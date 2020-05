Kariņu neapmierina Ģirģena skaidrojums par 9. maiju, iesaka mācīties no kļūdām

Ministru prezidents Krišjānis Kariņš (JV), kurš saņēmis mutiskus un rakstveida paskaidrojumus no iekšlietu ministra Sanda Ģirģena (KPV LV) par notikumiem 9. maijā, kas raisīja sabiedrības bažas par pulcēšanās ierobežojumu pārkāpšanu, no ministra sagaida kļūdu labošanu nākotnē.

Ceturtdien preses konferencē pēc Ministru kabineta sēdes Kariņš uz žurnālistu jautājumiem, vai ir apmierināts ar Ģirģena paskaidrojumu, sacīja, ka nav pilnībā apmierināts.

"Neesmu iepriecināts par to, ka diemžēl ne visi cilvēki, kas dzīvo Latvijā, vienoti izprot, cik traģisks Otrais pasaules karš bijis tieši mūsu valstij ar trīs okupāciju fāzēm, kas faktiski beidzās tikai 1991. gadā. Tas mani neapmierina, un tas nozīmē, ka mums izglītības sistēmā, integrācijas procesā vēl diemžēl ir daudz kas darāms," teica Kariņš.

"Par Ģirģena ziņojumu arī varu teikt, ka neesmu pilnībā apmierināts, jo ir bijis viens trūkums. Manuprāt, ministram bija skaidrāk jāskaidro sabiedrībai pirms šī datuma, ka mums pastāv epidemioloģiskie ierobežojumi pulcēties, un jāaicina cilvēki ievērot noteikumus. Par to ar ministru esmu runājis, un nākotnē ir jāstrādā, apzinoties, cik svarīga ir valdības locekļu loma skaidrot sabiedrībai pirms notikuma, nevis skaidroties pēc notikuma," sacīja Kariņš.

Viņš atzina, ka cita reakcija no viņa puses nesekos, bet ministram "ir jāstrādā un jāmācās no lietām, kas nepilnīgas, un to es arī sagaidu".

Pirmdien pēc valdošās koalīcijas partiju sadarbības sanāksmes Kariņš atturējās vērtēt Ģirģena atbildību, jo gaidīja vēl papildus paskaidrojumus. Kariņš pēc sēdes žurnālistiem atzina, ka sanāksmē partneri uzklausīja iekšlietu ministru, bet premjers atturējās vērtēt, kamēr nav saņēmis arī rakstiski papildinformāciju par to, ko iekšlietu ministrs gribētu teikt.

"Nenoliedzami, ka galvenās rūpes ir par to, lai, ja valstī ir noteikti ierobežojumi sapulcēties, kas nav noteikti politisku iemeslu dēļ, bet, lai ierobežotu Covid-19 izplatību, lai tie tiktu ievēroti," teica Kariņš. Kā zināms, jau iepriekš Kariņš lūdza iekšlietu ministram sniegt paskaidrojumu par 9. maija notikumiem.

Partneri no Jaunās konservatīvās partijas un Nacionālās apvienības pauž stingru neapmierinātību ar ministra un policijas darbu.

Ģirģens pirmdienas rītā bija izplatījis paziņojumu presei, kurā policijas darbu vērtēja atzinīgi.