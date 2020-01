Kariņš par VDD ēku: jautājums ir sadzirdēts, meklēsim labāko risinājumu

Ministru prezidents Krišjānis Kariņš (JV) uzskata, ka par Valsts drošības dienesta (VDD) ēkas celtniecību Teikā ir nepieciešama diskusija ministriju un speciālistu līmenī, kā arī šis jautājums jāskata Saeimas Nacionālās drošības komisijā, jo Saeimā ir iesniegti 15 000 paraksti pret ēkas būvniecību. Savukārt tieslietu ministrs Jānis Bordāns (JKP) uzsver, ka jautājums nav "jānogrūž" uz Saeimu, bet valdībai ir jāuzņemas atbildība un tas jāatrisina.

Pirmdienas vakarā pēc valdošās koalīcijas sadarbības sanāksmes Kariņš žurnālistiem teica, ka nenoliedzami ir vajadzīga zināma diskusija, piebilstot, ka šis jautājums ilgstoši bija slepens, bet tagad drošības dienests to ir publiskojis.

"Es labi no savas puses varu saprast Rīgas iedzīvotājus, kas grib vairāk zaļo zonu un parka ierīkošanu. Tajā pašā laikā es varu saprast, kāpēc iepriekšējā valdība tādu lēmumu pieņēma, jo mūsu drošības iestādei vajag jaunu un modernu ēku," sacīja Kariņš, norādot, ka ir jāsanāk kopā speciālistiem no Iekšlietu ministrijas, VDD un Tieslietu ministrijas, kur ministram Bordānam ir redzējums, kā varētu rīkoties citādi.

Tāpat ir jārunā ar pilsētvides aktīvistiem, kuri uzskata, ka vajadzētu citādi, sacīja Kariņš. "Jo pamatā ir runa, ja tā abstrahējas no visa, par vienas ēkas celtniecību, kur un kāpēc vislabāk to ēku būvēt. Tur ir praktiski apsvērumi, kas ir jāsaprot, un finansiāli. Ir vajadzīga diskusija, un diskusijā, attiecīgi uzklausot, var arī vairāk informēti kaut ko lemt," sacīja valdības vadītājs.

Pēc Kariņa teiktā, diskusija ir apgrūtināta, jo tas ir par drošības iestādes ēku, kur daudz informācijas vēl nav publiskots, tāpēc jāskatās, kā labāk šo diskusiju virzīt. Viņš piebilda, ka tā notiks arī paralēli Saeimas līmenī, jo 15 000 parakstu jau ir nonākuši Saeimā, un tas būtu jāskata Nacionālās drošības komisijai. "Jautājums ir sadzirdēts, meklēsim iespējami vislabāko un loģiskāko risinājumu," solīja Kariņš.

Tieslietu ministrs Bordāns piekrīt premjeram tādā ziņā, ka jautājums ir jārisina. "Tas skar arī valsts līdzekļus un noteiktas ēkas atrašanos, uzbūvēšanu. Esmu sniedzis savu redzējums, kāds varētu būt risinājums, un vēlētos, lai šo redzējumu uzklausa arī iesaistītās personas. Tieslietu ministrijas piedāvājums atrisinātu gan finansiālo jautājumu – tas būtu saprātīgāk no valsts budžeta viedokļa un tas arī radītu uzticēšanos starp iedzīvotājiem, valsti un drošības iestādēm," sacīja Bordāns.

Vinš atzina, ka viņam ir nedaudz atšķirīgs viedoklis no premjera par to, vai pašam premjeram būtu tiešā veidā jāiesaistās.

"Domāju, ka šis ir jautājums, kur būtu jāiesaistās un ko nevar paslaucīt zem tepiķa, nogrūst uz Saeimas deputātu neko neizsakošo spriešanu. Ne jau Saeimas deputāti to nolems, tas ir valdības uzdevums lemt par drošības dienesta ēkas būvniecību un tā efektīvu darbību. Mēs nedrīkstam atteikties no savas atbildības. Man nav par ko baidīties no drošības dienestiem, es varu droši un atklāti runāt. Uzsveru, ka tas ir tiesiskuma jautājums vistiešākajā veidā. Veids, kādā mēs iziesim no šīs nelielās krīzītes, parādīs, vai šī ir vēl viena iespēja, kā mēs varam Latvijā paveikt pārmaiņas, kuras ļoti labi aizsākās gada beigās. Varbūt ar nelielām grūtībām, bet mēs tiksim uz priekšu," sacīja Bordāns.

Rīgas attīstības un plānošanas trūkumus šajā jautājumā saredz Nacionālās apvienības pārstāvis Jānis Dombrava, kurš sarunā ar žurnālistiem atgādināja, ka savulaik "Jaunās Teikas" teritorija bija lieliska rekreācijas zona, kur bija stadions un slidotava, un ko varēja labi sakārtot, bet to apbūvēja.

"Iedzīvotāji, kas šajā teritorijā ievācās, protams, vēlas zaļo zonu, bet šis laukums ir paredzēts apbūvei, neatkarīgi no tā, kas tur būvētos. Šobrīd Rīgas pašvaldība neizmanto potenciālu, kas ir tās īpašumā – Biķernieku mežu, kas varētu nodrošināt ļoti plašas rekreācijas iespējas Teikas iedzīvotājiem. Mums šīs diskusijas ir jāturpina un jāatrod labākais risinājums," sacīja Dombrava. Citi klātesošie koalīcijas partneri savu viedokli nepauda.

