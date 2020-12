Līdz ar Lielbritānijas izstāšanos no Eiropas Savienības līdz ar Jaunā gada pirmo dienu – 2021.gada 1. janvāri – mainīsies arī pasta sūtījumu apmaiņas nosacījumi ar šo valsti. Kas notiks ar pirkumiem, kas izdarīti vēl decembrī? Kur un kā varēs atmuitot saņemtos sūtījumus? - šos un citus jautājumus diskusijā "Delfi" studijā skaidroja "Latvijas Pasta" un Valsts ieņēmumu dienesta pārstāvji.

Diskusijā piedalījās "Latvijas Pasta" valdes priekšsēdētājs Mārcis Vilcāns, "Latvijas Pasta" Starptautiskā departamenta Muitas lietu vadības daļas vadītāja Ieva Ilstere, VID Muitas pārvaldes direktors Raimonds Zukuls un VID Muitas pārvaldes Muitošanas metodikas daļas vadītāja Irēna Knoka, un kopīgiem spēkiem eksperti gan skaidroja gaidāmās izmaiņas, gan atbildēja uz iesūtītajiem lasītāju jautājumiem.

Piedāvājam noskatīties diskusijas ierakstu, bet zemāk meklējamas atbildes tiem jautājumiem, kas tematiski interesēja visvairāk lasītāju.

Vai atmuitošana būs nepieciešama arī tiem pasūtījumiem, kas pasūtīti decembrī, bet pienāks janvārī?

Ja sūtījumi no Apvienotās Karalistes būs izsūtīti līdz 2020. gada 31.decembrim un tie būs paspējuši šķērsot ES robežu (jebkurā dalībvalstī), tie uzskatāmi par Savienības preču sūtījumiem. Šādi sūtījumi nebūs jāatmuito.

Savukārt, ja sūtījumi no Apvienotās Karalistes kā Savienības preču sūtījumi būs izsūtīti līdz 2020. gada 31. decembrim, bet ievesti Savienībā pēc minētā datuma, t.i., 2021.gada janvāra pirmajās dienās, uz tiem attieksies "pārejas perioda nosacījums" (atkarībā no pasta sūtījumu pārvietošanas veida). Piemēram, transporta dokuments (avio pavadzīme) kalpos par pierādījumu, ka sūtījums no Apvienotās Karalistes izsūtīts līdz 2020. gada 31. decembrim.

Gadījumā, ja sūtījums uz Latviju tiks nogādāts ar sauszemes tranportlīdzekli, kas nebūs paspējis Apvienotās Karalistes un ES robežu šķērsot līdz 31. decembra plkst.24:00, sūtījums būs jāmuito.

Jautājums par spēkā stāšanos 1. janvārī. Kuros no šiem gadījumiem tiks piemērota muitas procedūra? Sūtījums tiek izsūtīts no Apvienotās Karalistes (AK) 28. decembrī (pasta zīmogs).



a) Sūtījums šķērso AK robežu vien 2021. gadā

Viss atkarīgs no izsūtīšanas datuma; ja tas ir 1. janvāris vai vēlāk – sūtījums jāmuito.



b) Sūtījums šķērso AK robežu pirms 2021. gada, bet gadumijā atrodas kaut kur starp ES un AK.

Ja ar vārdiem "kaut kur starp ES un AK" domāta robežas šķērsošana, braucot caur Eirotuneli, tad viss atkarīgs no tā, vai autotransports līdz 31. decembra pusnaktij būs paspējis iebraukt tunelī, lai šķērsotu ES robežu, iebraucot Francijā. Pirmā saskare ar muitu šajā gadījumā būs jau Francijā.

Ar citiem transporta līdzekļiem (aviotransportu, kuģi) uzsāktais ES iekšējais pārvadājums tiks pabeigts kā ES iekšējais pārvadājums.



c) Sūtījums nonāk tranzītā EU valstī pirms pirms 2021. gada, bet LV sasniedz 2021. gadā.

