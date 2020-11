Ministru prezidents Krišjānis Kariņš (JV) uzrunā Latvijas iedzīvotājiem valsts svētkos uzsver, ka šodienas izaicinājums ir uzvarēt Covid-19 pandēmiju, viņš ir pārliecināts – mēs to izdarīsim.

Viņš norāda, ka katrai paaudzei ir savi izaicinājumi.

"Pirms simtu diviem gadiem bija fiziski jāizcīna mūsu valsts neatkarība un viņi to panāca. Pirms trīsdesmit gadiem mums bija jāatgūst mūsu valsts neatkarība, un mēs to paveicām. Arī šodien mums ir izaicinājums pārvarēt šo pandēmiju, un mēs to izdarīsim," uzsver Kariņš.

Premjers atgādina, ka latvieši ir sīksta tauta.

"Kā toreiz, pirms simtu diviem gadiem, mūsu tautai bija skaidrs, kas bija mūsu mērķis – iegūt neatkarību. Pirms trīsdesmit gadiem, mūsu tautai bija skaidrs mērķis – atgūt savu neatkarību. Arī šodien mums ir skaidrs mērķis – pārvarēt šo pandēmiju. Mēs to visu izdarīsim," norādīja Kariņš.

"Es novēlu visiem mierīgus svētkus. Es novēlu visiem mierīgu prātu, arī uz nākotni. Mēs tiksim arī šiem laikiem cauri, jo mēs turēsimies vienoti. Dievs, svētī Latviju!" runas noslēgumā saka Kariņš.