēc vēlēšanām, tāpēc šobrīd man nav saprotama šī steiga vēlēšanu priekšvakarā. Mēs bijām jauni spēlētāji politikā, un kā jaunās politikas nesēji esam ministri, kas savās ministrijās veikuši visvairāk reformu," sacīja Petraviča.

Par savu darbu runājot, ministre pateicās sadarbības organizācijām, ar kurām kopā daudz izdarīts, un uzsvēra, ka "šo divu gadu laikā labklājības joma izdarīts tik daudz, cik pēdējos desmit gados", kā arī ielikts labs pamats labām pārmaiņām nākotnē. Par saviem labajiem darbiem Petraviča nosauca "iekustināto minimālā ienākuma līmeņa celšanas reformu, minimālās pensijas un sociālā nodrošinājuma pabalstu celšanu", uzsverot, ka šīs jomas iepriekš netika gadiem sakārtotas. Ministre pieminēja arī no nākamā gada paredzēto ģimenes valsts pabalsta reformu, Covid-19 krīzes atbalsta paketi 500 eiro par bērnu un 200 eiro pensionāriem apmērā. Petravičas darba laikā esot uzsākta arī bāriņtiesu reforma, veiktas izmaiņas asistentu pakalpojumu jomā, kā arī citas lietas.

"Mēs kā ministri bijām idejas un taisnīguma cilvēki. Jā, es esmu bijusi neērta un prasīga pret koalīcijas partneriem. Es, piemēram, neklusēju un aktualizēju nesakritības Covid-19 eksprestestos sociālās aprūpes centros. Papildu finansējums nozarei, lai cīnītos ar nabadzību valstī – tas nebija viegli. Vēl joprojām uzskatu, ka minimālā ienākuma sliekšņa celšanai ir jābūt daudz straujākai. Arī šobrīd uzstāju uz bāzes pensijas noteikšu, jo, tikai ceļot minimālo pensiju, mēs nekad netiksim vaļā no nabadzības važām. Ir nepieciešami daudz straujāki un drosmīgāki soļi," teica Petraviča, uzsverot, ka šīs lietas turpinās īstenot darbā Saeimā.

Partijas valdes priekšsēdētāja Ieva Krapāne žurnālistiem teica, ka pēdējās nedēļās pret partiju tikusi izvērsta "agresīva kampaņa kā par izjukušu un vairs praktiski neeksistējošu organizāciju, kurai vairs nav vietas valdībā".

Krapāne gan uzskata, ka patiesie iemesli ir citi: "Divas reizes mūsu politiskais spēks ir apdraudējis politbiznesa karteļa pamatus. Pirmo reizi, kad mūsu ekonomikas ministrs (Nemiro – red.) pieķērās OIK un "Latvenergo" valdes aizdomīgiem darījumiem, viņš zaudēja pielaidi valsts noslēpumam un ministra amatam. Tagad, kad mūsu iekšlietu ministrs ir pieķēries šī karteļa izformēšanai, attīrot iekšlietu sistēmu no negodprātīgiem darboņiem, mūsu partiju izslēdz no valdības, jo tas ir neapšaubāmi liels drauds vairāku desmitu gadu gājumā, kuru piesedza daudzi politiskie spēki. Zinu, ka šis mums nav un nebūs viegls politiskais ceļa gājums, bet katrs solis uz priekšu ir mūs padarījis par stipru un nelokāmu politisko spēku. Mūsu ministri līdz šim ir bijuši nelokāmi savos lēmumos, gājuši taisnīgu ceļu un nav pakļāvušies karteļa prasībām, bet ir pildījuši vēlētājiem dotos solījumus, par ko mēs tagad maksājam ar ministru amatiem. Ja kāds domā, ka mēs apstāsimies, tad varu droši pateikt – tas ir tikai sākums. Mēs neapstāsimies, bet taisni un nelokāmi virzīsimies uz priekšu. Vecās varas partijas mūs nepārsteidz, un arī tad, kad gājām valdībā, mēs nelolojām ilūzijas, ka būs viegli. Mūsu partijai nav svarīgi amati, mums ir svarīgi valsts iedzīvotāji ikvienā novadā Latvijā, tādēļ labklājība un drošība valstī ir mūsu prioritātes. Krapāne pateicās tiem, kas partiju atbalsta, un atzina, ka "mums šodien nav ne sēras, ne kādas citas emocijas, mēs ejam uz priekšu un esam nelokāms politisks spēks".

