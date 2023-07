Ko vēstures skolotājs tev nestāsta – izdots aizraujošs dokumentu krājums par Neatkarības karu

Tikko nākusi klajā grāmata, kurā apkopoti dokumenti, kas stāsta par Latvijas Neatkarības kara pēdējo posmu – cīņām ar Padomju Krieviju un Latgales atbrīvošanu. Krājuma sastādītājs, Latvijas Universitātes Vēstures un filozofijas fakultātes profesors Ēriks Jēkabsons, rūpīgi atlasot arhīva dokumentus, parāda ne tikai kara lietišķo pusi – kaujas pavēles un miera līgumus –, bet arī ļoti interesantas detaļas, kas raksturo Neatkarības kara laika ikdienu. Dokumenti rāda, ka cīņu par Latvijas brīvību liecībās ir vēl daudz šķautņu un pavērsienu, kas plašākai sabiedrībai nav zināmi.

Ar dokumentu krājumu “Cīņa par brīvību: Latvijas Neatkarības karš (1918–1920) Latvijas Valsts vēstures arhīva dokumentos. 4. daļa: 1919. gada decembra sākums – 1920. gada rudens” noslēdzies piecus gadus ilgais darbs Latvijas Nacionālajā arhīvā, kur vēsturnieki Jānis Šiliņš un Ēriks Jēkabsons pētīja, atlasīja un komentēja materiālus par Neatkarības kara norisi, saistot to ar Latvijas simtgadi un nepieciešamību aktualizēt un pieminēt šo izšķirošo brīdi mūsu zemes vēsturē.

Karš pret Padomju Krieviju

Noslēdzošajā, sērijas ceturtajā, sējumā iekļauti 228 unikāli dokumenti un laikabiedru atmiņas, kas atspoguļo politiskos un militāros procesus Latgales atbrīvošanas laikā, kad Latvija sadarbojās ar Poliju cīņās pret Sarkano armiju. Tikai tāpēc, ka šīs cīņas bija veiksmīgas, Latvijai bija iespējams noslēgt mieru ar Padomju Krieviju. Krājumā iekļauti arī dokumenti, kas stāsta par nelielo Latvijas robežkonfliktu ar Lietuvu, kas risinājās 1920. gada rudens sākumā, kā arī dzīvi frontes aizmugurē, kur plosījās komunistu bandīti un dažādas infekcijas slimības.

Foto: Latvijas Kara muzejs

Grāmatas atklāšanā Jēkabsons uzsvēra, ka Latgales atbrīvošana, kas ilga no 1919. gada nogales līdz pat 1920. gada augustam, bija pati ilgākā Latvijā Neatkarības kara operācija. Lai arī 1920. gada 30. janvārī Latvija ar Krieviju noslēdza slepenu pamieru, lielākas un mazākas kaujas Latgalē turpinājās līdz pat šī gada vasarai.

Neatkarības karā gāja bojā vairāk nekā 3000 Latvijas karavīru, savukārt civiliedzīvotāju upuru bija pat desmitkārt vairāk. Ne visi gan gāja bojā kaujas darbībā – karadarbība, kas jau kopš 1915. gada notika Latvijas teritorijā, nesa līdzi badu un dažādu infekcijas slimību, piemēram, tīfa un spāņu gripas, epidēmijas. Lai arī šie cilvēku zaudējumi ir ievērojami mazāki nekā 1. pasaules karā, kopumā šis karš ietekmē latviešu skaitlisko sastāvu vēl šodien, grāmatas prezentācijā atzina Jēkabsons.

Krājums būs interesants Latvijas iedzīvotājiem, kuri interesējas par valsts austrumu novadu vēsturi, jo dokumentos ir minētas daudzas apdzīvotas vietas, ap kurām risinājās Neatkarības kaujas, kā arī krājumā ir publicētas vairākas precīzas Latvijas armijas kartes.

Vēsture atkārtojas

Vairāki krājumā ietvertie dokumenti sasaucas ar šobrīd notiekošo Krievijas agresīvo iebrukumu Ukrainā, parādot, ka krievu metodes kara vešanā un propagandā vairāk nekā simt gadu laikā nav mainījušās.

Krājumā ir publicēta Latvijas armijas virspavēlnieka štāba priekšnieka vietas izpildītāja Jāņa Lutera vēstule ārlietu ministram Zigfrīdam Annam Meierovicam par Padomju Krievijas Ārlietu tautas komisariāta protestu pret Latvijas armijas veiktajām represijām Kārsavā. Respektīvi, Latvijas Ārlietu ministrija no padomju puses bija 1920. gada janvārī saņēmusi telegrammu ar pretenzijām, ka Latvijas armija, atbrīvojot Kārsavu no komunistiem, esot pieļāvusi vardarbību pret vietējiem iedzīvotājiem.

