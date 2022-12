KNAB: Politiķiem pašiem jāizvērtē, vai ir ētiski rezervēt Dziesmu svētku biļetes

Saeimas deputātiem un Ministru kabineta locekļiem pašiem būtu vēlams izvērtēt, vai privilēģija rezervēt un iegādāties biļetes uz XXVII Vispārējo latviešu Dziesmu un XVII Deju svētku pasākumiem ir pieņemama no ētikas viedokļa, atzina Korupcijas novēršanas un apkarošanas birojs (KNAB)

Vienlaikus KNAB, iepazīstoties ar publiskajā telpā pieejamo informāciju, nesaskata pazīmes, kas varētu liecināt par iespējamu interešu konfliktu vai citiem likuma "Par interešu konflikta novēršanu valsts amatpersonu darbībā" pārkāpumiem.

Jau ziņots, ka Saeimas deputātiem un Ministru kabineta locekļiem tiks saglabāta privilēģija rezervēt un iegādāties biļetes uz XXVII Vispārējo latviešu Dziesmu un XVII Deju svētkiem, šonedēļ nolēma Dziesmu un deju svētku padome.

Valsts prezidenta kancelejas pārstāve Sarmīte Ēlerte diskusijā aicinājusi ņemt vērā, ka savulaik Dziesmu svētki radās kā tautas pašorganizācijas kustība, tomēr šodien tiek sagaidīts, ka Dziesmu svētki tiek finansēti no valsts budžeta. Viņa uzsvērusi, ka lēmumā par finansējumu svētkiem piedalās gan Ministru kabinets, gan Saeima, tāpēc "būtu jocīgi", ja šāda iespēja Saeimas deputātiem un Ministru kabineta locekļiem būtu liegta.

Dziesmu un deju svētku padomes locekļiem balsojot par šo jautājumu, četri nobalsoja par, trīs nobalsoja pret, bet divi atturējās.

Biļetes iepriekšējā rezervācijā tiks piedāvāts iegādāties svētku sagatavošanas un realizācijas procesā tieši iesaistītajām institūcijām Latvijā un svētku procesa uzturētājiem ārvalstīs, svētku māksliniecisko programmu veidotājiem, radošajām komandām, valsts oficiālajām ārvalstu delegācijām, Ministru kabineta locekļiem, Saeimas deputātiem, Latvijas Goda ģimenes apliecības īpašniekiem, cilvēkiem, kuri pārvietojas ratiņkrēslos un svētku rīkošanā iesaistītajiem sadarbības partneriem.

Kā informēja Latvijas Nacionālā kultūras centra (LNCK) pārstāve Linda Ertmane, XXVII Vispārējie latviešu Dziesmu un XVII Deju svētk notiks no 2023. gada 30. jūnija līdz 9. jūlijam Rīgā, to galvenais akcents būs Dziesmusvētku tradīcijas 150 gadu jubileja.

Plānots, ka tajos piedalīsies līdz 40 000 dalībnieku, to apmeklētāju skaits pārsniegs pusmiljonu. Svētku laikā notiks vairāk nekā 60 pasākumi un koncerti, no tiem vismaz viena trešdaļa būs maksas. Paredzēts, ka biļešu cenas uz svētku pasākumiem būs amplitūdā no septiņiem līdz 100 eiro.