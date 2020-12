Kas jāzina par pasta sūtījumu apmaiņu ar Lielbritāniju no 1. janvāra?

Brexit process ir faktiski noslēdzies, tāpēc mums visiem jāapzinās, ka Latvijas kā Eiropas Savienības valsts attiecībās ar Lielbritāniju būs izmaiņas, kas ietekmēs arī mūsu ikdienas dzīvi. Pasta sūtījumu apmaiņa ar šo valsti ir viena no aktīvākajām jomām, kur to izjutīsim. Lai gan sūtījumu izmaksas no Latvijas un Lielbritāniju nepaaugstināsies, aicinām būt vērīgiem tos, kas regulāri iepērkas Apvienotās Karalistes internetveikalos vai saņem dāvanas no šajā valstī dzīvojošajiem tuviniekiem. "Latvijas Pasta" valdes priekšsēdētājs Mārcis Vilcāns