Ko nozīmē sociālās stipendijas saņemšanas kritērijs – studējošā vecākam nav uzturlīdzekļu parādu?

Studējošo sociālās stipendijas saņemšanas kritērijs "studējošā vecākam vai studējošajam pašam nav uzturlīdzekļu parādu" nav diskriminējošs studējošajiem, jo šo stipendiju ar savu bērnu audzināšanu pirmām kārtām nopelna studējošā vecāki – tā portālam "Delfi" pauda deputāts Imants Parādnieks (NA), kurš strādāja pie Ministru kabineta (MK) noteikumu projekta sagatavošanas par šīm stipendijām. Viņš arī skaidroja, ka šis kritērijs palīdzot no stipendijas saņēmēju loka izslēgt tos, kuri, skatoties vienā mājsaimniecībā dzīvojošo skaitu, nekvalificējas kā daudzbērnu ģimene.

Viens no kritērijiem sociālās stipendijas saņemšanai ir: "studējošā vecākam vai studējošajam pašam nav uzturlīdzekļu parādu (izņemot Latvijas Goda ģimenes apliecības programmas īstenošanas reglamentējošajos normatīvajos aktos paredzēto izņēmumu gadījumā)". Izņēmuma gadījumus var meklēt šeit.

Parādnieks sarunā ar "Delfi" norādīja, ka šis kritērijs stipendijas piešķiršanai ir būtisks, jo tas ļauj novērst gadījumus, kad stipendiju piešķir studentiem, kuri, vērtējot vienā mājsaimniecībā dzīvojošo skaitu, neskaitās daudzbērnu ģimenē dzīvojoši. "Ja cilvēks, vecāks, kuram ir trīs vai vairāk bērnu – ja viņš par kādu nerūpējas, viņa vietā par šiem bērniem rūpējas valsts, rūpējas otrs vecāks, kuram valsts par to otru vecāku viņa vietā maksā uzturlīdzekļus. Viņš nerūpējas par tiem bērniem – viņa aprūpē nav trīs vai vairāk bērnu, ja viņš ir uzturlīdzekļu parādnieks," paskaidroja Parādnieks. Viņš norādīja, ka "drīzāk tā diskriminācija būtu, ja neizslēgtu uzturlīdzekļu parādniekus".

"Ikdienas situācija — vienam tēvam trīs bērni, katram bērnam cita māte. Pieņemsim, ka katrai sievietei ir šis vienīgais bērns. Mēs jau nezinām, vai pie tā bērna tēva gadījumā nedzīvo visi bērni. Viens varbūt dzīvo pie mātes. Visi pārējie divi bērni dzīvo pie viņa, viņš viņus tagad aprūpē. Mēs to nezinām. Kas liecinās par to, ka tā noteikti nav? Ja viņš par kādu bērnu nemaksā uzturlīdzekļus. Tad tas bērns nedzīvo pie viņa, bet dzīvo pie cita vecāka. Tātad no tā loģiski izriet, ka šie bērni nevar tikt klasiski skaitīti kā daudzbērnu ģimene, jo viņi nedzīvo vienā mājsaimniecībā," ar piemēru stipendijas piešķiršanas kārtību paskaidroja politiķis.

Tiesa, lai stipendiju saņemtu, bērnam jākvalificējas kā daudzbērnu ģimenē dzīvojošajam pēc viena vecāka. "Piemēram, gadījumā, ja māte audzina 3+ bērnus, tad studējošais kvalificēsies pēc mātes un saņems stipendiju. Pat ja tēvam ir parādi," portālam "Delfi" paskaidroja IZM.

Augusta vidū, kad valdība atbalstīja IZM rosināto stipendiju "Studētgods", MK arī noteica, ka nepieciešams precizēt normatīvajā regulējumā izmantoto daudzbērnu ģimenes jēdzienu.

Šobrīd daudzbērnu ģimenes jēdzienu paskaidro Bērnu tiesību aizsardzības likums. Daudzbērnu ģimene – ģimene, kuras aprūpē ir vismaz trīs bērni, to skaitā audžuģimenē ievietoti un aizbildnībā esoši bērni. Par daudzbērnu ģimenes bērnu uzskatāma arī pilngadīga persona, kas nav sasniegusi 24 gadu vecumu, ja tā iegūst vispārējo, profesionālo vai augstāko izglītību".

Arī Parādnieks sarunā ar portālu "Delfi" norāda, ka nepieciešams radīt juridisku instrumentu, kas ļauj konstatēt, cik daudz bērnu dzīvo kopā ar vienu vai abiem vecākiem. "Tā lielākā problēma mums ir tāda, ka mēs nevaram konstatēt, mums valsts nav izveidojusi tādu instrumentu vai institūciju, lai mēs konstatētu mājsaimniecību. Tā ir problēma. Ja mums būtu institūcija kā mājsaimniecība, kas, cita starpā, mums ir jārada, kaut vai Satversmes tiesas spriedumu pildot," teica Parādnieks.

Deputāts arī norādīja, ka strādā pie šī jautājuma. "Izzināšu un likšu priekšā citu valstu piemērus, [lai saprastu], kas mums jādara. Bet šis mājsaimniecības institūts, ko objektīvi var konstatēt ir kaut kāda atbildība par to – tas mums ir jāievieš," viņš noteica.

Sarunas laikā viņš akcentēja: šī ir pirmā stipendija, kas paredzēta kā sociālais atbalsts, un šīs stipendijas ieviešanas panākšana "ir unikāla". Deputāta iecerē ir ar laiku paplašināt sociālās stipendijas saņēmēju loku, to piešķirot arī studentiem no mazturīgām ģimenēm, kā arī studentiem, kas paši audzina bērnus.

Sociālo stipendiju 160 eiro apmērā paredzēta studējošajiem no daudzbērnu ģimenēm. Uz šo finansiālo atbalstu varēs pretendēt ikviens Stipendiju varēs saņemt pirmreizējie bakalaura vai koledžas līmeņa studenti, kas nāk no daudzbērnu ģimenēm un ir vecumā no 18 līdz 25 gadiem.