Koalīcija ar 52 balsīm – JV, ZZS un 'Progresīvie' pirmdien sāks veidot valdību

Pirmdien, 4. septembrī, premjera amatam nominētā Evika Siliņa (JV) sāks nākamās koalīcijas sarunas, dalot ministru amatus "Jaunās Vienotības", Zaļo un zemnieku savienības (ZZS) un partijas "Progresīvie" starpā.

Piektdien, 1. septembrī, Siliņa preses konferencē informēja, ka, "Apvienotajam sarakstam" nepiekrītot darboties nākamajā koalīcijā, tajā darbosies trīs politiskie spēki, kuriem Saeimā kopumā ir 52 balsis.

Siliņa gan neizslēdza iespēju, ka ar laiku koalīcijai varētu pievienoties vēl kāds partneris.

Kā viens no potenciālajiem nākamās koalīcijas atbalstītājiem varētu būt pie frakcijām nepiederošais Oļegs Burovs, ar kuru Siliņa gan neesot runājusi, bet to darot cits nākamās koalīcijas partneris.

Kā ziņots, "Apvienotais saraksts" (AS) piektdien, 1. septembrī, paziņoja, ka neiesaistīsies Evikas Siliņas (JV) veidotajā koalīcijā, ko veidos "Jaunā Vienotība" (JV), Zaļo un zemnieku savienība (ZZS) un partija "Progresīvie". Tādējādi AS kopā ar Nacionālo apvienību turpinās darbu opozīcijā.

Piektdien izplatītajā AS paziņojumā uzsvērts, ka, lai gan Valsts prezidents Edgars Rinkēvičs aicināja sākt valdības izveidi no "baltas lapas", iesaistot piecas partijas koalīcijas veidošanā, JV un premjera amata kandidāte izvēlējās nevis strādāt pie Latvijas drošības interesēm visatbilstošākās valdības modeļa, bet acīmredzami pildīt no sabiedrības slēptas vienošanās.

"Sarunu nedēļas laikā manipulatīvi no procesa tika izslēgta Nacionālā Apvienība (NA), tika ignorēti AS priekšlikumi par sankcijām pakļautu personu ietekmes reālu samazināšanu. Tā vietā tiek izteikti ultimatīvi piedāvājumi pievienoties nestabilai un vērtībās nebalstītai valdībai un faktiski atmazgāt sankcijām pakļauta oligarha ietekmi," teikts paziņojumā.

Siliņa līdz piektdienai, 1. septembrim, gaidīja AS atbildi par gatavību pievienoties trim politiskajiem spēkiem.

Ceturtdien viņa sacīja, ka AS ir jāpasaka lēmums – politiskais spēks ir vai nav gatavs pievienoties JV, ZZS un "Progresīvo" koalīcijai.

Tāpat Siliņa sacīja, ka, neatkarīgi no AS lēmuma, koalīcijas sarunās iesaistītie politiskie spēki pirmdien, 4. septembrī, sāks izstrādāt topošās valdības deklarāciju un koalīcijas līgumu.