Klintsons pildīja žurnālista funkcijas, norāda Rožukalne

Kanāla "RigaTV 24" no raidījuma "Preses klubs" vadīšanas nule atstādinātais Ansis Klintsons bija žurnālists, portālam "Delfi" pauda Rīgas Stradiņa universitātes (RSU) profesore un mediju eksperte Anda Rožukalne. Savukārt laikā, kad viņš vienlaikus pildīja Saeimas deputātes Ivetas Benhenas-Bēkenas (KPV LV/PCL) palīga pienākumus un vadīja raidījumu "Preses klubs", viņš pārkāpa vispārpieņemtos žurnālistu darbības principus.

Jau vēstīts, ka nedēļu pēc tam, kad Klintsonu atstādināja no "Preses kluba" vadīšanas, deputāte Benhena-Bēkena izteica nožēlu par to, "ka no amatpersonu [sociālo mediju] kontiem tiek izplatīta maldinoša informācija, kuras rezultātā tiek grauta profesionālā darbība".

Saeimas deputāte pauda, ka Klintsons nebija žurnālists, līdz ar to uz viņu arī nevarēja attiecināt profesionālās žurnālistikas ētikas kodeksu. Portāls "Delfi" skaidro, kāpēc deputātes paustais nav taisnība.

Jāatgādina, ka pirmais uz interešu konfliktu Klintsona darbībā norādīja deputāts Artuss Kaimiņš sociālajā medijā "Twiter".

Rožukalne deputātu Kaimiņu nosauca par vērīgu. Ar nelielu ironijas devu viņa atcerējās raidījumu "Suņa būda", kurā, kā stāsta mediju eksperte, arī vērīgais deputāts savā politiskajā komunikācijā mēģināja "piesavināties žurnālistikas formātu, uzvedoties kā žurnālists".

Neilgi pēc tam, kad Kaimiņš norādīja uz problemātiku Klintsona darbā, "RigaTV 24" nāca klajā ar paziņojumu, ka Klintsons pēc savstarpējas vienošanās ar televīziju pamet raidījuma vadīšanu.

Viņa atstādināšana no raidījuma vadīšanas arī viens no punktiem, kas norāda uz Klintsona interešu konfliktu. "Ja Klintsona kunga statuss neradītu problēmas, kas saistītas ar mediju darbības principiem un ētiku, tad viņš būtu palicis šajā darba vietā," pauda mediju eksperte Rožukalne.

"Ja mediju organizācija vēlas saņemt nodokļu maksātāju finansējumu, mediju ētikas kodekss ir saistošs visiem, kas tajā strādā," teica Rožukalne, norādot, ka Klintsonam bija pašam jādefinē savs interešu konflikts.

Latvijas Žurnālistu asociācijas publiski pieejamā ētikas kodeksa 4.1. punkts nosaka: "Žurnālistam ir jāatsakās no tāda materiāla veidošanas, kas rada interešu konfliktu attiecībās ar indivīdiem, politiskām, ekonomiskām un citām interešu grupām."

Lai saprastu, kas Klintsonu padarīja par žurnālistu, var aplūkot arī viņa funkcijas, vadot raidījumu "Preses klubs". "Šajā raidījumā tā vadītājs intervē, uzdod jautājumus sabiedrības, auditorijas, interesēs. Turklāt tas ir dokumentāls raidījums," paskaidroja Rožukalne.