Nebūs jāmuito. Līdz 2020. gada 31. decembra plkst.24:00 starp Apvienoto Karalisti un ES vēl pastāv brīva preču kustība. Ja sūtījums no Apvienotās Karalistes ir ievests jebkurā no ES dalībvalstīm, tas arī līdz Latvijai tiks nogādāts bez muitas formalitātēm.



d) Sūtījums ienāk LV pirms 2021. gada, bet LV muitu sasniedz 2021. gadā

Nebūs jāmuito.



e) Sūtījums LV muitu sasniedz pirms 2021. gada, bet adresāts tam ieradas pakaļ tikai 2021. gadā.

Pirms 2021. gada sūtījumi no Apvienotās Karalistes nav pakļauti muitas kontrolei, principā nevar izveidoties šāda situācija. Nebūs jāmuito.

Vai šie nosacījumi attieksies uz visu Lielbritānijas un Ziemeļīrijas Apvienoto Karalisti?

Pieeja precēm/sūtījumiem no Ziemeļīrijas atšķiras, jo šajā teritorijā pēc 2021. gada 1. janvāra joprojām tiks piemērots Eiropas Savienības muitas regulējums un sūtījumi no Ziemeļīrijas jāapstrādā kā Eiropas Savienības preču sūtījumi.

Kā VID zinās, kas ir manā paciņā un cik tas maksā?

Noformējot sūtījumu pastā un iesniedzot to pasta operatoram piegādāšanai adresātam, nosūtītājam ir jāaizpilda sūtījuma pavaddokuments, kurā cita starpā ir jānorāda gan sūtījumā esošās preces, gan to vērtība.

Tādas pašas ziņas ir jānorāda, arī elektroniski noformējot muitas deklarāciju (to dara vai nu saņēmējs, vai viņa pilnvarotā persona, piemēram, "Latvijas Pasts").

Vai pareizi saprotu, ka , lai saņemtu savu paciņu, man nav jāiet uz VID, bet par papildu samaksu to izdarīs "Latvijas Pasta" darbiniece?

Uz VID nekādā un nevienā gadījumā nav jādodas, bet atmuitošana, noformējot vienkāršotu Importa muitas deklarāciju pasta sūtījumiem, klientam jāveic pašam attālināti no sava profila VID Elektroniskās deklarēšanas sistēmā – EDS.

Ja klients pats to nevēlas darīt, ir iespēja izmantot "Latvijas Pasta" muitas brokera maksas pakalpojumus vai tā pasta komersanta pakalpojumus, ar kura starpniecību konkrētais sūtījums Latvijā tiek piegādāts. Izvēloties "Latvijas Pasta" brokera pakalpojumus, uz e-pasta adresi pastabrokeris@pasts.lv būs jānosūta visa ar sūtījumu saistītā dokumentācija un pilnvara, ar ko "Latvijas Pasts" tiek pilnvarots veikt attiecīgās muitas formalitātes. "Latvijas Pasts" veiks atmuitošanu, elektroniski informēs klientu par nodokļu un pakalpojuma summu, un klientam ar pilnvaras oriģinālu būs jādodas uz pasta nodaļu, kur uz vietas, samaksājot attiecīgo summu, varēs saņemt sūtījumu.

Tātad tiem cilvēkiem, kam grūti orientēties elektroniskajās sistēmās un procedūras nokārtot internetā, Latvijas pasts darbosies kā vienas pieturas aģentūra, kur varēs nokārtot visu, arī preču muitošanu?

Zināmā mērā "Latvijas Pasta" muitas brokeru servisu var saukt arī par vienas pieturas aģentūru, ja klients pats nevēlas veikt atmuitošanu, tikai jāatceras, ka no klienta puses būs svarīgi iesniegt precīzu informāciju par atmuitojamo sūtījumu.

Regulāri pasūtu preces no Anglijas internetveikala "ASOS" savām personīgajām vajadzībām. Preci Latvijā piegādā "Omniva". Cik redzu sūtījumu izsekošanā, tad man prece tiek piegādāta no Lietuvas. Kad preci atgriežu, tā arī aiziet uz Lietuvu. Cik noprotu, tur atrodas noliktava. Vai šādā gadījumā pēc 1. janvāra man būs jāmaksā imorta nodokļi, jāaizpilda EDS deklarācijas utt., jo prece taču pienāk un aiziet un Lietuvu?

