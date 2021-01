Kariņš par veselības ministra pienākumu izpildītāju ieceļ Pabriku, pateicas Viņķelei par sadarbību

Ministru prezidents Krišjānis Kariņš (JV) ceturtdien, 7. janvārī, ir parakstījis rīkojumu par veselības ministres Ilzes Viņķeles (AP) atbrīvošanu no amata un Ministru prezidenta biedra, aizsardzības ministra, Arta Pabrika (AP) iecelšanu par veselības ministra pienākumu izpildītāju uz laiku, kamēr Saeimā tiks apstiprināts jauns veselības ministrs, portālu "Delfi" informēja Ministru prezidenta preses sekretārs Sandris Sabajevs.

Ministru prezidenta rīkojums stājas spēkā no tā parakstīšanas brīža. Līdz ar to Ministru kabineta sēdē ceturtdien, kuras sākums pārcelts no 12.00 uz 12.30, Viņķele vairs nepiedalīsies.

Preses sekretārs pavēstīja, ka Ministru prezidents pirms rīkojuma parakstīšanas sazinājies ar līdzšinējo veselības ministri Viņķeli, pasakoties viņai un viņas komandai par līdzšinējo darbu. Tāpat Ministru prezidents ir informējis Pabriku, ka, ņemot vērā līdzšinējo praksi un viņa kā ministra lielo pieredzi, nozīmēs viņu par veselības ministra vietas izpildītāju uz laiku līdz jauna ministra apstiprināšanai amatā.

Sabajevs atgādina, ka Kariņš otrdien, 5. janvārī, pieprasīja veselības ministres Viņķeles demisiju, norādot uz lēno vakcinācijas tempu, laicīgi izstrādāta vakcinācijas plāna trūkumu, kā arī sekām, kuras šobrīd piedzīvojam, laicīgi neizstrādājot un neieviešot Covid-19 ierobežošanas plānu.

Jau ziņots, ka pēc Kariņa paziņojuma otrdien par neuzticības izteikšanu Viņķelei un nodomu iecelt Pabriku par aizvietotāju, Pabriks publiski atteicās to darīt un aicināja Kariņu pašu uzņemties šos pienākumus.

Ceturtdien no rīta partiju apvienības "Attīstībai/Par!" Saeimas frakcija veselības ministra darbam izvirzīja apvienības līdzpriekšsēdētāju, Saeimas frakcijas vadītāju Danielu Pavļutu.

"Attīstībai/Par!" līdzpriekšsēdētāji Pavļuts un Ivars Ijabs ceturtdien tiksies ar Ministru prezidentu, lai vienotos par apvienības turpmāko sadarbību valdībā.

Kā informēja apvienībā, Pavļuta būtiskākā prioritāte veselības ministra darbā būs panākt visas valdības atbalstu un visas sabiedrības līdzdalību vakcinācijas īstenošanā.

Pavļuts tuvākajā laikā tiksies ar Valsts prezidentu, sociālajiem partneriem un mediķu organizācijām, lai apstiprinātu nemainīgu veselības politikas kursu un turpinātu kopīgu darbu.

Ijabs norādīja, ka Pavļuta politiskā un ministra darba pieredze ļaus pārņemt darbus un pēc iespējas ātrāk sākt pildīt uzticētos pienākumus.

Savukārt partijas "Izaugsme" valdes priekšsēdētājs Andris Skride (AP) pauda, ka Pavļuts turpinās balstīt Veselības ministrijas darbu ekspertu izsvērtos lēmumos.

"Ieklausīšanās speciālistos un vakcinācija būs izšķiroša, lai mēs atgrieztos pie ierastā dzīves ritma," norādīja Skride.

Daniels Pavļuts ir Kustības "Par!" vadītājs, partiju apvienības "Attīstībai/Par!'' līdzpriekšsēdētājs un Saeimas frakcijas vadītājs.

Viņš bijis ekonomikas ministrs, Kultūras ministrijas valsts sekretārs, ieņēmis vadošus amatus AS "Swedbank", Latvijas Tirdzniecības un rūpniecības kamerā, Latvijas Jaunuzņēmumu asociācijā.

Jau vēstīts, ka premjers otrdien izteica neuzticību veselības ministrei Ilzei Viņķelei un partijai "Attīstībai/Par" deva laiku, lai tā izvirza savu kandidātu šim amatam. Kustība "Par!" šim amatam virzījusi pašreizējo partijas vadītāju un Saeimas frakcijas vadītāju Danielu Pavļutu.