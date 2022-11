Koalīcijas partneri vienojušies, ka katrs tiks pie viena ministra biedra amata

Topošās koalīcijas partneri vienojušies, ka trīs politiskajiem spēkiem būs pa vienam ministru biedra amatam valdībā, pastāstīja "Apvienotā saraksta" (AS) Saeimas frakcijas priekšsēdētājs Edgars Tavars.

Saturs turpināsies pēc reklāmas Reklāma

Viņš atzīmēja, ka politiskie spēki piekrituši šādam piedāvājumam, ko esot izteikuši "Jaunās vienotības" (JV) pārstāvji. Iepriekš uz ministru biedru nepieciešamību konkrētu jomu problēmu risināšanai bija norādījis politiķa pārstāvētais AS.

Pašlaik vēl neesot zināms, kurās ministrijās būs šie ministru biedri. JV un Nacionālā apvienība redzot, ka AS deleģēts ministra biedrs varētu būt Aizsardzības ministrijā, taču AS pašlaik par to neizsakās, piebilda Tavars.

AS politiķis skaidroja, ka ministra biedru ieviešana ir atbalstāma Valsts prezidenta Egila Levita iniciatīva, lai nodrošinātu labāku politiku jomās, kurām līdz šim trūkusi politiskā virsvadība. Pašlaik ir daudz variantu, kurās jomās ministra biedrus ieviest - bez minētās aizsardzības ir arī augstākās izglītības, demogrāfijas, tautsaimniecības attīstības un mediju joma, pauda Tavars.

Tāpat pēc JV piedāvājuma panākta vienošanās par Ministru kabineta komiteju veidošanu dažās "virsjomās", piemēram, enerģētikā, kurās atbildīgie ministri kopā ar vadošo ierēdniecību un ekspertiem padziļinātāk un kvalitatīvāk izdiskutētu, kāda politika jāīsteno, pastāstīja AS frakcijas vadītājs.

Atkārtoti panākta vienošanās par Klimata un enerģētikas ministrijas izveidi, reizē nodrošinot, ka tā prasa pēc iespējas mazāk budžeta līdzekļu, norādīja Tavars. Gan jaunās ministrijas izveidei, gan ministru biedru ieviešanai drīzumā Saeimā tiks virzīti attiecīgi likumu grozījumi.

Drīzumā paredzēta sociālo partneru iesaiste pie valdības veicamo darbu noteikšanas valdības deklarācijā, atzīmēja politiķis. Viņš arī pastāstīja, ka politiķi piekrituši JV izstrādātajam laika grafikam, kas paredz darbu pie valdības deklarācijas noslēgt decembra sākumā.

Tavars pozitīvi novērtēja, ka JV vestās sarunas ir konstruktīvas, lietišķas un notiek strauja virzība uz priekšu ar valdības izveidi.

Kā ziņots, Valsts prezidents Levits šodien paziņoja par JV politiķa, pašreizējā premjera Krišjāņa Kariņa oficiālu nominēšanu Ministru prezidenta amatam. Faktiski Kariņa vadībā darbs pie jaunās valdības izveides notiek jau pusotru mēnesi.