Ja sūtījums no trešās valsts tiek nogādāts saņēmējam caur citu ES dalībvalsti, piemēram, Lietuvu, bet tajā valstī netiek atmuitots (par to nav samaksāti nodokļi un tas nav laists brīvā apgrozībā), uz šāda sūtījuma ir atbilstoša norāde (pasta gadījumā) vai tas tiek sūtīts, piemērojot tranzīta muitas procedūru, kas tiek īpaši uzraudzīta. "Latvijas Pasts" atpazīst šādus sūtījumus un attiecīgi informē klientu, ka atmuitošana un nodokļu samaksa ir jāveic saņēmējam Latvijā.

Ja sūtījums būs atmuitots Lietuvā, atmuitošana vēlreiz nebūs jāveic, bet būs pasta pakalpojuma sniedzējam jāsamaksā jūsu vietā apmaksātie nodokļi, kā arī jāveic samaksa par atmuitošanu.

Kas notiek ar intīmiem sūtījumiem, piemēram, no seksšopa – vai arī tiem būs detalizēti jānorāda saturs?

Prece jebkurā gadījumā ir prece, un tā būs jānorāda sūtījuma aprakstā, iespējams, konkrētajā gadījumā, neieslīgstot pārlieku sīkās detaļās un lietojot diskrētus apzīmējumus. Ja sūtītājs tomēr nevēlas saviem vārdiem norādīt, kāda prece ir sūtījumā, ir iespējams izmantot attiecīgu preces kodu no Pasaules Muitas organizācijas uzturētā sistematizētā preču aprakstu un kodu saraksta Harmonizētā sistēma jeb HS, ko iespējams atrast te.

Ja man kāds sūta dāvanu, es taču nevaru jautāt, kas tas ir un cik tas maksā. Ko man darīt?

Informācija par sūtījuma saturu un tā vērtību jau šobrīd tiek norādīta uz visiem sūtījumiem neatkarīgi no tā vai tās ir dāvanas vai pirkumi interneta veikalā. Ja informāciju no radiem vai draugiem par sūtījuma vērtību nav iespējams vai nav ērti noskaidrot, tās vērtību iespējams uzzināt "Latvijas Pastā" – visērtāk to izdarīt, sazinoties ar Klientu centru (tālrunis 67008001, 27008001, info@pasts.lv), kura speciālisti attēlā fiksēs konkrētā sūtījuma pavaddokumentus un nosūtīs saņēmējam.

Ja manai omei nav pieeja EDS, vai es varu viņas vietā atmuitot sūtījumu?

Palīdzēt omei aizpildīt un iesniegt deklarāciju viņas EDS profilā jūs noteikti varat. Taču gadījumā, ja ome nav ne EDS, ne internetbankas lietotāja un nevienā no iespējamajiem veidiem viņa nevar pieslēgties EDS, tad gan jāpilnvaro pasta pakalpojuma sniedzējs nokārtot muitas formalitātes.

Kur meklēt informāciju?

Plašāk par gaidāmajām izmaiņām var lasīt šeit.

Kā daudzas izmaiņas, arī šīs sākotnēji radīs neskaidrības un iespējamas neērtības. "Latvijas Pasts" aktīvi strādā pie tā, lai to realizācija dzīvē noritētu ērti un saprotami – ir sagatavoti atbilstoši grozījumi uzņēmuma informācijas sistēmās, kā arī paziņojumi klientiem. Tie izvietoti gan klientiem pieejamajās lietojumprogrammās, piemēram, pašapkalpošanās vietnē Manspasts.lv, kur ikviens pats var attālināti noformēt sūtījumus, gan klātienē pasta nodaļās. Tāpat tiek apmācīti pasta nodaļu un Klientu centra darbinieki.

Vairāk informācijas par muitas nodokļa un pievienotās vērtības nodokļa piemērošanas kārtību sūtījumiem no Lielbritānijas iespējams atrast Valsts ieņēmuma dienesta mājas lapā šeit; cita informācija par "Brexit" radītajām izmaiņām gan privātpersonām, gan uzņēmumiem pieejama te.