Pirmdien pirms sadarbības sanāksmes JKP frakcijā notika tikšanās ar "Teikas apkaimes biedrību, Rīgas apkaimju aliansi, VEFRESH un "Pilsēta cilvēkiem" pārstāvjiem, lai uzklausītu viņu viedokli saistībā ar iesniegto iniciatīvu par parka izveidi, portālu "Delfi" informēja frakcijā.

Aktīvisti uzsvēruši, ka pēc tikšanās ar "Valsts nekustamo īpašumi", Ministru prezidenta un Valsts drošības dienesta pārstāvjiem nejūtas sadzirdēti un meklē sabiedrotos starp politiskajiem spēkiem, lai panāktu parka izveidi. "Jaunie konservatīvie atbalsta ieceri Brīvības gatvē 207 veidot parku un aicinās skatīt šo jautājumu koalīcijā," informēja frakcijā.

Pilsētvides aktīvisti norādījuši, ka šāds – faktiski gatavs parks – ir unikāls šajā apkaimē un būtu viena no nedaudzajām, bet ļoti vērtīgajām zaļajām zonām aptuveni 175 000 rīdzinieku. Viesturs Celmiņš esot teicis: "Mēs neesam nekādi kukaiņi Teikā, kuri tur kaut ko ņemas. Mēs neesam savas valsts nodevēji, kā mūs mēģina pasniegt."

Pilsētvides aktīvisti aicināja JKP atbalstīt Teikas parka ieceri, un šim aicinājumam esam atsaukušies, vēsta frakcija.

"Mēs jau esam piedāvājuši risinājumu, kurš tiks skatīts koalīcijā. Tieslietu ministrija jau pirms ilgāka laika ir piedāvājusi alternatīvu – izmantot jau esošo infrastruktūru, tādējādi paredzot saprātīgāku valsts budžeta līdzekļu izlietojumu. Teikas velotreks "Marss" ir vēsturiska vieta, kura ir saglabājusies neticami labi, un tur VDD ēka nebūtu jāceļ. Mūsu piedāvātais risinājums būtu laba atbilde sabiedrībā izskanējušajam sašutumam par koku izciršanu un tās interesēm atjaunot parku. Valdību veidojošo partiju atbalsts racionālākam risinājumam veicinās uzticēšanos gan specdienestam, gan valdībai," uzskata Bordāns.

"Delfi" jau ziņoja, ka, ņemot vērā jau ieguldīto laiku un līdzekļus, Valsts drošības dienesta (VDD) jaunā ēka jāturpina būvēt 2017. gada augustā izvēlētajā vietā Rīgā, Brīvības gatvē 207, un līdzīgus viedokļus portālam "Delfi" pauda Saeimas priekšsēdētāja Ināra Mūrniece (NA) un Saeimas Nacionālās drošības komisijas priekšsēdētājs Māris Kučinskis (ZZS). Savukārt aizsardzības ministrs Artis Pabriks (AP) portālam "Delfi" norādīja, ka sākumā vēlētos uzklausīt atbildīgās personas, bet, lai izlemtu par tālāko rīcību, būtu jāizvērtē zaudējumi, apturot projektu, un iespējamās alternatīvas zaļās zonas izveidei apkaimē, ja būvniecība tiek turpināta.

Jau ziņots, ka atbilstoši 2017. gadā pieņemtam valdības lēmumam Rīgā, Brīvības gatvē 207, bijušā velotreka "Marss" vietā, plānota Valsts drošības dienesta ēkas būvniecība. Savukārt Saeimā iesniegta vairāk nekā 15 000 iedzīvotāju parakstīta sabiedriskā iniciatīva. Tajā aicināts uz konkrētā zemesgabala izveidot parku.

Vienlaikus VDD iepriekš publiski norādījis, ka kopš valdības lēmuma veikta zemesgabala inženierģeoloģiskā izpēte, izstrādāts būvprojekts, uzsākta sadarbība ar būvuzraugiem un veikti citi priekšdarbi, ieguldot vairākus miljonus eiro. Turklāt VDD rīcībā nav informācijas par citu VAS "Valsts nekustamie īpašumi" (VNĪ) rīcībā esošu zemesgabalu, kas atbilstu specdienesta vajadzībām. Līdz ar to VDD neizskata iespēju celt ēku citā vietā.

Iekšlietu ministrs Sandis Ģirģens (KPV LV) iepriekš paudis, ka, viņaprāt, problēma veidojusies informācijas vakuuma dēļ, jo VDD ēkas būvniecība satur klasificēto informāciju, kas nepieļauj plašu sabiedrisko apspriešanu, kuras ietvaros noteikti jau ātrāk tiktu kliedētas iedzīvotāju bažas par ēku un teritorijas labiekārtošanas jautājumiem.

Viņš norādīja – ir redzams, ka notikusi sadursme starp vides un nacionālās drošības jautājumiem. Ministra ieskatā, jautājums par VDD jaunās ēkas atrašanās vietu būtu jāizrunā Nacionālās drošības padomē (NDP), kā arī atkārtoti Ministru kabinetā, piedaloties visiem sadarbības partneriem, bet gala lēmums būtu jāpieņem valdībai.