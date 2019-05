Kas makā, kas garāžā – VID vadības un pārvalžu šefu deklarācijas

Valsts "maciņu" rūpīgi uzrauga Valsts ieņēmumu dienests (VID), nodrošinot, lai nodokļu iekasēšana noritētu, kā tas paredzēts likumos. Portāls "Delfi" piedāvā uzzināt, ko savās valsts amatpersonu deklarācijās par 2018. gadu uzrādījuši gan VID vadītāja Ieva Jaunzeme, gan viņas vietnieki un galveno VID pārvalžu vadītāji.

Ieva Jaunzeme – VID ģenerāldirektore

Valsts ieņēmumu dienesta (VID) ģenerāldirektore Ieva Jaunzeme AS "SEB banka" uzkrājusi 17 556 eiro, liecina viņas VID Publiskojamo datu bāzē pieejamā valsts amatpersonas deklarācija par 2018. gadu.

Jaunzeme par darbu Ekonomikas ministrijā, kur pērn viņa bijusi administrācijas vadītāja, saņēmusi 41 075 eiro, "SEB bankas" maksātie procenti bijuši nepilni 7 eiro, Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūras maksātais pabalsts bijis 273 eiro.

Viņas īpašumā ir dzīvoklis Rīgā.

Jaunzeme kā informāciju, ko amatpersona vēlas norādīt un kuras mērķis ir paskaidrot ar deklarētajām ziņām saistītas intereses vai citus apstākļus, kuri var izraisīt mantisko vai citu personisko ieinteresētību kādas deklarācijas iesniedzēja amata pienākumos ietilpstošas darbības veikšanā norādījusi, ka viņai ir kopdzīve ar bērnu tēvu Gvido Romeiko, kā arī viņa dzīvo Romeiko piederošā īpašumā. Romeiko ir Finanšu un kapitāla tirgus komisijas padomes loceklis, liecina FKTK mājas lapā pieejamā informācija.

Dace Pelēkā – VID ģenerāldirektora vietniece nodokļu jomā, Nodokļu pārvaldes vadītāja

Pelēkās deklarācija par 2018. gadu liecina, ka viņas īpašumā ir dzīvoklis Rīgā, bet valdījumā - 2016. gadā ražota automašīna "Hyndai".

Par darbu VID viņa algā saņēmusi 65 875 eiro, bet no Rīgas Tehniskās Universitātes, kurā Pelēkā bijusi lektore, saņemti 1 110 eiro.

Viņa pērn bijusi arī Pašvaldību finanšu izlīdzināšanas fonda padomes locekle.

Vita Narnicka – VID ģenerāldirektora vietniece, Informātikas pārvaldes direktore

Narnicka pērn darbojusies kā VID iepirkuma komisijas vadītāja, kā arī biškope, liecina viņas deklarācija par 2018. gadu.

Viņai pieder zeme Tīnūžu pagastā, dzīvoklis un vēl kāds īpašums, kas deklarēts kā "pārējie" Salaspilī, bet zeme un ēka Lēdmanes pagastā deklarēta kā kopīpašums. Kā kopīpašums deklarēta arī zeme Salaspilī.

Narnicka norādījusi, ka īpašums Lēdmanes pagasta Lielvārdes novadā ir iegādāts kopā ar brāli. Ņemot vērā noslēgto kredīta līgumu, viņa ir kredīta ņēmēja un Narnickis ir galvotājs. Ikmēneša kredīta maksājumi tiek veikti kopīgi. Tāpat viņa norādījusi, ka ir biškope un viņai pieder bišu drava.

Narnickai pieder 2008. gadā ražota automašīna "Renault Megane Scenic", bet valdījumā ir 2018. gadā ražota automašīna "Renault Kadjar", par kuru viņa noslēgusi finanšu līzinga līgumu uz pieciem gadiem.

VID maksātā alga pērn bijusi 58 197 eiro, no Lauku atbalsta dienesta saņemts 1161 eiro, bet no saimnieciskās darbības gūti 453 eiro.

Kā darījumus, kuru vērtība pārsniedz 20 valdības noteiktās minimālās mēnešalgas, Narnicka deklarējusi finanšu līzingu – 21 960 eiro.

Deklarēti trīs parādi – kopumā 42 732 eiro un divi aizdevumi par kopumā 8074 eiro.

Raimonds Zukuls – VID ģenerāldirektora vietnieks muitas jomā, Muitas pārvaldes direktors

Zukuls pērn bijis lektors Rīgas Tehniskajā universitātē, "International Centre for Migration Policy Development" ES finansēta projekta (BOMCA) eksperts, liecina viņa amatpersonas deklarācija par 2018. gadu.

