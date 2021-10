Kariņš atvainojas pret Covid-19 vakcinētajiem par gaidāmajiem ierobežojumiem

Ministru prezidents Krišjānis Kariņš (JV) atvainojas pret Covid-19 vakcinētajiem iedzīvotājiem par gaidāmajiem ierobežojumiem no 21. oktobra līdz 15. novembrim un sola ikdienas dzīves atgriešanos.

Pirmdien premjera vadītā Krīzes vadības padome vienojās par tā dēvēto mājsēdi četru nedēļu garumā, kas attieksies uz visiem sabiedrības locekļiem.

Pēc sēdes Kariņš preses konferencē uzsvēra, ka valsts ir patiesi grūtā situācijā, tāpēc plānots ieviest ierobežojumus. Vienlaikus viņš pateicās ikvienam iedzīvotājam, kas ir vakcinējušies pret Covid-19, tādējādi pasargājot savu un savu tuvinieku veselību, kā arī tādējādi ļaujot līdz šim darboties ekonomikai un bērniem apmeklēt skolu klātienē.

Runājot par plānotajiem ierobežojumiem, Kariņš atvainojās visiem pret Covid-19 vakcinētajiem. "Aicinu visiem vakcinētajiem nest vienu slogu, kas ir netaisnīgi, bet, ja šo slogu nenesam, mēs paši cietīsim," pauda premjers.

Viņš atgādināja, ka valdības stratēģija izejai no Covid-19 pandēmijas kopš pavasara bija balstīta uz vakcināciju. Pēc Kariņa teiktā, daudzās Eiropas valstīs šī stratēģija bijusi veiksmīga, jo tajās visi ierobežojumi ir atcelti pateicoties tam, ka sabiedrībā ir iegūta kolektīvā imunitāte pret Covid-19.

"Skaudrā īstenība ir tāda, ka Latvijā ir pārāk daudz nevakcinētu cilvēku, kuru uzvedība noved pie tā, ka viņi saslimst, nonāk slimnīcā un daudzi nomirst no šīs trakās sērgas. Šajā procesā ir tik daudz cilvēku, kas saslimst, un tie apdraud veselības aprūpes sistēmu. Ja mēs kaut ko radikāli nemainām savā uzvedībā, tad pēc neilga laika slimnīcas nespēs palīdzēt ne tikai Covid-19 pacientiem, bet arī pret šo slimību vakcinētiem cilvēkiem, kuriem arī ir citas, degošas kaites," pauda Kariņš.

Tāpat premjers atzina, ka, lai arī pirms nedēļas stājās spēkā ārkārtējā situācija un ar to saistītie ierobežojumi, tomēr tobrīd pieņemtās saslimstības ar Covid-19 un hospitalizēto skaita pieauguma prognozes izrādījās atšķirīgas. "Saslimstība izplatās straujāk, nekā paredzēts. Tāpēc valdība plāno trešdien lemt par četru nedēļu mēroga mājsēdi, kuras laikā būs ierobežota veikalu, izklaides un pakalpojumu darbība," informēja Kariņš.

Ministru prezidents mudināja vakcinēties pret Covid-19 tos, kas to vēl nav izdarījuši, jo pēc 15. novembra nevakcinētos skars vēl lielāki ierobežojumi nekā patlaban. Viņš informēja, ka pēc mājsēdes beigām, pret Covid-19 vakcinētajiem dzīve būs tāda, kā patlaban. "Veltīsim šīs četras nedēļas, lai palīdzētu mūsu mediķiem un atgriezīsimies ierastajā dzīvē," aicināja Kariņš.

Vienlaikus viņš atzina, ka ārkārtējās situācijas izsludināšana ir nākusi par labu vakcinācijai, jo ir dubultojies to cilvēku skaits, kas nolēmuši doties pēc potes. "Ja mēs to varam kāpināt, tad varam iziet no krīzes," uzsvēra Kariņš.