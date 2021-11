Kariņš: Baltkrievija īsteno hibrīduzbrukumu pret visu ES

Baltkrievija īsteno hibrīduzbrukumu pret visu Eiropas Savienību (ES), preses konferencē pirms tikšanās ar Vācijas kancleri Angelu Merkeli uzsvēra Latvijas Ministru prezidents Krišjānis Kariņš (JV).

Latvijas politiķis, runājot par migrantu situāciju Baltkrievijā, atzīmēja, ka tā ir valsts uzturēta cilvēku tirdzniecība, kas tieši skar gan Latviju, gan Lietuvu un Poliju. Kariņš norādīja, ka vienīgais veids, kā stiprināt Šengenas zonu un nodrošināt cilvēku brīvu kustību ES, ir ārējās robežas nostiprināšana ar skaidru kārtību, kā iekļūt ES.

Kariņš norādīja, ka šovakar ar Vācijas kancleri tiks runāts arī par Covid-19 krīzi, kas neatkāpjas. Viņš uzsvēra, ka Latvijā tiek piedzīvots vislielākais saslimšanas ar Covid-19 vilnis, tomēr cilvēki arvien vairāk izrādot vēlmi vakcinēties, un viņš cer, ka tāda tendence turpināsies.

Tāpat Kariņš norādīja, ka sarunu temats būs arī elektroenerģijas cenu pieaugums Eiropā un samērā lielā atkarība no gāzes importa no vairākām valstīm, jo īpaši no Krievijas.

"Domāju, ka mums ir daudz pārrunājama saistībā ar Eiropas turpmāko lomu kā tādu. Ir skaidrs, ka Eiropas drošības mugurkauls ir NATO. To neviens neapšauba, tomēr aktuāls ir jautājums, kā Eiropa var kļūt par vēl spēcīgāku partneri aliansē," sacīja Ministru prezidents.

Jau vēstīts, ka Kariņš šodien atrodas Berlīnē, Vācijā, lai atvadu vizītē tiktos ar Vācijas kancleri Merkeli, kura noslēdz savu pilnvaru termiņu valdības vadītājas amatā.