Kariņš norāda uz daudz nezināmajiem potenciālajā sadarbībā ar 'Apvienoto sarakstu'

Saeimas vēlēšanās uzvarējušās "Jaunās vienotības" (JV) premjera amata kandidātam, pašreizējam Ministru prezidentam Krišjānim Kariņam ir grūtības gūt pietiekamu skaidrību par to, kāds ir no "Apvienotā saraksta" (AS) parlamentā ievēlēto vai potenciālo Ministru kabineta locekļu redzējums par turpmākajos gados Latvijas labā darāmajiem darbiem.

Intervijā TV3 raidījumam "900 sekundes" Kariņš atzina, ka nepietiekama skaidrība jautājumos par AS pārstāvju nostāju viņam ir tāpēc, ka koalīcijas veidošanas sarunās šo politisko spēku pārstāv tā premjera amata kandidāts, uzņēmējs Uldis Pīlēns, kurš pats nekandidēja Saeimas vēlēšanās un nav arī izrādījis īpašu vēlmi strādāt valdībā kā ministrs.

"Man saruna sanāk ar Pīlēna kungu, bet man faktiski jārunā ar tiem aiz viņa, kas ir ievēlēti, jo es nezinu, kāda loma viņam būs vai nebūs pēc tam. Viņš nav ievēlēts, un neizskatās, ka viņš ir gatavs uzņemties kādu konkrētu atbildību, kaut gan, piemēram, es redzētu, ka viņš jebkurā valdības sastāvā (..) nāk par ekonomikas ministru, jo es pilnībā ticu, ka viņam varētu būt kāds jauns paņēmiens," sacīja Kariņš.

Intervijā TV3 JV politiķis arī norādīja uz AS raibo politisko sastāvu - tajā ir daudz cilvēku, kuri iepriekš pārstāvējuši dažādus politiskos spēkus, un īsti neesot skaidrības, ko domā no šī saraksta parlamentā ievēlētie deputāti. "Ir jāsaprot, kur un kāpēc ir sarežģīti šobrīd izveidot koalīciju un nonākt pie gala saucēja: jo mums ir ļoti daudz nezināmo," sacīja premjers, kuram pagaidām neoficiāli uzticēts mēģināt izveidot arī jauno koalīciju.

Pēc Kariņa teiktā, viņš redz, ka 14. Saeimā var izveidot stabilu koalīciju, tomēr, lai to izdarītu, vispirms "ir jāizvelk ārā tās lietas, kur ir vienošanās, un jāsaprot, kur ir domstarpības".

Runājot par koalīcijas skaitlisko sastāvu, JV politiķis skaidroja, ka jebkurā partneru kompānijā vienmēr atradīsies kāds, kurš nepiekritīs pārējiem, bet, ja būs vairāk partneru, būs plašāka diskusija un lielākas izredzes atrast kopsaucēju. Tāpēc Kariņš iestājas par plašākas koalīcijas nepieciešamību 14. Saeimā. Viņš negribot, lai pēc koalīcijas līguma parakstīšanas un darba sākšanas atklājas kādas iepriekš nepamanītas būtiskas viedokļu atšķirības.

"Es pieņemu, ka es varētu izveidot vienu trīs partiju koalīciju šopēcpusdien. Es pasaku tagad, ka mēs trīs strādāsim, visi saka "jā, jā", droši vien parakstīsim līgumu, lai tik strādājam, un tad sākam strādāt, un trešajā dienā saprotam: "Jēziņ! Šis nav izrunāts, te mums ir milzu, milzu domstarpības!" Es šo ceļu neiešu," savu nostāju argumentēja potenciālais premjera amata kandidāts.

Viņš uzsvēra nepieciešamību jaunajai koalīcijai spēt noturēties kopā. Lūgts komentēt "Nacionālo apvienību" (NA) kā potenciālo sadarbības partneri, Kariņš atzina, ka ar šo politisko spēku ir strādāts kopā daudzus gadus, tāpēc tas ir gana labi iepazīts, kaut arī JV un NA ir atšķirīgi viedokļi dažos jautājumos.

Kā ziņots, JV koalīcijas veidošanas sarunās tiksies ar AS pārstāvjiem. Iepriekš notika JV saruna ar "Progresīvajiem", bet ceturtdien plānota tikšanās ar "Nacionālo apvienību" (NA).

Pēc 14. Saeimas vēlēšanām neoficiālās koalīcijas veidošanas sarunas iestrēgušas jautājumā par to, cik partneriem būtu jāietilpst jaunajā valdībā un koalīcijā. Sarunu vadītāja JV uzskata, ka koalīcijā jābūt četriem politiskajiem spēkiem – JV, AS, NA un arī "Progresīvajiem", turpretim AS un NA "Progresīvos" koalīcijā redzēt nevēlas.

JV jaunajā Saeimas sasaukumā ieguvusi 26 mandātus, AS – 15, NA –12, bet "Progresīvie" – desmit, tātad ar "Progresīvajiem" koalīcijai parlamentā būtu 64 balsis, bet bez – 54.