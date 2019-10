Ķekavas novadā vēja lauzti koki uzkrituši divām automašīnām ar cilvēkiem tajās

Aizvadītajā diennaktī Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienests (VUGD) saņēmis vairāk nekā 170 izsaukumus saistībā ar spēcīgā vēja radītajiem postījumiem, tostarp Ķekavas novadā vēja lauzti koki uzkrituši divām automašīnām, kurās sēdējuši cilvēki, informēja dienesta preses pārstāve Inta Palkavniece.

Vairumā gadījumu izsaukumi bijuši par to, ka koki pārkrituši pār ceļa braucamo daļu vai gājēju ietvi, bet saņemti arī izsaukumus par to, ka koki nolūzuši un uzkrituši uz automašīnām, ēku tuvumā vai arī uz ēkām, elektrības vai apgaismes vadiem, kā arī vējš atrāvis nelielus gabalus no ēku fasādēm.

Šajos negadījumos bijuši arī cietušie, piemēram, Ķekavas novadā vēja lauzti koki uzkrituši divām automašīnām, kurās sēdējuši cilvēki. Negadījumā ir cietušie, tomēr VUGD nav precīzākas informācijas par to, cik smagas traumas šie cilvēki guvuši.

Vislielākos postījumus spēcīgais vējš radīja Vidzemes, Rīgas un Pierīgas apkārtnēs, no kurienes VUGD kopumā saņēmis vairāk nekā 130 izsaukumus.

VUGD atgādina, ka gadījumā, ja ir nogāzušies koki, pārrauti vadi, notikusi avārija vai arī kāds cits negadījums, nekavējoties jāzvana ugunsdzēsējiem glābējiem pa tālruņa numuru 112.

Kā ziņots, atbilstoši provizoriskai informācijai svētdienas vētra Latvijā kopumā radījusi lielākos postījumus kopš 2017. gada 12. augusta, kad plosījās spēcīgs pērkona negaiss. Toreiz VUGD devās uz vairāk nekā 220 izsaukumiem, lai likvidētu stihijas sekas.