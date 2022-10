Koalīcijas veidošana varētu ievilkties, pieļauj Levits

Valsts prezidents Egils Levits pieļauj, ka koalīcijas izveidošana varētu ievilkties.

Levits Latvijas Televīzijas raidījumā "Šodienas jautājums", pauda, ka jaunās koalīcijas izveide varētu ievilkties, vienlaikus norādot, ka Saeimas sastāvs esot "pietiekoši saprātīgs, lai izveidotu valdību, kas ir visas valsts interesēs".

Tāpat Levits intervijā skaidroja, ka joprojām primārais jautājums neesot par to, no cik partijām koalīcija tiek izveidota. Primārais jautājums ir par to, kādi ir jaunās koalīcijas darbi.

Kā ziņots, Valsts prezidents Egils Levits pilnvarojis Kariņu turpināt konsultācijas ar pārējām partijām par iespējamas koalīcijas izveidošanu.

Aizvien saglabājas neskaidrība, kāda loma procesa noslēgumā būs partijas "Progresīvie" Saeimas frakcijai.

Kariņš iepriekš pauda, ka "valstij vislabāk būtu" plašāka koalīcija, ko veidotu JV, AS, NA un "Progresīvie". Savukārt NA un AS rīcībspējīgu valdības modeli redz tikai trīs partiju koalīcijā, bez "Progresīvajiem".

Jau ziņots, ka 14. Saeimas vēlēšanās labāko rezultātu sasniedza JV, kura nākamajā Saeimā ieguvusi 26 mandātus, seko Zaļo un zemnieku savienība ar 16, AS ar 15, NA ar 13, "Stabilitātei!" ar 11, "Progresīvie" ar 10 un "Latvija pirmajā vietā" ar deviņiem mandātiem.