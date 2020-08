Koalīciju mudina ātrāk ķerties pie izdienas pensiju sistēmas sakārtošanas

Pirmdien, 24. augustā, valdošās koalīcijas partiju sadarbības sanāksmē partija "KPV LV" pieteikusi jautājumu par izdienas pensiju sistēmas sakārtošanu, primāri izlemjot jautājumu par Valsts ieņēmumu dienesta (VID) Muitas pārvaldes izmeklētāju iekļaušanu šajā sistēmā. Tiek lēsts, ka muitas darbinieku pensiju jautājums varētu tik atrisināts ātrāk, bet kopumā sistēma pārskatīta nākamā gada laikā.

Saeimas "KPV LV" frakcijas vadītājs un Finanšu ministrijas parlamentārais sekretārs Atis Zakatistovs pēc sēdes žurnālistiem sacīja, ka partija sanāksmē pieteica jautājumu par izdienas pensiju sistēmu un tās uzlabojumiem. "Tas ir fiskāli smagums valsts budžetam, bet tur ir arī iekšā nozaru attīstība. Iekšlietās un VID Muitas pārvaldē izdienas jautājums ir ļoti būtisks. Tā kā mēs sadarbības partneriem piedāvājam skatīt šo jautājumu plašāk, bet ne uzreiz. Mēs arī vēlamies redzēt, ka izdienas pensiju jautājums VID Muitas pārvaldei varbūt var tikt izmantots kā katalizators veiksmīgām pārmaiņām izdienas pensiju jomā nākotnē," teica Zakatistovs.

Atbildot uz portāla "Delfi" jautājumu par to, kādā termiņā plānots pieņemt lēmumus par izdienas pensijām un vai tas attieksies jau uz nākamā gada valsts budžetu, Zakatistovs sacīja, ka jautājums par izdienas pensijām ir bijis dažādu valdību dienaskārtībā jau gadiem, un arī izdevumu pārskatīšanas tvērumā šogad skatīts šis jautājums.

"Tas, ko es mēģinu teikt, ir, ka tas ir jutīgs jautājums. Tas, ko mēs redzam, ir, ka šis jautājums nevar tikt sasteigts, jo tas skar ļoti plašu cilvēku loku. Šī jautājuma risinājumu redzam nākamā gada laikā, izveidojot saprātīgu diskusiju procesu. Tātad tas nevar būt vienkārši politisks lēmums. Tur ir jārunā ar nozarēm un jāsaprot, vai vecums ir jāmaina, un tiesiskā paļāvība arī ir viens no faktoriem. Labs katalizators būtu Muitas pārvaldes izmeklētāju iekļaušana šajā sistēmā. Viņi ir izdarījuši savus mājasdarbus, viņi ir mainījuši un pielāgojuši vecumu, no kura būtu ar mieru iet izdienas pensijā. Viņi ir paši meklējuši līdzekļus iekšēji, līdz ar to domāju, ka muitas darbinieku izdienas pensiju jautājums varētu būt iekļauts dienas kārtībā ātrāk, bet tas atkarīgs no sarunām ar sadarbības partneriem. Tas ir budžeta veidošanas jautājums. Mēs redzam, ka muitas jautājums tiek risināts ātrāk, un pēc tam sistēmiskie jautājumi tiek risināti nākamgad, iekļaujot visas iesaistītās puses," teica Zakatistovs.

Kultūras ministrs Nauris Puntulis (NA) par izdienas pensijām sacīja, ka Kultūras ministrija ļoti rūpīgi piedalīsies šajā procesā, jo kultūras nozarē izdienas pensiju jautājums ir ļoti būtisks.

Satiksmes ministrs Tālis Linkaits (JKP) atzina, ka izdienas pensiju jautājums ir aktuāls noteiktām grupām katrā nozarē. "Labs darbs jau ir iesākts Saeimas Sociālo un darba lietu komisijā. Ceru, ka "KPV LV" ierosinātā diskusija saistībā ar VID amatpersonām pavirzīs ātrāk uz priekšu šī jautājuma izskatīšanu, jo arī tieslietu un satiksmes nozarēs ir darbinieku grupas, kurus interesē izdienas pensijas," teica Linkaits.

Jau ziņots, ka šogad maijā Valsts kontrole paziņoja, ka, ja 2011. gadā izdienas pensiju izmaksai bija nepieciešami 45 miljoni eiro, tad 2020. gadā būs nepieciešami jau 77,4 miljoni eiro, turklāt valsts uzņemto saistību apmērs izdienas pensiju izmaksai nākotnē jau ir sasniedzis vismaz 4,5 miljardus eiro.

Nepārskatot jau pastāvošās izdienas pensijas vai turpinot paplašināt to saņēmēju loku, nākotnē izdienas pensijas var kļūt par teju vai nepanesamu slogu valsts budžetam, atzīmējusi revīzijas iestāde.