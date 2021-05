Kariņš: ES jānosaka jaunas sankcijas Baltkrievijas režīmam par avioreisa nolaupīšanu

Pēc Baltkrievijā notikušā avioreisa nolaupīšanas Eiropas Savienībai (ES) ir jāreaģē ātri un stingri, nosakot Baltkrievijas režīmam jaunas sankcijas, pirmdien pirms dalības Briselē notiekošajā Eiropadomes sanāksmē pauda Latvijas Ministru prezidents Krišjānis Kariņš (JV).

Saturs turpināsies pēc reklāmas Reklāma

Premjers uzsvēra, ka Baltkrievijā faktiski notikusi lidmašīnas nolaupīšana, sagrābjot par ķīlnieku pasažieri, kurš pārvietojās no vienas Eiropas galvaspilsētas uz citu.

"Tas ir bezprecedenta gadījums, ārkārtīgi agresīva rīcība, un Eiropai nepieciešams pieņemt stingru, ātru un vienotu nostāju pret šādu rīcību," norādīja Kariņš.

Savukārt, runājot par ES un Krievijas attiecībām, kuru apspriešana arī ir šīs Eiropadomes sanāksmes dienaskārtībā, Kariņš uzsvēra nepieciešamību izprast, ka Krievija dažādos veidos cenšas graut un šķelt ES, tās vērtības un demokrātiju.

"Mums jāsaprot, ka šis ir drauds un izaicinājums ES, un mums jāturas kopā un jāatrod atbilstoša un vienlaikus skaidra atbilde Krievijai," pauda Latvijas valdības vadītājs.

Kā ziņots, lidmašīnai, kas svētdien bija ceļā no Atēnām uz Viļņu, Baltkrievijas gaisa telpā netālu no Lietuvas robežas nācās mainīt kursu un doties uz Minsku, kur Baltkrievijas kriminālpolicija aizturēja vienu no tās pasažieriem - opozīcijas līderes Svetlanas Tihanovskas štāba locekli, opozīcijas medija "Nexta" dibinātāju un galveno redaktoru Romānu Protaseviču, kuram Baltkrievijā draud nāvessods.

Kariņš pirmdien un otrdien Briselē piedalās Eiropadomes sanāksmē, kur viens no apspriežamajiem jautājumiem ir ES un Krievijas attiecības, taču Eiropas valstu līderi pārrunās arī lidmašīnas sagrābšanas gadījumu Baltkrievijā.