Kariņš uzdod atbildīgajām ministrijām pastiprināt epidemioloģiskās drošības kontroli sociālās aprūpes centros

Ministru prezidents Krišjānis Kariņš (JV) trešdien rezolūcijā labklājības, veselības ministrēm un vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministra pienākumu izpildītājam uzdevis nekavējoties pastiprināt epidemioloģiskās prasības un kontroli sociālās aprūpes centros visā Latvijā Covid-19 izplatības izskaušanai, portālu "Delfi" informēja Valsts kancelejā.

"Nepieciešama regulāra visu Latvijas sociālo aprūpes centra darbinieku un klientu ātrā testēšana, lai pēc iespējas operatīvāk atklātu Covid-19 uzliesmojumus, kā arī jāpastiprina epidemioloģisko prasību ievērošanas kontrole. Tikai tā mēs varam novērst plašāku Covid-19 izplatību, nosargāt cilvēku veselību un dzīvības," norādīja Kariņš.

Jau vēstīts, ka trešdien Ventspils sociālās aprūpes namā "Selga" Covid-19 atklāts vēl 57 klientiem un trīs darbiniekiem, kopā saslimstot 61 centra klientam un sešiem darbiniekiem. Kopā "Selgā" dzīvo 134 klienti un strādā 56 darbinieki.

Tāpat arī Daugavpilī trešdien konstatēts, ka saslimusi jau puse no pensionāru sociālās apkalpošanas teritoriālajā centra klientiem.

Līdz otrdienai bija zināms par 92 Covid-19 gadījumiem iestādē. Sasirguši bija 57 iemītnieki un 35 darbinieki. Taču, turpinot saņemt testu rezultātus, līdz trešdienai zināms jau par 133 gadījumiem klientu vidū, kas ir puse no visiem klientiem, apstiprināja Daugavpils domes Sociālo jautājumu komitejas priekšsēdētāja Helēna Soldatjonoka (Latgales partija).

Jau vēstīts, ka pēdējās diennakts laikā veikti 9887 Covid-19 testi, reģistrēti 1023 jauni saslimšanas gadījumi, bet 25 inficētie miruši, liecina Slimību profilakses un kontroles centra (SPKC) apkopotā informācija.

Viens mirušais ir vecumā no 50 līdz 55 gadiem, seši vecumā no 65 līdz 75 gadiem, 10 vecumā no 75 līdz 85 gadiem, septiņi vecumā no 85 līdz 95 gadiem, viens vecumā no 95 līdz 100 gadiem.