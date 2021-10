Kas jāņem vērā skolēniem un viņu vecākiem, plānojot brīvdienu ceļojumu?

Gatavojoties skolēnu rudens brīvlaikam, kas šogad noteikts no 18. līdz 22. oktobrim, Izglītības un zinātnes ministrija aicina vecākus savlaicīgi izvērtēt plānotos ceļojumu maršrutus gadījumā, ja atpūta paredzēta ārvalstīs.

Ministrija atgādina, ka pēc ceļojuma no valsts, kurā 14 dienu kumulatīvais Covid-19 gadījumu skaits uz 100 000 iedzīvotājiem pārsniedz 75, iebraucot atpakaļ Latvijā, obligāti jāveic Covid-19 tests un, neatkarīgi no testa rezultāta, jāievēro 10 dienu pašizolācija. Pašizolācijas laiku var saīsināt, ja 7. dienā pēc atgriešanās Latvijā veic atkārtotu testu, un tas ir negatīvs. Testa rezultāts jāfiksē testēšanas sertifikātā.

Testu pirms iebraukšanas var neveikt un pašizolāciju var neievērot personas ar derīgu vakcinācijas vai pārslimošanas sertifikātu.

Bērni līdz 12 gadu vecumam var neievērot pašizolāciju, ja ir ceļojuši kopā ar pieaugušajiem, kuri atbrīvoti no pašizolācijas prasības. Tomēr arī šādos gadījumos bērniem desmit dienas pēc atbraukšanas atpakaļ uz Latviju ir jāatturas no pulciņu un skolas apmeklēšanas, jāizvairās no sabiedriskā transporta lietošanas, kā arī no ciešākas kontaktēšanās ar personām ārpus savas mājsaimniecības.

Sīkāk ar noteikumiem ceļotājiem, kas atgriežas no ārvalstīm, kā arī ar valstu saslimstības rādītāju sarakstu, var iepazīties šeit.

Ņemot vērā Covid-19 izplatību, "Delfi" aicina rūpīgi izvērtēt nepieciešamību ceļot un apmeklēt publiskas vietas.

Aizvadītās nedēļas Eiropas Slimību un profilakses centra apkopotie dati liecina, ka visaugstākais Covid-19 saslimstības līmenis Eiropas Savienības un Eiropas Ekonomikas zonas valstīs ir Slovēnijā – 651,8 gadījumi uz 100 000 iedzīvotāju, kam seko Lietuva ar 506,8 un Igaunija ar 462,1 gadījumu. Savukārt zemākais saslimstības līmenis ir Polijā ar 20,1 gadījumu uz 100 000 iedzīvotāju.