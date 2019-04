Kariņu nacionālās drošības jautājumos konsultēs Cepurītis

Ministru prezidentu Krišjāni Kariņu (JV) nacionālās drošības jautājumos konsultēs politologs, starptautisko attiecību eksperts un Austrumeiropas politikas pētījumu centra pētnieks Māris Cepurītis, portālu "Delfi" informēja Valsts kanceleja.

"Sabiedrības un visas valsts drošība ir viens no Latvijas valstiskuma stūrakmeņiem. No vienas puses, Latvija atrodas relatīvi stabilā reģionā un mūsu sabiedrotie Eiropas Savienībā un NATO ir pasaules attīstītākās un spēcīgākās valstis. No otras puses, mūsu vēstures mācības un pēdējo gadu norises demonstrē, ka pasaulē ir valstis un grupējumi, kuri ir ieinteresēti izmantot arī attīstītu valstu ievainojamības savu mērķu sasniegšanā," norādījis starptautisko attiecību eksperts.

"Uzņemoties pildīt Ministru prezidenta padomnieka nacionālās drošības jautājumos amata pienākumus, man ir tas gods un iespējas izmantot savas zināšanas un pieredzi, lai palīdzētu risināt šos Latvijai svarīgos jautājumus," stājoties padomnieka amatā, uzsvēris politologs.

Cepurītis ir Rīgas Stradiņa universitātes studiju programmas "Starptautiskās attiecības - Eiropas studijas" vadītājs, Politikas zinātnes katedras lektors un Austrumeiropas politikas pētījumu centra pētnieks.

Iepriekš Cepurītis ir strādājis diplomātiskajā dienestā Ārlietu ministrijā. Cepurītis ir ieguvis maģistra grādu starptautiskajās attiecībās un pabeidzis doktora studiju programmu Rīgas Stradiņa universitātē.

Kā informēja Valsts kancelejas pārstāve Sabīne Spurķe, Cepurītis būs štata padomnieks Kariņam.

Ministru prezidenta padomnieka alga pirms nodokļiem ir 2000 eiro.