Viņam pieder 2013. gadā ražota "Nissan Juke" markas automašīna, bet kā kopīpašums deklarēta zeme un ēka Ozolnieku pagastā. Zukuls deklarējis 177 901 eiro parādsaistības. Viņš norādījis, ka kredīts nekustamā īpašuma iegādei bankā ņemts kopā ar Baibu Zukulu, solidāri uzņemoties saistības.

VID maksātā alga pērn bijusi 46 675 eiro, no RTU saņemti 950 eiro, AS "Swedbank", kur Zukuls uzkrājis 9790 eiro, viņam samaksājusi nepilnu eiro kā procentus un arī AS "Citadele banka" maksātie procenti bijuši nepilns eiro. No "International Centre for Migration Policy Development" saņemti 4550 eiro.

Baiba Šmite-Roķe – VID Akcīzes preču aprites daļas vadītāja

Deklarācija liecina, ka viņa pērn bijusi VID Iepirkuma komisijas locekle, lektore uz autora līguma pamata SIA "PricewaterhouseCoopers", kā arī uz autora līguma pamata darbojusies SIA "Izdevniecība iŽurnāli".

Viņas lietošanā ir dzīvoklis Rīgā, bet īpašumā – 2008. gadā ražota "Subaru Impreza" markas automašīna. AS "Swedbank" uzkrāti 30 559 eiro.

VID maksātā alga pērn bijusi 41150 eiro, Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūras maksātais pabalsts – 273 eiro, "PricewaterhouseCoopers" maksātais honorārs bijis 1464 eiro, bet "Izdevniecība iŽurnāli" samaksājusi 95 eiro.

Vita Liepa – VID Finanšu pārvaldes direktore

Liepas īpašumā ir dzīvoklis, zeme un būve Salaspilī, kā arī 2007.gadā ražota automašīna "Toyota Avensis". AS "SEB banka" uzkrāti kopumā 14 147 eiro eiro, bet AS "Swedbank" – 1186 eiro.

VID maksātā alga bijusi 42 083 eiro, apdrošināšanas AS "SEB Dzīvības apdrošināšana" maksātā apdrošināšanas atlīdzība – 4155 eiro, Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūras maksātais pabalsts bijis 992 eiro.

Kā parādsaistības deklarēti 8 624 eiro.

Natālija Dolgova – VID Iekšējās drošības pārvaldes direktore

Valsts amatpersonas deklarācija par 2018. gadu liecina, ka VID maksātā alga bijusi 42293 eiro, SIA "PricewaterhouseCoopers", ar ko bijis noslēgts autora līgums par mācību moduļa izstrādi un semināru vadīšanu, samaksājusi 768 eiro honorāru, Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūras maksātais pabalsts bijis 136 eiro, Raitis Dolgovs samaksājis 2400 eiro uzturlīdzekļus, "ERGO Life Insurance SE" Latvijas filiāles maksātā apdrošināšanas atlīdzība bijusi 57 eiro, bet no Tiesu administrācijas saņemta 59 eiro kompensācija.

Dolgovai pieder zeme un ēka Olaines pagastā.

Kā parādsaistības deklarēti 70 733 eiro.

Inga Brutāne – VID Juridiskās un pirmstiesas strīdu izskatīšanas pārvaldes direktore

Brutāne norādījusi, ka pērn Vācijā reģistrētajā "Deutsche Gesellschaft fur Internationale Zusammenarbeit (GIZ) GmbH" kā eksperte piedalījusies mācību seminārā par administratīvo procesu Latvijā.

Viņa kā kopīpašumu deklarējusi īpašumu Jūrmalā, kas fiksēts kā "pārējie". Viņas īpašumā ir divi dzīvokļi Rīgā.

Tāpat Brutānei pieder 2007. gadā ražota "Toyota Rav" markas automašīna, bet AS "SEB banka" uzkrāti 43 640 eiro.

VID maksātā alga pērn bijusi 46 310 eiro, "SEB banka" kā procentus samaksājusi nepilnus astoņus eiro, Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūras maksātais pabalsts bijis 782 eiro, Gundara Brutāna maksātie uzturlīdzekļi – 1779 eiro, bet "Deutsche Gesellschaft fur Internationale Zusammenarbeit (GIZ) GmbH" samaksājusi 500 eiro.

Agnese Rudzīte – VID Nelegāli iegūtu līdzekļu legalizācijas novēršanas pārvaldes direktore

Rudzītes lietošanā ir dzīvoklis Rīgā. AS "Citadele banka" pērn bijuši uzkrāti 21 410 eiro.

