Ko redzēt festivālā 'Lampa' – Iesaka sabiedrībā zināmas personības. 3. daļa

DELFI PLUS

Delfi PLUS

Delfi PLUS

Array ( [PATH] => /sbin:/usr/sbin:/bin:/usr/bin [USER] => http [HOME] => /home/services/httpd [FCGI_ROLE] => RESPONDER [CONTENT_LENGTH] => 0 [QUERY_STRING] => id=51214497 [REQUEST_URI] => /news/national/politics/ko-redzet-festivala-lampa-iesaka-sabiedriba-zinamas-personibas-3-dala.d?id=51214497 [REDIRECT_URI] => /news/national/politics/article.php?id=51214497 [REDIRECT_STATUS] => 200 [SCRIPT_NAME] => /news/national/politics/article.php [SCRIPT_FILENAME] => /www/htdocs/delfi/news/national/politics/article.php [DOCUMENT_ROOT] => /www/htdocs/delfi [REQUEST_METHOD] => GET [SERVER_PROTOCOL] => HTTP/1.1 [SERVER_SOFTWARE] => lighttpd/1.4.50 (PLD Linux) [GATEWAY_INTERFACE] => CGI/1.1 [REQUEST_SCHEME] => https [HTTPS] => on [SERVER_PORT] => 80 [SERVER_ADDR] => 10.1.0.173 [SERVER_NAME] => www.delfi.lv [REMOTE_ADDR] => 78.84.189.77 [REMOTE_PORT] => 0 [HTTP_HOST] => www.delfi.lv [HTTP_USER_AGENT] => Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64; rv:67.0) Gecko/20100101 Firefox/67.0 [HTTP_ACCEPT] => text/html,application/xhtml+xml,application/xml;q=0.9,*/*;q=0.8 [HTTP_ACCEPT_LANGUAGE] => en-US,en;q=0.5 [HTTP_REFERER] => https://www.delfi.lv/news/zinas/ [HTTP_DNT] => 1 [HTTP_COOKIE] => delfiEmojiX=true; polc=1; mostread_lastadded=0; evid_0025=02fe517e-1fdc-4eb0-950a-c01f5c53be6f; __gfp_64b=BlIry3Ex4g7CZLIqsSFeOxo0J42jKrumEjgE5un.skb.K7; __utma=113760658.739975020.1512505083.1537649232.1539413811.58; _ga=GA1.2.739975020.1512505083; _cb=C0h-njNivCNB00ZHj; _chartbeat2=.1512505083848.1545150883864.0000000000000001.Dt-qfBDcrtHoBZlj1BltdHJwGxk6.2; cX_P=jau2h3wpln9lo4y4; cX_G=cx%3A135ipzd1g03j3o3xyixlvt9tk%3A2bla436j24f7x; evid_ref_0025=false; dcid=738756875,1,1575273447,1524032036,ded7b623fb215dcaf3a2d3f69be974e4; evid_0025=02fe517e-1fdc-4eb0-950a-c01f5c53be6f; polc_v2=1; newdelfilayout2018=0; delfi-adid=331a2a86-5045-4235-8a13-8c52e5d227f9%2C1536642184647%2C1546348382694; evid_v_0025=20190108031004; fe_typo_user=8605eabcfa3ff1565746a3d2575f5fbe; evid_set_0025=2 [HTTP_UPGRADE_INSECURE_REQUESTS] => 1 [HTTP_X_FORWARDED_PROTO] => https [HTTP_HTTPS] => on [HTTP_X_VARNISH] => town.delfi.lv, 1723772936 [HTTP_X_FORWARDED_FOR] => 78.84.189.77, 10.1.0.112 [HTTP_ACCEPT_ENCODING] => gzip [COMMENT_FE_ENV] => delfi [TAGFE_LOCALE] => lv_LV [PHP_SELF] => /news/national/politics/article.php [REQUEST_TIME] => 1561383628 )