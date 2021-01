Kariņš pieprasījis Viņķeles demisiju (plkst. 14.52)

Ministru prezidents Krišjānis Kariņš (JV) otrdien, 5. janvārī, ir izteicis neuzticību veselības ministrei Ilzei Viņķelei (AP) un ir informējis par to arī valdību veidojošo partiju pārstāvjus. Ministru prezidents atbilstoši Sadarbības līgumam ir aicinājis partiju apvienību "Attīstībai/ Par!" virzīt jaunu veselības ministra amata kandidātu, informēja Valsts kanceleja.

Saturs turpināsies pēc reklāmas Reklāma

"Latvija jau ilgstoši cīnās ar Covid-19 izraisīto pandēmiju un esam šīs cīņas izšķirošā brīdī. Tas liek skaidri apzināties, ka vienīgais veids, kā atcelt ierobežojumus, atgriezties normālā dzīvē un atsākt mērķtiecīgu virzību uz attīstību, ir iespējami ātra sabiedrības imunizācija. Tās pamatā ir jābūt skaidram un sabiedrībai saprotamam vakcīnu pieejamības plānam.

Jau kopš otrā pandēmijas viļņa sākuma mēs cīnāmies ar sekām tam, ka tad, kad varējām rīkoties ātri un apsteidzoši, nebija skaidra un saprotama rīcības plāna. Interpretācija un dezinformācija tam ir sekas un mēs visi kā sabiedrība no tā ciešam jau šobrīd. Tā turpināt nevaram," norāda Ministru prezidents.

Ministru prezidents uzsver, ka vakcīnu pieejamības plāns ir nacionāla līmeņa dokuments un visas valsts prioritāte. Plānā ir jābūt atbildei uz galveno jautājumu – kā iespējami īsā laikā un nevainojami noorganizētā loģistikas un komunikācijas procesā nodrošināt vakcīnu pieejamību visai sabiedrībai.

Tam ir jānotiek loģiskā un organizētā veidā. Katra diena, kas aizvadīta, nepamatoti kavējot vakcīnu pieejamību iedzīvotājiem, var maksāt kādam veselību vai dzīvību. Plāna izstrādē un koordinētā īstenošanā jāiesaista visas institūcijas, kas tuvas katram iedzīvotājam, piemēram, pašvaldības un ģimenes ārsti.

"Ņemot vērā visus šos apstākļus, esmu nolēmis izteikt neuzticību ministrei, par ko informēju arī koalīcijas partnerus. Valdības komandā gaidu enerģisku cilvēku ar skaidru redzējumu, kā pārliecinoši vadīt un restartēt mūsu līdzšinējo cīņu ar pandēmiju," pauda Kariņš.

Ministru prezidenta preses sekretārs Sandris Sabajevs sarunā ar "Delfi" iepriekš apstiprināja, ka notiek valdošās koalīcijas partneru tikšanās, pēc kuras sekos paziņojums.

Otrdien, 5. janvārī, jau pulksten 10 bija paredzēta Ministru kabineta un Krīzes vadības padomes kopsēde, kas tika pārcelta uz 12, kā iemeslu minot to, ka nebija laikus iespēja iepazīties ar sēdei iesniegtajiem dokumentiem, taču drīz vien sekoja ziņa, ka sēdes sākums pārcelts uz pulksten 15, vairs nekādu iemeslu neminot.

Informācija par veselības ministres iespējamo demisiju izskanējusi dienā, kad valdībā paredzēts lemt par turpmāku Covid-19 dēļ noteikto ierobežojumu pagarināšanu, kā arī par detalizētu vakcinācijas pret Covid-19 plānu.

Neilgi pēc medijos publiskotās neoficiālās informācijas par Viņķeles demisijas pieprasīšanu pati ministre tviterī, atbildot uz izskanējušo informāciju, ka demisija pieprasīta, jo Jaunā konservatīvā partija (JKP) citādi draudot aiziet no koalīcijas, raksta: "Nav pie vainas JKP".