VID maksātā alga bijusi 53 429 eiro, bet Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūras maksātais pabalsts – 509 eiro.

Sandra Kārkliņa-Ādmine – Nodokļu kontroles pārvaldes direktore

Deklarācija liecina, ka Kārkliņa-Ādmine pērn bijusi vieslektore Rīgas Tehniskajā universitātē un muitas eksperts BOMCA projektā Austrijā reģistrētajā "International Centre for Migration Policy Development".

Viņai pieder dzīvoklis Rīgā, kā arī divi zemesgabali, būve, kā arī zemes un ēkas nekustams īpašums Līgatnes pagastā.

Tāpat amatpersonas īpašumā ir 26 pajas 728 eiro vērtībā, 2014. gadā ražota vieglā pasažieru automašīna "VW Passat" un 2008. gadā ražota "Škoda Octavia" markas automašīna.

AS "Citadele banka" uzkārti 11638 eiro.

VID maksātā alga pērn bijusi 46922 eiro, RTU samaksājusi 3040 eiro, Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūras maksātais pabalsts bijis 309 eiro, "Citadele banka" maksātie procenti bijuši nedaudz vairāk kā četri eiro, "International Centre for Migration Policy Development" samaksājis 10 500 eiro, bet Oskars Ādminis samaksājis 3768 eiro par īpašuma pakāpenisku pārdošanu.

Kā darījumus, kuru vērtība pārsniedz 20 valdības noteiktās minimālās mēnešalgas, viņa norādījusi 6200 eiro vērtu pirkumu – īpašnieka maiņu automašīnai.

Deklarētas 64338 eiro parādsaistības.

Kaspars Podiņš – VID Nodokļu un muitas policijas pārvaldes direktors

Podiņa īpašumā ir zemesgabali Kurmāles, Rumbas un Rendas pagastos, bet lietošanā – dzīvoklis Rīgā.

Viņam pieder pieci transportlīdzekļi – 2018. gadā ražota automašīna "Toyota RAV", 1990. gadā ražots kravas transporta furgons "UAZ 3962", 1977. gadā ražots motocikls ar blakusvāģi "IŽ JU 3K", 1988.gadā ražota vieglā automašīna "VAZ", kā arī 2008. gadā ražots "Yamaha Cygnus" markas motocikls.

VID maksātā alga pērn bijusi 49 153 eiro.

Kā darījumus, kuru vērtība pārsniedz 20 valdības noteiktās minimālās mēnešalgas, Podiņš deklarējis 24420 eiro vērtu pirkumu.

Antra Gremzde – VID Nodrošinājuma pārvaldes direktore

Gremzdei pieder zeme un ēka Ogrē, 27 AS "Latvijas Krājbanka" kapitāla daļas 1,42 eiro kopvērtībā, 2002. gadā ražota vieglā automašīna "Saab".

VID maksātā alga pērn bijusi 40954 eiro, bet Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūras maksātais pabalsts bijis 273 eiro.

Deklarētas 37 419 eiro parādsaistības.

Līga Loca – VID Personālvadības pārvaldes direktore

Locas īpašumā ir dzīvokļi Aizkrauklē un Salaspilī, kā arī finanšu instrumenti 284 eiro kopvērtībā.

AS "Luminor Bank" viņa uzkrājusi 54146 eiro, bet kā parādsaistības deklarēti 40057 eiro.

VID maksātā alga pērn bijusi 40 801 eiro, "Luminor Bank" samaksājusi 3 eiro procentus, Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūras maksātais pabalsts bijis 136 eiro, SIA "Autocapital Plus" par īpašuma pārdošanu samaksājusi 2800 eiro, bet Andris Locs samaksājis 1800 eiro uzturlīdzekļus.

Loca pērn bijusi arī VID iepirkumu komisijas locekle.

Valda Rotberga – Stratēģiskās vadības lietu un sabiedrisko attiecību pārvaldes vadītāja

Rotbergas īpašumā ir zeme Tukumā un Engures pagastā, bet lietošanā – dzīvoklis Rīgā.

VID maksātā alga pērn bijusi 37 653 eiro. Deklarētas 44 254 eiro parādsaistības.

Kā darījumus, kuru vērtība pārsniedz 20 valdības noteiktās minimālās mēnešalgas, Rotberga deklarējusi finanšu līzinga noformēšanu par "Subaru XV" markas auto iegādi no SIA "AD REM auto" 23 900 eiro vērtībā. 2018. gadā ražotā automašīna pērn bijusi viņas valdījumā.