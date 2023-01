Kariņš neuzskata, ka tautas priekšstāvjiem vajadzētu iesaldēt algas

Ministru prezidents Krišjānis Kariņš (JV) neuzskata, ka valsts vadošajām amatpersonām un tautas priekšstāvjiem vajadzētu iesaldēt algas to līdzšinējā apmērā.

Saturs turpināsies pēc reklāmas Reklāma

"Es neuzskatu, ka tas būtu jādara, es uzskatu, ka mums ir šī atalgojuma reforma jāveic," uz jautājumu, vai būtu atbalstāma iniciatīva, kurā rosināts iesaldēt algas valsts vadošajām amatpersonām un tautas priekšstāvjiem to līdzšinējā apmērā, TV3 raidījumā "900 sekundes" atbildēja Kariņš.

Kariņš teica, ka par atalgojumu cilvēki mūžīgi strīdēsies un to darīs arī nākotnē. Vienlaikus viņš sacīja, ka algas tiek un tiks palielinātas arī citiem, piemēram, mediķiem, skolotājiem, palielināta arī minimālā alga.

Jau ziņots, ka savākti vairāk nekā 14 tūkstoši parakstu ar aicinājumu valsts vadošajām amatpersonām un tautas priekšstāvjiem iesaldēt algas to līdzšinējā apmērā un algu pacelšanu atlikt līdz brīdim, kamēr stabilizējas ekonomiskā situācija valstī – ir apturēts inflācijas kāpums, kā arī inflācija samazināta līdz samērīgam līmenim, ir pārvarēta krīze, kas saistīta ar gāzes un elektrības cenu kāpumu.

Iniciatīva būs jāvērtē Ministru kabinetam.

Valsts prezidents pašreizējo 6260 eiro vietā saņems 7962 eiro, kas ir pieaugums par 27%. Saeimas priekšsēdētājs 4565 eiro vietā saņems 7962 eiro (+75%), Ministru prezidenta alga pieaugs no 5216 līdz 7962 eiro (+53%), parlamenta deputāti 2963 eiro vietā nākamgad saņems 3981 eiro (+34%), ministriem alga pieaugs no 4952 eiro līdz 7052 eiro (+42%), bet parlamentārajiem sekretāriem - no 3841 līdz 6256 eiro (+63%), liecina Latvijas Televīzijas raidījuma "de facto" aprēķini.