Politikas kuluāros jau ilgāku laiku netiek slēptas asas nesaskaņas starp koalīcijas partneriem par ekonomiskā atbalsta pasākumiem līdz ar ierobežojumu ieviešanu un citiem pandēmijas laika jautājumiem, tomēr avoti "Attīstībai/Par" frakcijā otrdien "Delfi" atzina, ka šīs dienas vēsts par ministres demisijas pieprasīšanu ir bijis pārsteigums.

Gan Kariņš, gan citi koalīcijas partneri pēdējā laikā publiski pauduši neapmierinātību ar vakcinācijas plāna neskaidrību. Jaunā konservatīvā partija pat panāca, ka gada pēdējā dienā Ministru prezidents un veselības ministre piedalījās šīs frakcijas attālinātā sēdē, skaidrojot savu rīcību un atbildot uz jautājumiem par vakcinācijas plānu un iecerēto rīcību.

Jau pērnā gada novembrī Kariņš intervijā žurnālam "Ir" pauda neapmierinātību ar veselības ministres darbu Covid-19 izplatības ierobežošanā. Intervijai sekoja publiska vārdu apmaiņa sociālajos medijos starp koalīcijas partneriem, taču nesaskaņas tika izlīdzinātas un publiski vairs premjers neapmierinātību nepauda.

Savukārt oktobrī sabiedrība pārliecinājās par valdības vadītāja un veselības ministres pretējiem viedokļiem par Rīgas maratona norisi. Pēc valdības steigā pieņemtā lēmuma tomēr aizliegt maratona norisi, Viņķele savas partijas "Par!" kongresā šo valdības lēmumu raksturoja kā baiļu un nedrošības uzvaru.

Pēc tam gan valdības pārstāvji atklāja, ka kopumā kopš pandēmijas sākuma maratona aizliegšana bijusi trešā reize, kad valdība lēma pretēji ekspertu ieteikumiem.

Jāatgādina gan, ka arī 2019. gada nogalē, kad koalīcija nespēja rast pilnā apmērā finansējumu solītajām mediķu algām, publiski, kā arī aizkulisēs risinājās zināms dialogs starp Kariņu un Viņķeli un viņu pārstāvētajām partijām par to, vai var labāk izmantot jau piešķirtos līdzekļus, sakārtojot un padarot pārskatāmāku atalgojuma sistēmu veselības aprūpē. "Attīstībai/Par" pat tolaik nāca klajā ar ierosinājumu šos līdzekļus mediķiem rast uz deficīta palielināšanas rēķina, pārskatot jau tikko pieņemtu 2020. gada budžetu. Kariņš šo domu noraidīja.

"Jaunās Vienotības" un "Attīstībai/Par" attiecības īpaši saasinājušās pēdējā laikā, kad koalīcijai neizdevās vienoties par kopēju atbalstu vienam kopējam Satversmes tiesas tiesneša kandidātam, tāpēc līdz pat pēdējai vēlēšanu kārtai savā starpā sacentās tieši šo partiju virzītie kandidāti, kuri gan neguva Saeimas vairākuma atbalstu.

Uzņēmēji satraukti

Latvijas Darba devēju konfederācija (LDDK) aicina Ministru prezidentu un koalīciju veidojošās partijas nepieņemt pārsteidzīgu lēmumu par veselības ministres Ilzes Viņķeles (AP) demisijas pieprasīšanu brīdī, kad valstī nepieciešams saglabāt politisko stabilitāti un sociālo mieru.

Vienlaikus LDDK norāda, ka svarīgi, lai vakcinēšanās norit ātri un efektīvi.

"Šobrīd kritiski svarīga loma ir sadarbībai un vienprātībai gan starp ministriem un koalīcijas partneriem, gan arī sociālajiem un sadarbības partneriem. Krīzes laikā politiskā un sociālā stabilitāte ir ļoti svarīga, jo tikai tā varam pārvarēt grūtības, lai no krīzes izietu spēcīgāki," uzsver LDDK prezidents Vitālijs Gavrilovs.

