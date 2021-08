“Paldies par interesi, bet atbildes nav. Pati gribētu zināt,” tā Latvijas Universitātes (LU) prorektore sociālo un humanitāro zinātņu jomā Ina Druviete atbild uz jautājumu, vai šoruden klātienes studijas LU būs iespējamas tikai vakcinētajiem un pārslimojušajiem studentiem un pasniedzējiem. Lai gan studijas atsāksies pēc mēneša, lielai daļai augstskolu vēl nav skaidrības, kā tās īsti notiks. Izglītības iestādes gaida uz atbildīgās ministrijas norādēm un valdības lēmumu, savukārt ministrija skubina augstskolas negaidīt un plānot savu studiju procesu.

RSU prasības - pat maigākās iespējamās

Vislaicīgāk informāciju par to, kādi būs nosacījumi studijām no rudens, izplatīja Rīgas Stradiņa universitāte (RSU), kas sagatavo nākamos mediķus. Tā kā viņi mācās ne tikai augstskolas solā, bet arī ārstniecības iestādēs, RSU jau maija vidū noteica, ka no nākamā akadēmiskā gada studijās varēs piedalīties tikai vakcinēti, pēdējā pusgadā Covid-19 pārslimojuši vai regulāri testēti studenti. Tas pats attiecas arī uz mācībspēkiem.

Citas augstskolas ieturēja nogaidošāku pozīciju, taču nu jau ir kļuvis zināms, ka RSU nosacījumi atbilst pat maigākajai no divām iespējām, starp kurām arī pārējām augstskolām būs jāizvēlas, ja tās grib studijas aizvadīt klātienē. RSU noteiktās prasības studentiem un personālam atbilst daļēji drošajam režīmam, kurā klātienes studijās var piedalīties arī nevakcinēti, bet testēti studenti un pasniedzēji.