Atbildot uz "Delfi" jautājumu, kā tehniski un kurā brīdī notiek partijas ministru atbrīvošana no amata, Možvillo sacīja, ka tas ir interesants jautājums, jo īsti neesot skaidrs, saskaņā ar kuru dokumentu notiek ministru maiņa, jo četri pārējie koalīcijas partneri ir lauzuši sadarbības līgumu, kas deva premjeram tiesības atsaukt ministrus no amata.

"Šajā gadījumā no Kariņa puses nesadzirdēju nekādus pārmetumus mūsu ministriem, un vienīgais arguments bija, ka pārējie partneri negrib redzēt jūsu ministrus amatos," teica Možvillo. Viņš pēc premjera un prezidenta paziņojuma sapratis, ka tapis jauns dokuments un prezidents apstiprinājis otro, jauno Kariņa valdību, bet iepriekšējā kritusi, tāpēc joprojām ir neizpratnē par lietas juridisko pusi.

Petraviča uz šo jautājumu atbildēja, ka no rīta saņēmusi ziņu par atsaukšanu personiski no premjera pa telefonu, lai gan informācija gaisā virmojusi jau vairākas dienas. "Jau no pagājušās nedēļas, ka esot bijušas tikšanās, kurās zem galda sadalīti amati, bet par kurām nezinājām un nebijām pieaicināti. Premjers atzinīgi novērtējis paveikto labklājības jomā un sadarbību, bet teicis, ka tomēr ejam katrs savu ceļu, teica Petraviča. Tā kā ceturtdien plānots amatos apstiprināt jaunos ministrus, Petraviča trešdien savāks savas lietas ministrijā.

"Nav kaut kādas stundas dotas, tāda tā situācija. Tā laikam politikā ir," piebilda ministre. Možvillo to ironiski raksturoja kā "modernu laulības šķiršanu, kad nosūta viens otram īsziņu un šķiras kā draugi".

Par turpmāko frakcijas darbu Saeimā Možvillo teica, ka šodien esot zināmā mērā svētku un atvieglojuma sajūta, jo deputāti beidzot varēšot pilnā mērā pildīt to, ko esot zvērējuši no Saeimas tribīnes, nevadoties pēc tādiem parametriem, piemēram, kā valdības stabilitāte. "Mēs nebūsim ne pozīcija, ne opozīcija, bet tautas ievēlēti pārstāvji un Saeimas deputāti ar visām no tā izrietošām sekām un atbildību," sacīja Možvillo, juzdams atvieglojumu, ka vairs nebūs jābūt daļai no "burbuļa", kas plīsis, jo bijušas aizskartas kādas intereses.

Petraviča papildināja, ka "mēs nebūsim kaut kāda stabilitātes grupa valdībai apmaiņā pret kaut kādiem amatiņiem". Runājot par savu agrāk pausto, ka frakcija, nonākot opozīcijā, varētu pieaugt apmērā, Petraviča teica, ka tuvu ir brīdis, kad frakcijai varētu pievienoties neatkarīgie deputāti un arī kādi no valdības partijām.

Iekšlietu ministrs Sandis Ģirģens (KPV LV) ar savu viedokli nākšot klajā preses konferencē ceturtdien, jo šodien ir ļoti aizņemts, pavēstīja Možvillo par ministru, kura nebija preses konferencē kopā ar partijas kolēģiem.