Kariņš: ministra amatam nevajadzētu virzīt cilvēkus, kurus vēlētāji ir izsvītrojuši

Uz ministra amatu nevajadzētu partijām virzīt cilvēkus, kurus paša vēlētāji ir izsvītrojusi, Latvijas Televīzijas raidījumam "Rīta Panorāma" teica Ministru prezidents Krišjānis Kariņš (JV).

Runājot par jaunās koalīcijas veidošanas procesu, Kariņš sacīja, ka pašreizējā sarunu dinamika apmierina un viss ejot savu gaitu, arvien padziļinātāk tiekot runāts par darāmajiem darbiem, programmu.

Vienlaikus viņš norādīja, ka par amatiem vēl netiekot runāts. Svarīgākais – saprast, ko no mums kā politiķiem sagaidīt, viņš piebilda.

"Esmu piesardzīgi optimistisks, katra diena ievieš savas korekcijas, bet šķēršļi samazinās," teica Kariņš un prognozēja, ka pirmdien būšot skaidrāka aina, piebilstot, ka pirmdien arī gaidāma tikšanās ar Valsts prezidentu Egilu Levitu, lai pārrunātu jaunās koalīcijas veidošanu.

"Mums ir nepieciešama drošība, ekonomiskā izaugsme, nedrīkst pieļaut, ka atgriežamies pagātnē, kur šauras ekonomiskās intereses ņemtu virsroku," pauda Kariņš, raksturojot jaunās koalīcijas mērķus.

Atbildot uz jautājumu, vai "Jaunā vienotība" iebildīs, ja kāda partija vēlēsies uz ministra amatu virzīt personu, kura vēlēšanās nav piedalījusies, Kariņš norādīja, ka "neesam vēl tik tālu tikuši".

Vienlaikus viņš norādīja, ka par ministru nevajadzētu virzīt cilvēku, kuru, piedaloties vēlēšanās, izsvītrojuši paša vēlētāji un viņš šī iemesla dēļ nav ievēlēts. Tomēr viņš varētu iedomāties situāciju, ka partija ministru amatā virza kādu no malas, kas uz doto brīdi esot spējīgākais.

Valsts prezidents Egils Levits pilnvarojis JV līderi, Ministru prezidentu Krišjāni Kariņu veikt konsultācijas ar pārējām partijām par iespējamas koalīcijas izveidošanu.

Pēc 14. Saeimas vēlēšanām koalīcijas veidošanas sarunās galvenais domstarpību jautājums ir par to, cik partneriem būtu jāietilpst jaunajā valdībā un koalīcijā. Sarunu vadītāja JV vēlētos, ka koalīcijā būtu četri politiskie spēki - JV, AS, NA un arī "Progresīvie", turpretim AS un NA "Progresīvos" koalīcijā redzēt nevēlas.

JV jaunajā Saeimas sasaukumā ieguvusi 26 mandātus, AS – 15, NA – 13, bet "Progresīvie" – desmit, tātad ar "Progresīvajiem" koalīcijai parlamentā būtu 64 balsis, bet bez – 54.