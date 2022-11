Kariņš gaida 'skaidru atbildi' no 'Apvienotā saraksta' par atbildības jomu piedāvājumu

"Jaunās vienotības" (JV) līderis, Ministru prezidents Krišjānis Kariņš gaida "skaidru atbildi" no "Apvienotā saraksta" (AS), vai šī partiju apvienība ir gatava virzīties uz priekšu nākamās valdības veidošanā saistībā ar premjera izteikto atbildības jomu piedāvājumu.

Vaicāts par situāciju ar Kariņa piedāvāto atbildību sadalījumu koalīcijā, JV politiķis norādīja, ka gaida "skaidru atbildi" no AS, "vai viņi ir gatavi virzīties uz priekšu, vai nav". Premjers vērsa uzmanību, ka Nacionālā apvienība (NA) un JV ir gatavas turpināt darbu ,un tagad tiek gaidīta atbilde no AS.

Tiklīdz koalīcija būs vienojusies par atbildības jomu sadalījumu, būs iespējams raiti iet uz priekšu, savukārt pirms tam nevar sākt darbu pie valdības deklarācijas rakstīšanas, sacīja esošais valdības vadītājs. Viņš atsaucas arī uz Valsts prezidenta Egila Levita pausto, ka pirms valdības deklarācijas rakstīšanas esot jābūt ļoti skaidri sadalītām atbildības jomām, lai ir skaidrs, kura partija vadīs deklarācijas konkrētu nozaru darba grupas.

Valdības deklarācijas rakstīšana ir "daudzšķaitņains process", kurā ir svarīgi, lai katrs saprot, par kuru jomu ir viņa atbildība, lai var koordinēt darba veikšanu, skaidroja Kariņš.

Taujāts, ko AS pārstāvji Kariņam pauduši, JV politiķis skaidroja, ka konkrētus iemeslus viņi neesot teikuši, un valdības vadītājs min, ka, iespējams, AS iekšēji vēl varētu nebūt pieņemts lēmums.

Nedz formāli, nedz neformāli neviens no AS neesot vērsies pie Kariņa par to, ka atbildības jomu piedāvājums būtu kādā veidā slikts vai nepareizs, atzīmēja premjers.

Kā ziņots, saskaņā ar Kariņa priekšlikumu topošajā valdībā JV varētu ieņemt septiņus amatus - Ministru prezidenta, finanšu ministra, ārlietu ministra, izglītības un zinātnes ministra, tieslietu ministra, klimata un enerģētikas ministra un labklājības ministra amatus.

AS pienāktos jau pašlaik ieņemtais Saeimas priekšsēdētāja amats un vēl četri amati valdībā - iekšlietu ministra, zemkopības ministra, veselības ministra un reģionālās attīstības un digitalizācijas lietu ministra amats.

Savukārt NA paredzēts ieņemt četrus ministra posteņus - aizsardzības ministra, kultūras ministra, satiksmes ministra un ekonomikas ministra amatus.

Tāpat ziņots, ka NA politiķis, kultūras ministrs Nauris Puntulis norādīja, ka NA "neiebilstu" Kariņa izteiktajam atbildības jomu sadalījumam, vienlaikus atzīmējot, ka vispirms ir jāsāk strādāt pie valdības deklarācijas izveidošanas.