Luters paskaidrojumā skrupulozi atspēko padomju apvainojumus: “Nav taisnība, ka mūsu kareivji sarīkojuši ebreju, katoļu un krievticīgo grautiņu. To tagad apliecina paši iedzīvotāji, pateikdamies par atsvabināšanu. Nav taisnība par simtiem dzīvokļu izlaupīšanu no mūsu kareivju puses tādēļ vien, ka miestā ir pavisam tikai daži simti dzīvokļu. Nav taisnība par atriebīgā prātā izdarītām desmitkārtīgām sievu, bērnu un sirmgalvju slepkavībām. Tāpat nav taisnība, ka Korsovka [Kārsava] atrodas uz Padomju Krievija teritorijas. Tā ir Latvijas zeme jau no sirmas senatnes.”

Foto: DELFI

Latviešu virsnieks skaidro, ka komunisti Kārsavā bija nocietinājušies un uzstādījuši ložmetējus dzīvokļos, tāpēc mūsu karaspēks bija spiests ar kauju ieņemt namu pēc nama. “Daudzi sarkanarmieši-komunisti, lai vieglāk varētu mūsu kareivjiem no paslēptuvēm uzbrukt, bij pārģērbušies privātās drēbēs un no padomju valdības apgādāti ar attiecīgiem dokumentiem. Par visiem citiem radiotelegrammā minētiem nevainīgiem upuriem un grautiņiem nevar būt ne runa. Tas viss – slimīgas, uztrauktas fantāzijas izdomājums no sākuma līdz galam. Mūsu karaspēks ir arvien izturējies un turpina izturēties saudzīgi un humāni pret mierīgiem iedzīvotājiem, jo tā zeme ir mūsu un ļaudis – mūsu,” uzsvērts dokumentā.

"Brāļošanās" un igauņu bandas

Pavisam negaidīts fakts ir aprakstīts 3. Jelgavas kājnieku pulka virsnieka Jāņa Šņoriņa ziņojumā bataljona komandierim. Šņoriņš informē, ka Latvijas armijas karavīri 1919. gada decembrī frontē pie Dvietes ir “brāļojušies”, respektīvi, patvaļīgi noslēguši lokālu pamieru un draudzējušies ar ienaidnieka karavīriem no Sarkanās armijas. Brāļošanās ceļā sarkanarmieši iepazinās ar latviešu pozīcijām un 25. decembrī tām uzbruka, sagūstot četrus mūsu karavīrus.

Ierastais stāsts par igauņiem Latvijas Neatkarības karā ir slavas dziesmas mūsu ziemeļu kaimiņiem, kuri palīdzēja atbrīvot Vidzemi un deva savu artavu Cēsu kaujās. Tomēr vairāki krājumā publicētie dokumenti liecina, ka igauņi Vidzemē nav bijuši pārāk jauki ciemiņi.

Foto: DELFI

1919. gada 15. decembrī Latvijas pagaidu valdības ierēdnis Perlbahs ziņo par stāvokli Vecgulbenes un Balvu apkārtnē, kur dislocētas Igaunijas armijas vienības. “Pēdējos divos mēnešos, oktobrī un novembrī, attiecības ar kaimiņu kara spēku mainījušās. Igauņi aizmirst savas tiesību un pieklājības robežas un atļaujas uzvesties nedisciplinēti. Tie izaicinoši runā par savu palīdzību mūsu armijai, slavēdami sevi par Latvijas atbrīvotājiem, un izrāda nevērību un nicināšanu pret mūsu iestādēm. Tāpēc iedzīvotāji vairs tā neciena igauņus kā senāk. Pēc mūsu armijas uzvarām frontē igauņi sākuši laupīt un vēl vairāk lielīties. Lieta ir gājusi tik tālu, ka iedzīvotāji igauņu kara pulkus dēvē par bandām, kas līdzīgi Bermondam nākušas izpostīt Latviju un tā iedzīvoties. Igauņu tuvums vai viņu vārda pieminēšana jau vien saceļ bailes daudz cietušos lauciniekos,” raksta Perlbahs.

