Koalīcija vienojas novirzīt pusmiljardu eiro energoresursu cenu pieauguma kompensēšanai

Koalīciju veidojošās partijas pirmdien, 26. septembrī, vienojušās novirzīt teju pusmiljardu eiro energoresursu cenu pieauguma kompensēšanai, preses konferencē informēja deputāts Arvils Ašeradens (JV).

Saturs turpināsies pēc reklāmas Reklāma

Pēc viņa teiktā, koalīcijas partneri atbalstījuši Ekonomikas ministrijas (EM) izstrādāto priekšlikumu pakotni, kas paredz noteikt cenu griestus energoresursiem.

EM sagatavojusi priekšlikumu atbalsta pasākumam visiem uzņēmumiem, neatkarīgi no tā lieluma un darbības veida – noteikt elektroenerģijas cenas slieksni 160 eiro par megavatstundu (MWh) un šajā gadījuma valsts kompensētu 50% no cenas, kas pārsniedz noteikto slieksni. Atbalstu plānots piemērot no šā gada 1. oktobra.

Savukārt, lai sniegtu papildu atbalstu mājsaimniecībām, EM piedāvā diferencēt centralizētās siltumapgādes atbalstu. Centralizētās siltumapgādes tarifs virknē pašvaldību šajā sezonā noteikti pārsniegs 150 eiro par MWh, tāpēc EM piedāvā līdz 150 eiro par MWh saglabāt jau apstiprināto atbalstu, kur valsts kompensēs 50% no cenas, kas pārsniedz 68 eiro par MWh. Savukārt no tās daļas, kas pārsniedz 150 eiro par MWh, valsts kompensētu 90%.

Otrs EM virzītais atbalsta pasākums mājsaimniecībām būs vienota dabasgāzes cenas sliekšņa noteikšana. Patlaban regulētais dabasgāzes tarifs ir 107,34 eiro par MWh, bet tirgus cena pārsniedz šo slieksni. EM priekšlikums paredz noteikt dabasgāzes cenas griestus 107,34 eiro par MWh, un valsts kompensētu tirgotājiem to summu, kas pārsniedz slieksni.

Trešais EM virzītais atbalsta pasākums būs elektroenerģijas cenas pieauguma kompensēšana mājsaimniecībām. Vidēji mājsaimniecība Latvijā patērē 150 kilovatstundu (kWh) mēnesī, taču lielākā daļa mājsaimniecību tērē ap 100 kWh. Līdz ar to EM rosinās noteikt visām mājsaimniecībām pirmās 100 kWh par fiksētu tarifu, kas nepārsniedz 180 eiro par MWh, un valsts kompensēs atlikušo starpību ar reālo cenu.

Ašeradens uzsvēra, ka Finanšu ministrija piekritusi šiem risinājumiem, kas kopumā izmaksās ap 500 miljoniem eiro.

Savukārt ekonomikas ministre Ilze Indriksone (NA) uzsvēra, ka EM piedāvājums kalpos kā energoresursu cenu kāpuma mīkstinošs pasākums. Vienlaikus viņa atzina, ka atbalsta pasākumi mudinās taupīt energoresursus un plānot pāreju uz alternatīviem energoresursiem.