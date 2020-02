Kariņš mudina Bordānu izpildīt savus 'mājasdarbus', pirms kritizēt citus ministrus

Ministru prezidents Krišjānis Kariņš (JV) mudina Jaunās konservatīvās partijas (JKP) līderi, tieslietu ministru Jāni Bordānu izpildīt savus "mājasdarbus", pirms kritizēt citus ministrus.

Raksturojot domstarpības valdībā, kur Bordāns beidzamajā laikā bieži vērsies pret "KPV LV" ministriem, Kariņš intervijā telekanālam "TV3" atminējās skolas laikus, kur esot bijis zēns, kurš visu laiku sūdzējies par citiem, šādi mēģinot sev pievērst uzmanību, kaut arī pats neesot izdarījis savus mājasdarbus.

Pēc Kariņa vārdiem, pašlaik valdībā situācija esot līdzīga. Premjers mudināja Bordānu vairāk pievērsties darbiem savā lauciņā, kur, piemēram, joprojām neesot redzami konkrēti piedāvājumi tiesvedību ilguma samazināšanai.

Kariņš atzina, ka piecu partiju koalīcijā nebija un nebūs viegli strādāt, turklāt situāciju vēl vairāk destabilizē tuvās Rīgas domes ārkārtas vēlēšanas.

Kā ziņots, Kariņš otrdien valdības sēdē neatsaucās Bordāna aicinājumam atbrīvot ekonomikas ministra Ralfa Nemiro (KPV LV) padomnieku Pāvelu Rebenoku no Rīgas brīvostas valdes.

Īsi pirms valdības lēmuma pieņemšanas par Pārresoru koordinācijas centra izstrādāto "Nacionālo attīstības plānu 2021.-2027. gadam" (NAP2027) Bordāns stāstīja par, viņaprāt, negodīgi atstādināto Ekonomikas ministrijas valsts sekretāru Ēriku Eglīti, kā arī Rebenoka pretendēšanu uz AS "Latvenergo" padomes locekļa amatu un viņa kļūšanu par Rīgas brīvostas valdes priekšsēdētāja vietnieku. Tieslietu ministrs sacīja, ka viņš varēšot atbalstīt NAP2027, kurā vieni no centrālajiem mērķiem minēti tiesiskums un taisnīgums, ja Kariņš un Nemiro atsauks Rebenoku no Rīgas brīvostas valdes.

Nemiro norādīja, ka viņš neatbildēs uz Bordāna sacīto, jo "ir priekšvēlēšanu laiks, kad Bordāns iezīmē aģitāciju Rīgas domes vēlēšanām". Vienlaikus Nemiro pauda, ka "tieslietu ministrs nav reputācijas tienesis". "Ja vērtējam kādas personas reputāciju, tad šāds jautājums dienaskārtībā nav iekļauts. Bordāns nav cilvēks, kas mūs vērtēs, viņš nav reputācijas tiesnesis," uzsvēra Nemiro.

Ministru prezidents abu ministru vārdu apmaiņu raksturoja kā kašķi, uz ko Bordāns norādīja, ka šajā jautājumā lietot vārdu "kašķis" esot amorāli. Bordāns arī vēlējās zināt, vai Kariņam esot kāda vienošanās ar partiju "KPV LV", ja reiz viņš nekomentē Bordāna uzdotos jautājumus. Premjers uz šo jautājumu neatbildēja.

Bordāns arī iepriekš ir veltījis kritiku Nemiro un iekšlietu ministram Sandim Ģirģenam (KPV LV), izraisot savstarpēju politisku apsaukāšanos.