Ņemot vērā proporcionalitātes principu, premjerministrs Krišjānis Kariņš piedāvās jaunā valdībā "Jaunajai vienotībai" (JV) septiņas vietas, Apvienotajam sarakstam (AS) un Nacionālajai apvienībai (NA) – pa četrām. To Kariņš sacīja raidījumā "Spried ar Delfi".

Saturs turpināsies pēc reklāmas Reklāma

Potenciālie koalīcijas partneri trešdien, 2. novembrī, panākuši vienošanos par sadarbības memoranda tekstu, tostarp par iepriekš strīdīgo JV priekšlikumu veidot Enerģētikas un klimata ministriju, kas būs 14. ministrija.

Memoranda tekstu politiskie spēki parakstīts šodien pulksten 14, bet pēc tam tie sāks pārrunas par ministru portfeļu sadali un plānos darbu pie Ministru kabineta deklarācijas izstrādes.

Īsi pirms šodien plānotās tikšanās Kariņš raidījumā "Spried ar Delfi" norādīja, ka pēc "tīras matemātikas" sanāktu, ka JV kopumā būtu astoņi amati, AS - četri, ieskaitot Saeimas priekšsēdētāja amatu, kurā ievēlēts Edvards Smiltēns (AS), un NA - arī četri.

Taču Kariņš piedāvās citu proporciju: "Es nākšu pretī partneriem, piedāvājot, ka mēs no vienas vietas atsākamies par labu AS". Tas nozīmē, ka JV būs septiņi amati valdībā, AS - četras vietas Ministru kabinetā un Saeimas spīkera amats, bet NA četri amati valdībā.

Kariņš atteicās sīkāk komentēt valdības sastāvu, jo vispirms izklāstīs šo redzējumu partneriem.

Jau vēstīts, ka mēnesi pēc 14. Saeimas vēlēšanām notiek potenciālā koalīcijas sarunas, kuras vada parlamenta vēlēšanās uzvarējusī "Jaunā vienotība" (JV) ar Krišjāni Kariņu kā iespējamo nākamās valdības vadītāju.

Sākotnēji JV vēlējās veidot četru politisko spēku koalīciju kopā ar Apvienoto sarakstu (AS), Nacionālo apvienību (NA) un partiju "Progresīvie". Šādam modelim nepiekrita AS un NA, tāpēc JV piedāvāja "Progresīvajiem" vadīt kādu no JV ministrijām, tomēr "Progresīvie" šo piedāvājumu noraidīja, tāpēc koalīcijas sarunas tika turpinātas trīs politisko spēku starpā.

Lai turpinātu koalīcijas sarunas, JV piedāvāja pārējiem potenciālajiem partneriem vienoties par sadarbības memorandu, kurā iezīmēti turpmāk darāmie darbi. Visi partneri pauda gatavību parakstīt memorandu, tomēr AS iebilda pret JV ieceri veido jaunu Enerģētikas un klimata ministriju. Kariņš iepriekš paziņoja, ka gadījumā, ja AS nepiekritīs jaunas ministrijas izveidei, viņa vadīta valdība varētu arī netapt.

Valsts prezidents Egils Levits pirmdien, 31. oktobrī, pēc tikšanās ar Kariņu pauda, ka enerģētikas problēmu risināšanai JV piedāvā atsevišķu ministriju, kas nepalielinās kopējo nodarbināto skaitu valsts pārvaldē, bet jaunā ministrija tiks izveidota no atsevišķu esošo ministriju departamentiem.

"Ceru, ka vienošanās tiks panākta, jo nevaram veselu jomu atstāt bez Ministru kabineta locekļa," uzsvēra Levits.