Kiršteinam Saeimas komisija izsaka mutvārdu brīdinājumu, Gobzemam kārtējais ētikas pārkāpums

Saeimas Mandātu, ētikas un iesniegumu komisija trešdien, 11. maijā, vienojās izteikt mutvārdu brīdinājumu deputātam Aleksandram Kiršteinam (NA) par mikroblogošanas vietnē "Twitter" pausto deputāta Māra Mičerevska palīdzei sēru brīdī. Tāpat komisija vienojās ierosināt kārtējo deputāta ētikas pārkāpuma lietu pret Aldi Gobzemu.

Komisija Kiršteina ētikas pārkāpumu skatīja jau aprīļa beigās. Iepriekš Levrence "Twitter" saviem sekotājiem pavēstīja par tēva nāvi, uz ko Kiršteins norādīja: "Jocīgi, ja tēta nebūtu, bet tā vietā būtu divas lesbietes, kā gan piedzimtu civilās partnerības piekritēji? Tātad lielie atbalstītāji citiem nenovēl tās priekšrocības, ko paši baudījuši, augot normālās ģimenēs."

Vēlāk Kiršteins minēto "Twitter" ierakstu izdzēsa un ierakstīja atvainošanos: "Mans tvīts tiešām nebija laikā, jo neuztvēru fotogrāfiju kā tikko notikušu cilvēka aiziešanu, bet kā atmiņas par skaistu dzīvi. Tāpēc atvainojos un izsaku patiesu līdzjūtību Selmai! Politiskas diskusijas par dažu likumu lietderību turpināsim vairāk piemērotā laikā un vietā."

Šodien Kiršteins atkārtoti atzina savu vainu un vēlreiz atvainojās par savu "Twitter" ierakstu nepiemērotā brīdī. Vienlaikus komisija vienojās izteikt Kiršteinam mutvārdu brīdinājumu.

Tāpat ētikas komisija šodien skatīja deputāta Riharda Kola iesniegumu par Gobzema ētikas kodeksa pārkāpumiem.

Kols aicināja vērtēt Gobzema izteikumus Saeimas sēdes debatēs šā 28. aprīlī, kuru laikā Gobzems "nepamatoti un nesaistīti" vērsies pie Kola, spekulējot par viņa tēva Jāņa Kola ieņemamo amatu un par to saņemto atalgojumu. Papildus deputāts Gobzems savas uzstāšanās laikā izdarījis nepārprotamus mājienus, ka Kola politiskā darbība ir tiešā veidā rezultējusies tajā, ka viņa tēvs ir ieguvis savu amatu. Tāpat debašu laikā Gobzems nepatiesi apsūdzējis Kola tēvu "OIK zagšanā".

Kola ieskatā, Gobzems ir ne tikai pārkāpis Saeimas Kārtības rulli, bet arī izrādījis necieņu pret Saeimu, tās darbu un pret Saeimas deputāta mandātu, "mērķtiecīgi graujot Saeimas prestižu, šķietami bezrūpīgi no likumdevēja tribīnes paužot klajus melus un vieglprātīgi attiecoties pret citu cilvēku personīgo dzīvi, privātumu un reputāciju".

Attiecīgi Kols aicināja komisiju vērtēt Gobzema rīcības atbilstību vairākiem deputātu ētikas kodeksa punktiem, tostarp, ka deputāts publiskos izteikumos izvairās no aizskarošiem vārdiem; deputāts balstās uz faktiem, to godīgu interpretāciju un argumentāciju; deputāts ir pieklājīgs pret Saeimas, citu valsts un pašvaldību iestāžu darbiniekiem un ikvienu sabiedrības locekli; deputāts atturas no pašmērķīgas izrādīšanās Saeimas tribīnē.

Komisija vienojās ierosināt lietu un to izskatīt kādā no nākamajām sēdēm.

Gobzems par deputāta ētikas pārkāpumiem iepriekš jau ticis izslēgts no Saeimas sēdēm.

Pērn septembrī Saeimas deputāti atbalstīja Mandātu, ētikas un iesniegumu komisijas priekšlikumu sodīt Gobzemu ar izslēgšanu no sešām parlamenta sēdēm par Saeimas kārtības ruļļa pārkāpšanu. Sods tika pamatots ar Gobzema rīcību, 2. septembrī ierodoties uz Saeimas sēdi un neuzrādot Covid-19 sertifikātu vai testu, tādējādi izjaucot Saeimas klātienes sēdes norisi.