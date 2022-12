Kiberuzbrukumu skaits pieaug, bet cilvēki joprojām neapzinās iespējamos riskus, atzīst speciālists

Kiberuzbrukumu skaits pieaug, bet cilvēki joprojām neapzinās iespējamos riskus interneta vidē, intervijā Latvijas Televīzijas raidījumā "Rīta panorāma" norādīja "ESET Latvija" kiberdrošības tehnoloģiju inženieris Egils Rupenheits.

Viņš skaidroja, ka kiberuzbrukumu vilnis pieaug visu laiku, tam tostarp paliekot intensīvākam kara laikā. "Kiberuzbrukumu vilnis sāka gāzties līdz ar karu, bet šis vilnis pieaug visu laiku. Internets, kibervide tiek izmantota arvien vairāk, līdz ar to loģiski, ka tur pieaug noziedzīgo darbību skaits," skaidroja eksperts.

Līdztekus būtisks ir jautājums, vai kiberuzbrukumi spēj sasniegt savus mērķus, piemēram, iegūt naudu vai īstenot sabotāžu, sabojājot tīklus. Līdztekus plašākiem un nopietnākiem mērķiem pastāvot arī mazāki – kiberuzbrucēji, apgūstot šādas darbības, vienkārši trenējas, un "uz šādiem treniņiem var iekrist ikviens".

Rupenheits skaidroja, ka e-pasts joprojām ir lielākais kiberuzbrukumu vektors – pa to atnāk visvairāk bīstamo un viltīgo ziņu, tāpēc tam jāpievērš liela uzmanība. Latvijā situācija uzlabojas, bet novērojama tendence cilvēkiem nezināt par iespējamiem drošības riskiem IT sistēmās. Līdz ar to būtu nepieciešams apzināt aizsardzības risinājumu ieviešanas iespējas.

Risks kļūt par kiberuzbrukumu upuri pieaug, tostarp dažādo viedo ierīču lietošanas popularitātes kāpuma dēļ, skaidroja speciālists. Ņemot vērā, ka kiberuzbrukumi kopumā iet līdzās notikumiem pasaulē, svētkiem, ir jābūt piesardzīgiem arī šajā laikā.