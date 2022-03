Kariņš nepieļauj mākslīgu degvielas cenu samazināšanu

Degvielas cenu samazināšana nenotiks mākslīgi, tā vietā tiek domāts par mērķētu atbalstu tām iedzīvotāju grupām, kurām atbalsts ir nepieciešamāks, otrdien preses konferencē sacīja Ministru prezidents Krišjānis Kariņš (JV).

Otrdien, 29. martā, Ministru kabineta sēdes slēgtajā daļā tika skatīts Ekonomikas ministrijas (EM) ziņojums par degvielas cenu kāpumu un iespējamajiem risinājumiem.

Kariņš atturējās komentēt ziņojuma saturu, bet norādīja, ka patlaban ekonomikas ministra Jāņa Vitenbega (NA) vadībā tiek meklēti risinājumi tam, kā pareizāk risināt enerģētikas jautājumus.

Pēc premjera teiktā, tiek ne tikai domāts par to, kā aizstāt gāzi, kā veicināt vēja parku attīstību, bet arī tiekot meklēti risinājumi tam, kādus atbalsta pasākumus ieviest no šā gada maija, kad izbeigsies patlaban spēkā esošais atbalsts iedzīvotājiem, lai mazinātu energoresursu cenu pieauguma ietekmi.

Kariņš atzina, ka šajā kontekstā tiek vērtēti arī notikumi degvielas tirgū un valsts domā par mērķētu atbalstu tām iedzīvotāju grupām, kuras visvairāk ietekmē vispārējais cenu pieaugums. Viņš piebilda, ka degvielas cenu pieaugums palielina arī pārtikas produktu cenas.

Ministru prezidents pieļāva, ka gala vienošanās par atbalsta pasākumiem varētu tikt panākta nākamnedēļ. "Mākslīgi nesamazināsim degvielas cenas, bet domāsim par mērķētu atbalstu," pauda Kariņš.

Saeimas Tautsaimniecības, agrārās, vides un reģionālās politikas komisijas priekšsēdētājs Krišjānis Feldmans (Konservatīvie) otrdien, 29. martā, izplatītajā paziņojumā medijiem norāda, ka pēdējā laikā ir krasi pieaugušas degvielas cenas, un šobrīd pēc iespējas ātrāk ir nepieciešams rast efektīvus risinājumus degvielas cenu kāpuma mazināšanai.

Saeimas komisija otrdien uzklausīja Ekonomikas ministrijas, Zemkopības ministrijas un nozares pārstāvjus par aktuālo situāciju degvielas tirgū un degvielas cenu pieaugumu, ko izraisīs prasības par biodegvielas piejaukumu degvielai.

Deputāti sprieda par iespējamām izmaiņām regulējumā saistībā ar bioetanola vai biodegvielas piejaukumu degvielai degvielas cenas stabilizēšanai.

No šā gada 1. aprīļa biodegvielas piejaukums degvielas cenā varētu veidot pieaugumu no 10 līdz 12 centiem par vienu litru. Pašas degvielas, tai skaitā biopiejaukuma, izmaksas veido aptuveni 40% no degvielas kopējās mazumtirdzniecības gala cenas, deputātus informējis Ekonomikas ministrijas pārstāvis.

Komisija lēma aicināt Ministru kabinetu nedēļas laikā sagatavot un iesniegt iespējamos risinājumus, lai novērstu vai amortizētu degvielas cenu pieaugumu saistībā ar biodegvielas piejaukuma prasību degvielai, vai citā veidā kompensētu degvielas cenu pieaugumu galapatērētājam.