Ķīnas leoparda Dunkana bēdīgais gals Liepupē – kā mednieki 1960. gadā nošāva plēsoņu

Leopards Dunkans savā ne pārāk ilgajā mūžā izceļojās šķērsām Eirāzijas kontinentam – mežonīgais kaķis piedzima Ķīnā, 1958. gadā viņu nogādāja Maskavā, bet no turienes Dunkanu iegādājās Baltkrievijas pilsētas Grodņas zoodārzs. Acīmredzot krātiņā leopardam nepatika, viņš no zoodārza aizmuka un aptuveni gadu klīda pa Lietuvas un Latvijas mežiem. 1960. gada 1. aprīlī Dunkana ceļojumam tika pielikts punkts, kad viņu Limbažu rajonā nošāva manīgi mednieki.

Viss sākās ar Limbažu rajona Strautnieku māju saimnieka sūdzību vietējiem medniekiem, ka kāds dzīvnieks, iespējams, vilks, naktī uz 1. aprīli ir saplosījis viņa suni. “Saulaina 1. aprīļa pēcpusdienu. Mednieku biedrības Limbažu nodaļā instruktors-treneris Miķelis Bērziņš cieši piespiedis ausij klausuli. Liepupes mednieku pirmorganizācijas priekšsēdētājs biedrs Skuja satraukti un neatlaidīgi atkārto, ka netālu no Cimdiņu mājām mežā atrodas kāds liels plēsoņa. Tas naktī no 31. marta uz 1. aprīli esot paķēris suni, aizstiepis to kādus 300 metrus dziļi mežā, kur tad plēsoņam vien raksturīgā veidā uzcienājies