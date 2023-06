KNAB vērtēs Kossoviča iesniegumu par JV draudiem domes darbiniekiem

Korupcijas novēršanas un apkarošanas birojs (KNAB) vērtēs Rīgas domes frakcijas "Progresīvie/Par" (PP) vadītāja Mārtiņa Kossoviča iesniegumu par "Jaunās vienotības" politiķu draudiem un spiedienu uz Rīgas domes darbiniekiem.

Rīgas domes sēdē Kossovičs pārmeta "Jaunās vienotības" (JV) politiķim, galvaspilsētas vicemēram Vilnim Ķirsim un īpaši šīs frakcijas vadītājam Olafam Pulkam, ka viņi izdara ārkārtīgi lielu spiedienu un pat izsaka netiešus draudus.

Kossovičs informēja, ka par to ir vērsies KNAB.

Kā apstiprināja KNAB, 28. jūnijā iestādes lietvedībā saņemts iesniegums no Rīgas domes deputāta. KNAB savas kompetences ietvaros izskatīs saņemto informāciju.

Kā ziņots, Rīgas domes sēdē otro dienu tiek skatīts jautājums par komisijas izveidi iespējamo pārkāpumu izmeklēšanai Satiksmes departamentā. Tas izgaismojis nesaskaņas starp koalīcijas partneriem JV un PP.

JV iesniegtais lēmumprojekts paredz uzdot Rīgas pilsētas izpilddirektoram disciplinārlietas izmeklētāju Rīgas pilsētas izpilddirektora padomnieku Māri Knoku aizstāt ar disciplinārlietu izskatīšanas komisiju.

Komisijā plānots iekļaut amatpersonas no Rīgas domes centrālās administrācijas, proti, Juridiskās pārvaldes, Pilsētas attīstības departamenta un Dokumentu vadības un domes atbalsta pārvaldes.

Lai nodrošinātu procesa caurskatāmību, komisijai ar domes lēmumu plānots uzdot savā darbā kā novērotājus ar padomdevēja tiesībām piesaistīt pārstāvjus no Satiksmes ministrijas, biedrības "Sabiedrība par atklātību - Delna", Latvijas Būvinženieru savienības, Rīgas apkaimju alianses.

JV vērsa uzmanību uz to, ka, pārbaudi uzticot Rīgas domes izpilddirektora Jāņa Langes biroja darbiniekiem, pastāv interešu konflikta risks. To rada apstāklis, ka no amata atstādinātajām Satiksmes departamenta amatpersonām šī gada aprīlī ar izpilddirektora rīkojumu uzdots ceļu un pievedceļu seguma atjaunošanas darbus veikt ceļu uzturēšanas līgumu ietvaros, kas citā izpilddirektora rīkojumā, kas izdots šī gada jūnijā par disciplinārlietas uzsākšanu, atzīti par saimnieciski neizdevīgiem.

Lēmumprojekta sagatavotāji uzskata, ka pret Satiksmes departamenta amatpersonām ierosinātajās disciplinārlietās minētie pārkāpumi ir nopietni un apjomīgi, tādēļ aicina ievērot gan Valsts civildienesta ierēdņu disciplināratbildības likumu, gan Rīgas domes iekšējos noteikumus, kas paredz, ka sarežģītās lietās disciplinārlietu izskata neatkarīga komisija.

Tas nodrošinātu, ka amatpersonu atbildība netiek izvērtēta vienpusīgi un ka atbildības izvērtēšanā nav iesaistītas amatpersonas, kuru pašu darbība vai bezdarbība būtu pakļaujama izvērtēšanai, kuras var būt ieinteresētas atbildības izvērtēšanas iznākumā vai kuras strādā šādu amatpersonu tiešā padotībā.

Jau ziņots, ka 16.jūnijā ar Rīgas pilsētas izpilddirektora Jāņa Langes rīkojumu uz disciplinārlietas izmeklēšanas laiku no amata atstādināti Satiksmes departamenta direktora pienākumu izpildītājs Jānis Vaivods un Satiksmes infrastruktūras pārvaldes priekšnieks Andrejs Urtāns.

Amatpersonas atstādinātas pēc trauksmes cēlēja ziņojuma saņemšanas un tam sekojošas dienesta pārbaudes. Pārbaudes laikā esot konstatēti būtiski pārkāpumi, kas liecina par prettiesisku un nesaimniecisku rīcību departamenta veiktajos ielu asfalta seguma atjaunošanas darbos.