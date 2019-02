Kariņu reģionālās attīstības jautājumos konsultēs Kuldīgas mēre

Ministru prezidenta Krišjāņa Kariņa (JV) ārštata padomniece reģionālās attīstības jautājumos būs Kuldīgas novada mēre Inga Bērziņa ("Kuldīgas novadam"/JV), liecina paziņojums "Latvijas Vēstnesī".

Bērziņa amata pienākumus pildīs sabiedriskā kārtā, bez atalgojuma, portālu "Delfi" informēja Valsts kancelejā.

Viņa iecelta saskaņā ar noteikumiem par Ministru kabineta (MK) locekļa ārštata konsultatīvā darbinieka statusu un kompetenci. Tie paredz, ka ārštata konsultatīvais darbinieks ir persona, kas konsultē MK locekli par valsts politikas izstrādi un īstenošanu MK locekļa vadītajā nozarē, kā arī nodrošina valdības locekļa saikni ar sabiedrību.

Noteikumi arī paredz, ka ārštata konsultatīvais darbinieks nesaņem darba samaksu. Vienlaikus tie paredz, ka valdības loceklim ir tiesības slēgt ar ārštata konsultatīvo darbinieku uzņēmuma līgumu par noteikta uzdevuma izpildi.

"Viens no Krišjāņa Kariņa valdības galvenajiem uzdevumiem ir administratīvi teritoriālās reformas īstenošana. Rūpēšos, lai tās īstenošanas laikā Ministru prezidents būtu nepastarpināti informēts par situāciju reģionos. Iestāšos par to, lai visu valdības īstenoto reformu pamatā iedzīvotāji saņemtu vienlīdz kvalitatīvus pakalpojumus visā Latvijā, neatkarīgi no tā, vai viņi dzīvo pilsētās vai laukos," uzsvērusi premjera padomniece.

Bērziņa ir Kuldīgas novada priekšsēdētāja kopš 2009. gada. Viņa ir partijas "Kuldīgas novadam" valdes locekle. "Kuldīgas novadam" ir viens no partiju apvienības "Jaunā Vienotība" veidojošajiem politiskajiem spēkiem.

Jau vēstīts, ka politiķis un ārsts Hosams Abu Meri (V) apstiprināts par Kariņa ārštata padomnieku sabiedrības integrācijas jautājumos. Viņš amata pienākumus pildīs sabiedriskā kārtā.

Ziņots, ka Kariņa biroju vada Jānis Patmalnieks, viņa padomniece ārlietu un Eiropas Savienības jautājumos ir Lelde Līce-Līcīte, padomniece politikas plānošanas un komunikācijas jautājumos – Ieva Zīberga, padomnieks demogrāfijas jautājumos – Imants Parādnieks, padomnieks ekonomikas jautājumos – Jānis Upenieks, padomniece juridiskajos jautājumos – Ilze Skrodele un parlamentārā sekretāre – Evika Siliņa.