Kariņš aicina nopietni attiekties pret Covid-19; pagaidām neplāno jaunus ierobežojumus

Otrdien, 29. septembrī, Ministru kabineta sēdē iecerēts uzklausīt Veselības ministrijas sagatavoto ziņojumu par epidemioloģisko situāciju valstī kopumā, pirmdien pēc valdošās koalīcijas sadarbības sanāksmes žurnālistiem sacīja Ministru prezidents Krišjānis Kariņš (JV), skaidri neprognozējot, vai varētu tik lemts arī par kādiem jauniem ierobežojumiem Covid-19 izplatības ierobežošanai. Vienlaikus Valsts kancelejas paspārnē strādājošā ekspertu grupa pagaidām neprasīs ieviest papildu ierobežojumus.

Šāds lēmums pieņemts dienā, kad Latvijas 14 dienu kumulatīvais Covid-19 gadījumu skaits uz 100 000 iedzīvotāju pirmo reizi kopš aprīļa ir pārsniedzis desmit gadījumu robežu. Vadoties pēc Eiropas Slimību profilakses un kontroles centra datiem, pirmdien šis rādītājs sasniedza 10,52 gadījumus uz 100 000 iedzīvotāju, savukārt svētdien šis rādītājs bija 9,9 gadījumi. Pēdējo reizi, kad tika reģistrēta augstāka saslimstība par minēto, bija 19. aprīlī, kad valstī tika reģistrēti 10,57 gadījumi.

Pirmdien arī Saeimas Prezidijs lēmis ceturtdien Saeimas sēdi sasaukt attālināti e-platformā, lai gan kopš septembra sākuma Saeima uz plenārsēdēm bija atsākusi pulcēties klātienē pēc ilgāka pārtraukuma, kad martā Saeima sāka darbu attālināti.

Arī izglītības un zinātnes ministre Ilga Šuplinska (JKP) pirmdien pauda viedokli, ka, tā kā situācija izglītības iestādēs kļūst kritiskāka, iespējams, skolām jādomā par B modeļa izvēli. Viņa skaidroja, ka attālināto mācību procesu varētu ieviest pamīšus pa dienām vai nedēļām, īpaši uzsverot, ka šādu iespēju jāapsver lielajām skolām.

B modeli, ministre aicina ieviest ne tikai Rīgas skolas, bet visas. "Aicinu visas skolas pārdomāt, vai un kā šajā laikā jānotiek ārpus skolas pasākumiem, sacensībām, vai tādiem pasākumiem, kas varētu nebūt oficiālā skolas laika sastāvdaļa," uzsvēra Šuplinska.

Pēc sadarbības sanāksmes atbildot uz žurnālistu jautājumiem, Kariņš atgādināja, ka valdība un koalīcija līdz šim šos jautājumus politiski nav skatījusi, tāpēc sadarbības sanāksmē to neskatīja arī šoreiz. Viņš piebilda, ka kā katru pirmdienu arī šodien strādāja ekspertu grupa, kas vērtē vai vajadzīgas kādas izmaiņas.

"Esmu bijis sapulcēs visu dienu, tāpēc nezinu, vai kaut kas konkrēts tiks piedāvāts, bet jebkurā gadījumā, ja Veselības ministrija kaut ko ierosinās, mēs to skatīsim. Ir skaidrs, ka šī Covid-19 pandēmija pasaulē nav rimusi. Arī Latvijā tā nav pazudusi, un pēdējā laikā saslimušo skaits diemžēl mums pieaug. Mēs no valdības puses gaidām un uzklausīsim Veselības ministrijas redzējumu par situāciju kopumā, ieklausīsimies mūsu ekspertos. Jāatgādina, ka joprojām spēkā ir divu metru distances ievērošana roku mazgāšana, ieteikums izvairīties no pūļiem. Es tiešām aicinu visus valsts iedzīvotājus attiekties nopietni pret šo slimību, domāt līdzi un darīt visu, lai sevi pasargātu, un ievērot visus tos ieteikumus, kādi jau ir spēkā esoši," teica Kariņš.

Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrs Juris Pūce (AP) atzina, ka pēc viņa rīcībā esošās informācijas, nekādi ierobežojumi, kas būtiski mainītu Latvijas iedzīvotāju dzīvi, nav pagaidām plānoti. Arī Pūce uzsvēra, ka visu laiku tiek uzklausīti eksperti un šajā jautājumā netiek pieņemti politiski lēmumi.

Aģentūra LETA, atsaucoties uz Valsts kancelejas direktoru Jāni Citskovski pirmdien vakarā vēstīja, ka epidemioloģiskā situācija valstī tiek kontrolēta un Starpinstitūciju koordinācijas vadības grupa neprasīs valdībai ieviest papildu Covid-19 ierobežojošus pasākumus.

Citskovskis skaidroja, ka, uzklausot gan Veselības ministrijas speciālistus, gan arī epidemiologus, secināts, ka patlaban var identificēt saslimšanas gadījumus un noteikt arī kontaktpersonas. Valsts kancelejas direktors akcentēja, ka situācija lēnām pasliktinās, tomēr tā nav tik kritiska, lai aicinātu valdību ieviest jaunus ierobežojošus pasākumus visā valstī.

Darba grupā tika lemts, ka aktīvi jāvērš sabiedrības uzmanība, lai cilvēki ievērotu noteiktos piesardzības pasākumus, kā, piemēram, divu metru distanci, roku mazgāšanu, nedrūzmēšanos, rekomendēta arī sejas masku lietošana vietās, kur notiek drūzmēšanās un nevar ievērot distanci, piemēram, sabiedriskajā transportā.

"Ja mēs kā sabiedrība spēsim apzinīgāk ievērot piesardzības pasākumus, mums ir lielākas izredzes sabremzēt vai pat samazināt lēnām pieaugošo ar Covid-19 saslimušo līkni," uzsvēra Citskovskis.

Tāpat viņš norādīja, ka saslimšanas uzliesmojumi patlaban novērojami darba kolektīvos. Valsts kancelejas direktors pavēstīja, ka Veselības ministrija ir izstrādājusi un tuvākā laikā izplatīs darba devējiem rekomendācijas, kā nodrošināt darbu Covid-19 apstākļos, proti, kam pievērst uzmanību gan publiskajā, gan privātajā sektorā strādājošajiem.

Tomēr Citskovskis vērsa uzmanību uz to, ka sabiedrībai ir jāmobilizējas, jo, ja saslimušo skaits turpinās lēnām pieaugt, iespējams, nāksies ieviest ierobežojošus pasākumus visas valsts līmenī.

Viņš sacīja, ka atšķirība no pavasara situācijas, kad horizontāli tika ieviesti ierobežojošie pasākumi visā valstī, patlaban tiek veikti mērķēti pasākumi, piemēram, ja ir Covid-19 uzliesmojums kādā uzņēmumā, tad tiek strādāts ar uzņēmumu un tā darbiniekiem, administrāciju un citiem.

"Ja mēs redzēsim, ka situācija turpina attīstīties strauji un ar mērķētu pieeju nepietiks, tad būs jāliek lietā ierobežojošie pasākumi visā valstī," akcentēja Citskovskis.

Jau ziņots, ka pagājušajā diennaktī Latvijā veikti 1398 Covid-19 testi un reģistrēts 21 jauns saslimšanas gadījums.

Pēdējās diennakts laikā stacionēti četri pacienti ar Covid-19, kopā stacionāros ārstējas 11 pacienti, visi ar vidēji smagu slimības gaitu.

Kopā no stacionāra izrakstīti 226 pacienti, liecina Nacionālā veselības dienesta informācija.

Latvijā kopā veikti 312 230 izmeklējumi, saslimušas 1697 personas un 1304 izveseļojušās, 36 mirušas.