Kariņš sarunā ar nākamo Eiropadomes prezidentu akcentē Krievijas jautājumu

Tiekoties ar jaunievēlēto Eiropadomes prezidentu Šarlu Mišelu, kurš amata pienākumus sāks pildīt decembrī, Latvijas Ministru prezidents Krišjānis Kariņš (JV) uzsvēra Latvijas nostāju, ka Eiropas Savienības sankcijas pret Krieviju nav pamata atcelt vai mainīt, kamēr netiek īstenota Minskas vienošanās.

Preses konferencē pēc tikšanās Latvijas valdības vadītājs atzina, ka bijusi laba un draudzīga tikšanās ar kolēģi, ar kuru jau iepriekš strādāts kopā citos formātos. Nosaucot lietas, kas pārrunātas tikšanās laikā, Kariņš kā pirmo minēja Krieviju, pēc tam daudzgadu budžetu, vienoto tirgu un sadarbību netīrās naudas atmazgāšanas jomā.

Savukārt Mišels Krieviju savā uzrunā preses pārstāvjiem pats vispār nepieminēja, un šim jautājumam pievērsās vien atbildot uz žurnālistu jautājumiem.

Kariņš pastāstīja, ka sarunas gaitā pārrunātas ES sankcijas pret Krieviju notikumu Ukrainā dēļ, un norādīja, ka Latvija pastāv uz to, ka, ja netiek ievērota Minskas vienošanās, tad Eiropai nav nekāda iemesla atcelt vai mainīt šobrīd esošo sankciju režīmu.

Ar Mišelu pārrunāts arī patlaban aktuālais jautājums par nākama daudzgadu budžeta veidošanu ES. Kariņš pauda viedokli, ka būtu vēlams ātrāk panākt vienošanos par "lielajiem rāmjiem", lai būtu skaidrība, kā sadalīt Eiropas līdzekļus nākamajiem septiņiem gadiem.

Tāpat sarunās skarts ES vienotā tirgus jautājums, jo Latvijai ir svarīgi, lai šis tirgus tiktu attīstīts nevis ierobežots. Kariņš uzsvēra, ka Latvijai būtiska ir ne tikai darbaspēka, kapitāla un preču, bet arī pakalpojumu brīva kustība vienotajā tirgū, piemēram, transporta jomā.

Tikšanās laikā Kariņš arī pieminējis to, ka ES būtu svarīgi pievērsties tā dēvētās netīrās naudas atmazgāšanas jautājumiem, lai to darītu koordinēti un centralizēti. "Lai attīrītu un turētu Eiropas finanšu sistēmu brīvu no netīrām naudām, ir svarīgi, ka ne tikai valstis individuāli saprot un izvērtē šo risku, bet arī koordinēti mācīties vienam no otra un ieviest labāko praksi," sacīja Kariņš.

Savukārt Mišels tikšanās laikā pārrunātos jautājumus sarindoja citā secībā, vairāk pievēršoties vispārīgām tēzēm par "Eiropas projekta" nozīmību un attīstīšanu. "Eiropas projekts dod pievienoto vērtību mums visiem, tāpēc pie tā jāstrādā, lai sasniegtu dažādus mērķus," sacīja Mišels.

Pieminot "Brexit", darbu pie daudzgadu budžeta, tikai kā trešo sarunu tēmu bijušais Beļģijas premjerministrs Mišels pieminēja ģeopolitikas jautājumu, kurā ES ir svarīgi sludināt savas "miera vērtības" un darīt to vienā balsī.

Tikai atbildot uz žurnālistu jautājumu par viņa nostāju Krievijas jautājumā, Mišels sacīja, ka decembrī Eiropadomē būs diskusija par šo tēmu, bet attiecībā uz sankcijām pret Krieviju ir jāpauž skaidra un stingra nostāja. Mišels uzsvēra, ka ir svarīgi, lai ES būtu vienota nostāja ģeopolitiskajos jautājumos.