Globālā pandēmija rada pārbaudījumus ne tikai veselības aprūpes sistēmai un ekonomikai kopumā, bet arī politiķu un visas sabiedrības vienotībai un vēlmei sadarboties. Šajā brīdi nozīmīga loma ir līderim, kurš spēj apvienot, ieklausīties un paļauties uz saviem sabiedrotajiem. LDDK neatbalsta veselības ministres demisiju un aicina valdību uz ciešāku un atklātāku sadarbību, teikts paziņojumā presei.

Partneri komentē izvairīgi

Jaunā konservatīvā partija (JKP) "faktiski neapšauba" Ministru prezidenta Krišjāņa Kariņa (JV) pozīciju jautājumā par veselības ministres Ilzes Viņķeles (AP) demisijas pieprasījumu, aģentūrai LETA atzinis JKP Saeimas frakcijas priekšsēdētājs Juris Jurašs.

Politiķis uzsvēra, ka JKP respektē premjera pozīciju. "Kariņš ir kuģa kapteinis, viņam jārūpējas par to, lai kuģis peldētu pareizā virzienā. Ja viņš saprot un apzinās, ka viss nenotiek gluži tā, kā viņš to vēlētos, un ir lietas, kas prasa uzlabojumus vai restartu, tad mēs no savas puses faktiski neapšaubām Kariņa pozīciju," sacīja deputāts.

Jautāts, vai JKP atbalstīs Viņķeles demisiju, Jurašs sacīja, ka būtu jānogaida visu šodien paredzēto tikšanos rezultāti, taču "pirmšķietami" JKP ir maksimāli ieinteresēta, lai valdības darbs būtu efektīvs, koordinēts, ātrs un spējīgs ne tikai reaģēt uz visām izmaiņām, bet arī būt proaktīvs, apzinoties krīzes izaicinājumus.

"Mūsu visu interesēs ir maksimāli ātri šo pandēmiju ierobežot, maksimāli ātri īstenot vakcinācijas procesu, vakcinējot iespējami vairāk iedzīvotāju, kas ļautu ātrāk tikt vaļā no visiem ierobežojumiem un atgriezties pie normālas ekonomiskās dzīves," pauda politiķis.

Uz jautājumu par to, kas, viņaprāt, varētu būt iespējamais nākamais veselības ministrs un vai jauna ministra ievēlēšanai nepieciešamas kādas rokādes ministru portfeļu sadalījumā partiju starpā, Jurašs atbildēja, ka pagaidām par to runāt pāragri, jo jāsagaida tikšanās noslēgums un jāsaprot, kāds būs pieņemtais lēmums.

Savukārt Nacionālās apvienības līderis Raivis Dzintars aģentūrai LETA sacīja, ka, lai vērtētu Viņķeles demisijas pieprasījuma pamatotību, sākumā jāsagaida oficiāls Kariņa paziņojums par to.

"KPV LV" Saeimas frakcijas priekšsēdētāja vietnieks Ēriks Pucens aģentūrai LETA teica, ka valdība grūtajā pandēmijas laikā pieņēmusi daudzus un dažādus sabiedrībai nesaprotamus lēmumus, tomēr partija Viņķeles jautājumā paļaujas uz premjera lēmumu un to respektēšot.

"Vai Ilzi Viņķeli noņemt no amata? Tas ir premjeram jāvērtē, jo viņš ir valdības vadītājs un kuģi vada vētras laikā. Ja premjers uzskata, ka šis ir īstais mirklis ministra maiņai un šajā amatā ielikt kādu, kas, iespējams, ir labāks, vēl nemaz nezinot, kurš tas varētu būt, tā nu gan ir premjera paša atbildība. Mēs uz sevi šādu atbildību neuzņemamies. Katra partija izvērtē savu ministru darbu un atbildīgais tomēr par to ir premjers," norādīja Pucens.