Ierēdnis vairākas lapaspuses garajā ziņojumā uzskaita igauņu karavīru noziegumus. Mūsu ziemeļu kaimiņi regulāri ar varu piespieda vietējos zemniekus doties dažādos darbos, bieži vien latviešus piekaujot. Igauņi sistemātiski aplaupīja Ziemeļlatvijas zemnieku sētas, muižas, biedrības, fabrikas un pat latviešu valdības iestādes. No Litenes papīrfabrikas igauņi izveda vairākus desmitus vezumu malkas, bet Stāmerienā sasvieda ezerā desmit bišu saimes. Savukārt Litenes fabrikā igauņu karavīri izdzina no mitekļa sievieti, kura nesen bija dzemdējusi bērnu, lai šajās telpās rīkotu balli.

Čuvaši un tatāri

Vairāki dokumenti rāda, cik labi strādājusi Latvijas armijas izlūkošana. Mūsu virsnieki ir zinājuši, kādas vienības ir frontes otrā pusē, kas ir to komandieri, kā arī to, ka vairāki no pretiniekiem ir latvieši.

1920. gada jūlijā Vidzemes divīzijas štābs sīki analizē, kādas “sarkano” vienības ir Drisas apkaimē: “13. divīzija sākuse formēties Kazaņā ap 20. maiju no mobilizētiem 1901. gada iesaukuma. Gandrīz 90 % no visa divīzijas sastāva iztaisa nekrievu tautības: čuvaši, tatāri un čeremisi, no kuriem retais runā pa krieviski. Mācības jauniem sarkanarmiešiem vilkušās divas nedēļas, tā ka lielākā daļa no viņiem iemācījušies tikai, kā izšaut no šautenes, nerunājot nemaz par mērķēšanu. Pie uzlādēšanās rotas bijis līdz 300 štiku. Kad nonākuši pie Idricas, palikuši vairs tikai ap 150–200 štiku; citi pa ceļu dezertējuši.”

Dokumentos aprakstīts arī 1920. gada aprīlī pret toreizējo pagaidu valdības vadītāju Kārli Ulmani veiktais atentāta mēģinājums. Tāpat krājumā publicēti paši nozīmīgākie dokumenti, kas attiecas uz Latvijas valsts dibināšanas laiku, piemēram, 1920. gada 11. augustā noslēgtais Latvijas un Padomju Krievijas miera līgums, kas izbeidza Neatkarība karu. Cita starpā šajā līgumā minēts, ka “Krievija bez ierunām atzīst Latvijas valsts neatkarību, patstāvību un suverenitāti un labprātīgi un uz mūžīgiem laikiem atsakās no visām suverēnām tiesībām, kuras piederēja Krievijai attiecībā uz Latvijas tautu un zemi kā uz bijušās valsts tiesiskās iekārtas, tā arī uz starptautisko līgumu pamata, kuri še aprādītā nozīmē zaudē savu spēku uz nākošiem laikiem”.

Spiegu vēstules ar urīnu

Starp “nopietniem” dokumentiem Jēkabsons iekļāvis arī vairākas it kā nenozīmīgas liecības, kas ieskicē kara praktisko pusi. Piemēram, 1919. gada decembrī Armijas štāba Operatīvās daļas priekšnieks Žanis Bahs informē, ka spiegi slepenu vēstuļu rakstīšanai izmanto nevis tinti, bet gan “cilvēku mīzalus”. “Ar šo šķidrumu raksta starp uzrakstītiem ar tinti teikumiem un uzrakstīto negludina. Teksts parādās, ja uzrakstīto sasilda uz degošas lampas vai sveces. Mīzalu vietā lieto arī pienu, alauna jeb kobalta sāls šķidrumu,” skaidro Bahs.

Foto: DELFI

Pavisam īss dokuments stāsta, kāds ir bijis 1. artilērijas diviziona karavīru mielasts frontē 1919. gada Ziemassvētkos: “Izsludinu zināšanai un izpildīšanai, ka uz armijas virspavēlnieka pavēli izsniedzama karavīriem pirmā un otrā Ziemassvētku dienā divkārtīga porcija gaļas (400 grami) un vienas mārciņas rupjas maizes vietā – viena mārciņa baltmaizes.”

Šis ir ceturtais un pēdējais sējums Latvijas Neatkarības kara vēstures avotiem veltītajā sērijā. Pirmā daļa bija veltīta Latvijas bruņoto spēku izveidošanas laikam un Padomju Krievijas Sarkanās armijas iebrukumam. Otrā daļa vēstīja par valsts apvērsumu Liepājā 1919. gada aprīlī, Andrieva Niedras valdības veidošanu un Cēsu kaujām 1919. gada jūnijā, bet trešā daļa – par vienotas Latvijas armijas izveidošanu, valsts iestāžu darbības atjaunošanu, kaujām Latgalē un Pāvela Bermonta karaspēka uzbrukumu Rīgai.