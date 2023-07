'Kods Rīgai': Staķa atkāpšanās nav godīga un cēla cilvēka rīcība

Rīgas pārmaiņu koalīcijas iznīcināšana ir "duncis mugurā galvaspilsētas nākotnei", komentējot Rīgas mēra Mārtiņa Staķa (PP) atkāpšanos, pauž līdzšinējie koalīcijas partneri, deputātu grupa "Kods Rīgai" (KR).

"Ir ļoti skumji sagaidīt mūsu pārmaiņu koalīcijas vadītāja, zemessarga Mārtiņa Staķa emocionālo atkāpšanos no mēra amata. Jauniešu un politiski nepieredzējušu rīdzinieku aprindās tā varētu šķist kā godīga un cēla cilvēka rīcība, taču tāda tā nav. Tā ir rīcība, kas balstās tikai sausā politiskā aprēķinā," teikts šodien deputātu grupas izplatītajā paziņojumā.

KR deputāti uzsver, ka esot bijušajai koalīcijai lojāli, jo uzskatīja, ka nav citas alternatīvas un nedrīkst pieļaut, ka savstarpējos konfliktos koalīcija pašiznīcinās un dod iespēju nākotnes Rīgā saimniekot "Rosļikoviem un Šleseriem". Zinot, ko par koalīcijas partneriem domāja mēra birojā, šī lojalitāte esot nākusi "ļoti smagi un apslāpējot personīgās emocijas", atzīmē KR.

KR ieskatā, esot ciniski, ka "Progresīvie/Par" (PP) ar Staķi priekšgalā zīmējot sevi par godīgākajiem politiķiem, kādus Latvija jebkad pieredzējusi, teikts paziņojumā. KR pārmet, ka PP atklāti melojot, apsūdzot visus citus nelietībās, turklāt dara to dienā, kad iecerētas koalīcijas glābšanas sarunas. Līdz ar to katrs mēģinājums ievirzīt konfliktu civilizētākā gultnē no atsevišķiem politiķiem tiekot sabotēts ar "publisku samazgu spaini".

"Laika gaitā esam uzaudzējuši biezu ādu, tomēr šis ir pārkāpis dažādas nerakstītās normas un ir skaidrs, ka bez publiskas atvainošanās atgriezties pie viena galda būs grūti," atzīmē KR deputāti.

Pēc KR sniegtās informācijas, Staķa spiediena dēļ pārmaiņu koalīcija nostājās pret tolaik partijas "Konservatīvie" frakciju cīņā par konkursa norisi Īpašuma departamentā. Tolaik Rīgas domes valdošajā koalīcijā izcēlās domstarpības, jo konkursā uz Īpašuma departamenta direktora amatu visvairāk punktu ieguva bijušais "Jaunās konservatīvās partijas" biedrs Andris Kupcis, taču amatā tika iecelts cits kandidāts.

KR deputāti norāda, ka tieši mēra uzdevums ir komandas kopā turēšana, nemelošana, mediācija un saticīgu attiecību veidošana. Tieši mērs varējis jau laikus izveidot efektīvu un neatkarīgu izmeklēšanas komisiju Satiksmes departamenta anonīmā ziņojuma izmeklēšanai. Tā vietā "Progresīvie" un Staķa politiskie padomdevēji izvēlējušies "pārbraukt pār koalīcijas partneriem ar tanku".

Tādēļ KR ir vienojušies ar "Jaunās vienotības" (JV) un "Nacionālās apvienības/Latvijas Reģionu apvienības" (NA/LRA) frakcijām par kodola izveidi jaunai koalīcijai, kas tiksies primāri ar esošajiem koalīcijas partneriem, lai skatītu, vai vēl iespējams šajā sasaukumā strādāt kopā.

Savukārt KR deputāts Māris Mičerevskis, kurš savulaik bija "Latvijas attīstībai" biedrs, vēlāk pieslējās Staķa atbalstam, bet tagad iekļāvies KR frakcijā, mikroblogošanas vietnē "Twitter" pārmet, ka PP vēlas "ātru linča tiesu" vicemēram Vilnim Ķirsim (JV) un iedabūt jaunveidojamajā departamentā sev vajadzīgu cilvēku, "lai pārdalītu 200 miljonus eiro vērtu ceļubūves karteļa ietekmi". Viņaprāt, tas esot "neģēlīgs, cinisks mēģinājums, saucot - ķeriet zagli, pārdalīt 200 miljonus eiro".

Viņš pauž, ka tic Ķirša godīgumam, un uzskata, ka PP rīcība ir nerēķināšanās ar rīdziniekiem un ar Rīgu, ko PP esot gatavi atdot "Šleseram ar Rosļikovu", lai tikai "īstenotu kādu smalku shēmu".

Kā ziņots, 3.jūlijā Staķis paziņoja par atkāpšanos no mēra amata, līdzšinējie Rīgas domes koalīcijas partneri JV, NA/LRA un KR pēc tam nolēma uzņemties iniciatīvu sarunām par jaunas koalīcijas veidošanu, bet no PP sagaida atsaukumu, pēc viņu vārdiem, "melīgajiem apgalvojumiem".

16.jūnijā ar Rīgas pilsētas izpilddirektora Jāņa Langes rīkojumu uz disciplinārlietas izmeklēšanas laiku no amata atstādināti Satiksmes departamenta direktora pienākumu izpildītājs Jānis Vaivods un Satiksmes infrastruktūras pārvaldes priekšnieks Andrejs Urtāns.

Amatpersonas atstādinātas pēc trauksmes cēlēja ziņojuma saņemšanas un tam sekojošas dienesta pārbaudes. Pārbaudes laikā esot konstatēti būtiski pārkāpumi, kas liecina par prettiesisku un nesaimniecisku rīcību departamenta veiktajos ielu asfalta seguma atjaunošanas darbos.

Šis jautājums izgaismojis nesaskaņas starp koalīcijas partneriem "Jauno vienotību" (JV) un "Par/Progresīvie", pusēm atšķiroties viedokļiem, kam būtu jāizmeklē iespējamie pārkāpumi.

29.jūnijā pēc vairāku stundu ilgiem strīdiem un pārmetumiem Rīgas dome atbalstīja JV rosināto lēmumprojektu par jaunas komisijas izveidi iespējamo pārkāpumu izmeklēšanai Satiksmes departamentā. Debates bija tik asas, ka atsevišķi deputāti pieļāva, ka šīs nesaskaņas var izraisīt Rīgas domes ārkārtas vēlēšanas.