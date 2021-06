Ķīpsalā ierīkotas velojoslas abos braukšanas virzienos

Izmantojot pagaidu satiksmes organizācijas līdzekļus, Ķīpsalas ielas posmā no Krišjāņa Valdemāra ielas līdz Enkura ielai, ir izveidotas velojoslas abos braukšanas virzienos, portālu "Delfi" informēja Rīgas domes Satiksmes departaments.

Saturs turpināsies pēc reklāmas Reklāma

Vienas joslas garums ir aptuveni kilometrs. Velobraucēju drošībai krustojumu zonas ir aprīkotas ar gumijas atdurēm un stabiņiem, kā arī iekrāsotas ar zilu krāsu, lai pievērstu pārējo satiksmes dalībnieku uzmanību.

Šis ir tikai viens no pieciem maršrutiem, kurā šovasar Satiksmes departaments, izmantojot pagaidu satiksmes organizācijas līdzekļus, plānoja ieviest veloinfrastruktūru. Drīzumā veloinfrastruktūras izveide tiks īstenota maršrutā Centrs – Ķengarags, posmā no Dzirnavu ielas līdz Rušonu ielai.

Pārējie trīs maršruti, kuri nodrošinās apkaimju savienojumu ar centra veloinfrastruktūru būs: Centrs – Purvciems – Dreiliņi, posmā no Braslas ielas līdz Ulbrokas ielai; Centrs – Sarkandaugava, posmā no Skanstes ielas līdz Tilta ielai; Dzirciems – Iļģuciems pa Dzirciema ielu un Lidoņu ielu, posmā no Jūrmalas gatves līdz Spilves ielai.

Tāpat veloinfrastruktūru šogad ir plānots izbūvēt Dzirnavu ielā, posmā no Tērbatas līdz Skolas ielai. Atdalīta infrastruktūra gājējiem un velobraucējiem ir paredzēta uz Deglava pārvada, kreisajā pusē – virzienā uz Pļavniekiem.

Veloinfrastruktūras izveide tiek plānota arī Ģertrūdes ielas seguma atjaunošanas un labiekārtošanas (posmā no Aleksandra Čaka ielas līdz Skolas ielai) projektā.

Departamentā aicina visus visus satiksmes dalībniekus ievērot ceļu satiksmes noteikumus, lai mazinātu bīstamu situāciju veidošanos Rīgas ielās, apdraudot savu un citu drošību.

Atbilstoši ceļu satiksmes noteikumiem velosipēdistiem, braucot pa ietvi, jāpārvietojas tādā ātrumā, kas neapdraud satiksmes drošību un gājējus, aicinām šo noteikumu ievērot arī elektroskrejriteņu un citu mikromobilitātes rīku vadītājiem.