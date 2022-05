Koalīcijas deputātu vidū nav vienprātības par Civilās savienības likumprojekta turpmāko virzību

Valdības koalīcijas deputātu vidū nav vienprātības par Civilās savienības likumprojekta turpmāko izskatīšanu Saeimā.

Saturs turpināsies pēc reklāmas Reklāma

Krišjānis Feldmans (K) un Inese Lībiņa-Egnere (JV) aģentūrai LETA pauda pārliecību, ka Civilās savienības likumprojekts tiks izskatīts nākamajā Saeimas sēdē, kas paredzēta ceturtdien, 2. jūnijā. Deputāti sacīja, ka neesot pamata uzskatīt, ka Nacionālās apvienības iesniegtais aicinājums izslēgt likumprojektu no darba kārtības šīs nedēļas sēdē mainīs tā turpmāko izskatīšanu.

Gan "Konservatīvie", gan "Jaunā vienotība" atbalsta likumprojektu, taču abu partiju pārstāvji neredz jēgu pārliecināt citus deputātus balsot par tā pieņemšanu. "Ir konkrētas partijas, kas uzskata, ka nav svarīgi, kā tiesa lemj, svarīgāki ir personiskie viedokļi," atzīmēja Feldmans.

Edvīns Šnore (NA) sacīja, ka versijas par Civilās savienības likumprojekta turpmāko virzības gaitu esot dažādas - spēkā esot rosinājumi to 14. Saeimai, šim parlamentam to neizskatot. Deputāts pieļauj arī iespēju, ka likumprojekts var netikt izskatīts vispār - tas esot atkarīgs no spēku samēra nākamajā Saeimā.

Šnore pauda viedokli, ka likumprojektam nav stabila atbalsta, vienlaikus minot, ka deputāti savstarpēji mēģina viens otru pārliecināt par konkrētu nostāju likumprojekta sakarā.

Ilmārs Dūrītis (AP) norādīja uz Nacionālās apvienības mēģinājumiem atlikt likumprojekta izskatīšanu līdz jaunā Saeimas sasaukuma darba sākšanas laikam, sakot, ka likumprojekta neatbalstītāji ir gatavi darīt visu iespējamo, lai kavētu tā stāšanos spēkā, tai skaitā, kā minēja politiķis, iesniedzot absurdus priekšlikumus.

Likumprojekta pieņemšana, kā pauda deputāts, atspoguļo to, cik Saeima ir gatava respektēt Satversmes tiesas lēmumus, kā arī to, cik vienlīdzīgi tiek uztverti sabiedrības locekļi.

Deputāts norādīja, ka "Attīstībai/Par!" cenšas runāt ar deputātiem, vēršot viņu uzmanību uz problēmas nozīmīgumu, taču "pārliecināt ir ļoti grūti cilvēku, kurš ir kaut kādā veidā savas dzīves laikā izveidojis savus uzskatus, tur ir jānotiek milzīgai rezolūcijai šī cilvēka pasaulē, lai viņš mainītu savus uzskatus".

Politiķis pauda pārliecību, ka pēc Civilās savienības likumprojekta pieņemšanas arī tā pretinieki sapratīs, ka nekas daudz nav mainījies, un ka tas nav apdraudējums nekādām vērtībām, ir tikai atļauts reģistrēt attiecības un kopdzīvi.

Jau ziņots, ka Saeima ceturtdien no darba kārtības izslēdza Civilās savienības likumprojektu, ko bija paredzēts skatīt galīgajā lasījumā.

Likumprojekts no darba kārtības tika izslēgts pēc Nacionālās apvienības Saeimas frakcijas iniciatīvas.

Saeimas Juridiskās komisijas priekšsēdētājs Jānis Butāns (K) aģentūrai LETA sacīja, ka likumprojekts atkal būs Saeimas darba kārtībā nākamnedēļ, kad arī būs redzams, vai tā pieņemšanai pietiek balsu. Politiķa ieskatā, nav lietderīgi "stiept garumā" tā pieņemšanu, jo ir jāizpilda Satversmes tiesas spriedums.

Deputāts sagaida, ka likumprojekta pieņemšanu atbalstīs viņa pārstāvētie "Konservatīvie", kā arī "Jaunās Vienotības" un "Attīstībai/Par!" deputāti. Viņš cer, ka balsojumā pietiekamā skaitā piedalīsies arī citi deputāti, balsojot vismaz "pret" vai "atturoties", lai balsojumam būtu kvorums un likumprojektu varētu pieņemt.